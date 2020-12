Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös kahden siittiösolun yhdistämistä, kengurunpoikasten pusseja ja veden määrää maailmassa. Entä miten kylmä täytyy olla, että sataa räntää tai lunta?

Richard Rogenbaum, 7

Kyllä linnut voivat aivastaa, jos niiden hengitysteissä on jotain ärsyttävää. Yleisin syy pärskäyttää on mitä todennäköisimmin jonkin tulehduksen kuten lintuinfluenssan aiheuttama liman­eritys. Aivastus voi alkaa siitäkin, jos loukkaantunutta tai muuten tutkittavana olevaa lintua juotetaan pipetillä ja vettä menee vahingossa sieraimeen.

Lintujen pärskäyttely ei kuitenkaan ole kovin yleistä. 53 vuotta siivekkäitä tutkineena ja harrastaneena en muista kertaakaan nähneeni terveen linnun aivastavan luonnossa.

Lintujen aivastus ei myöskään ole aivan yhtä räjähtävä kuin vaikkapa ihmisellä. Niiltä nimittäin puuttuu pallea, jolloin hengitysteihin ei kehity niin voimakasta painetta ennen aivastusta. Lintujen keuhkot eivät myöskään laajene ja supistu hengityksessä, vaan hengitysilman varastona toimivat eri puolilla kehoa sijaitsevat ilmapussit. Näin lintujen aivastus on enemmän tirskahdus kuin tuttu at-shii.

Monet papukaijat voivat kuitenkin oppia matkimaan ihmisen aivastuksen ääntä.

Esa Hohtola

eläinfysiologian emeritusprofessori

Oulun yliopisto

Siittiöiden geenimuokkauksessa olisi riskejä.­

Pystyykö kahta eri siittiösolua yhdistämään niin, että niistä tulisi yksi lapsi?

Kinnarin koulun 9D-luokka, Järvenpää

Nykytekniikoiden avulla pystyttäisiin siirtämään toisen miehen geenejä toisen siittiöihin. Näillä geneettisesti muokatuilla siittiöillä voitaisiin sitten hedelmöittää naisen munasolu. Esimerkiksi crispr-cas9 on tällainen geeninsiirtotekniikka.

Tässä kuitenkin ajauduttaisiin useisiin eettisiin kysymyksiin: voitaisiin esimerkiksi päätyä miettimään, kumpi mies on lapsen isä vai onko hänellä kaksi isää. Lisäksi geenisiirtoon liittyy monia sairastumisriskejä, joita ei edes kunnolla tunneta.

Ihmisten geenien kaikenlainen muokkaaminen on Suomessa ja lähes kaikissa muissa länsimaissa myös kiellettyä.

Kokonaisten siittiösolujen yhdistäminen olisi puolestaan erittäin haastavaa, luultavasti käytännössä mahdotonta. Myös edellä mainitut eettiset kysymykset tulisivat vastaan tässäkin tapauksessa.

Jukka Kekäläinen

eläinfysiologian apulaisprofessori

Itä-Suomen yliopisto

Yli kaksi kolmasosaa maapallon pinta-alasta on veden peitossa.­

Kuinka monta litraa maailmassa on vettä?

Venla Viitanen, 9

Vettä on maapallolla esimerkiksi merissä, järvissä, pilvissä ja jopa meissä itsessämme. Määrästä kertoo jotakin se, että noin 71 prosenttia eli selvä valtaosa Maan pinnasta on veden peitossa. Siitä 96,5 prosenttia on merissä.

Vettä on maapallolla arvioiden mukaan yhteensä noin 1 386 miljoonaa kuutiokilometriä eli 1 386 triljoonaa litraa, kun mukaan lasketaan myös jään muodossa oleva vesi. Luvussa on siis kuutosen jälkeen kahdeksantoista nollaa.

Luku saattaa kuulostaa suurelta, mutta koko maapallon tilavuuteen verrattuna vettä on hyvin vähän. Määrää voi ajatella niin, että jos Maa olisi omena, kaikki vesi muodostaisi sille ­ohuen kuoren.

Maapallo on ainoa tiedossamme oleva taivaankappale, jolla on todistetusti virtaavaa vettä. Maassa on noin kymmenesosa kaikesta Aurinkokuntamme vedestä. Aurinkokunta kuuluu Linnunrata-galaksiin, jossa on noin 100–400 miljardia tähteä. Noista tähdistä suurimmalla osalla on todennäköisesti jonkinlainen aurinkokuntansa, jossa on vettä.

Linnunradan kaltaisia galakseja on maailmankaikkeudessa puolestaan satoja miljardeja. Lisäksi tähtien ja galaksien välissä on todennäköisesti jonkin verran vettä.

Tuota maailmankaikkeuden valtavaa vesilitrojen määrää on käytännössä mahdotonta arvioida. Koko universumin massaan eli arkikielellä sanottuna painoon verrattuna vettä on kuitenkin hyvin vähän.

Jyri Näränen

tutkimuspäällikkö

Paikkatietokeskus

Kengurunpoikanen asuu emonsa pussissa kuukausien ajan.­

Onko poikakengurulla pussi?

Armi Hirvola, 6

Ei ole. Poikakengurut eli urokset eivät osallistu ollenkaan poikasten hoitoon, joten ne eivät tarvitse pussiakaan.

Naaraskenguru puolestaan tarvitsee pussia paljon. Se tuottaa siellä olevilla neljällä nisällään maitoa. Maidon laatu vaihtelee riippuen poikasten iästä.

Kengurut voivat saada jälkeläisiä ensimmäisen kerran noin parin vuoden ikäisinä. Silloin naaraiden pussi on poikasia varten täydessä toimintavalmiudessa. Se muodostuu valmiiksi naaraan sukupuolihormonien ansiosta.

Vastasyntynyt kenguru ryömii pussiin ja pysyy siellä kuukausien ajan suu kiinni yhdessä ja samassa emon nisässä.

Aluksi emo pumppaa poikasen suuhun maitoa ja myöhemmin se alkaa imeä itse. Kun pienokainen lähtee lopulta pussista, se käy vielä noin vuoden ikäiseksi saakka imemässä maitoa. Pussi on siis sekä poikasen asunto että sen maitobaari.

Kirsi Pynnönen-Oudman

tutkimuskoordinaattori

Korkeasaaren eläintarha

Räntäsadetta Helsingissä alkutalvesta.­

Miten kylmä täytyy olla, että sataa lunta tai räntää?

Saaga Lampi, 9

Se, sataako maanpinnalle vettä, räntää vai lunta riippuu siitä, millaiset eri ilmakerrosten lämpötilat ovat ja kuinka kuivaa tai kosteaa ilma on lähellä maanpintaa.

Sade tulee maahan lumena silloin, kun useassa ilmakerroksessa on pakkasta eli lämpötila on alle nolla celsiusastetta. Lämpötilan ei tarvitse kuitenkaan olla alle nolla astetta kaikissa kerroksissa, vaan ilma voi olla esimerkiksi ylempänä pääosin pakkasella ja lähellä maanpintaa plussan puolella. Tällöin lumi ei ehdi sulaa matkallaan vedeksi, vaan sataa lumena maahan.

Lumisade saattaa koittaa silloinkin, jos lämpötila on lähellä maanpintaa enimmäkseen plussan puolella, mutta ilma tarpeeksi kuivaa. Näin voi tapahtua esimerkiksi keväällä. Kosteammalla ilmalla lumi sulaa nopeammin.

Räntä on puolestaan lumi- ja vesisateen sekamuoto. Sade on ensin alkanut lumena, mutta matkallaan alas se on ehtinyt sulaa osittain vedeksi. Sen syntymiseen tarvitaan näin ollen sekä pakkasta että lämpöasteita. Rännän synnyn todennäköisyyttä lisää myös kostea ilma.

Jutta Kesti

tutkija

Ilmatieteen laitos