Lehden haastattelussa Gitanjali Rao otti kantaa tieteen miesvaltaisuuteen ja siihen, että hän ei itse edusta mielikuvaa tyypillisestä tutkijasta.

Yhdysvaltalainen Time-lehti on valinnut kaikkien aikojen ensimmäisen vuoden lapsi -tittelin saajaksi 15-vuotiaan yhdysvaltalaisen Gitanjali Raon.

The Guardianin mukaan Coloradon osavaltiosta kotoisin oleva Rao on jo keksinyt useita innovaatioita. 11-vuotiaana hän keksi laitteen, joka havaitsee lyijyn juomavedessä. Hän on kehittänyt myös Google Chrome -selaimeen laajennuksen, joka tunnistaa nettikiusaamisen.

Näyttelijä Angelina Jolien tekemässä Timen haastattelussa Rao sanoo, että hän on hyvin nuoresta pitäen pohtinut, kuinka teknologian avulla saadaan aikaan sosiaalista muutosta.

”Olin suunnilleen kymmenvuotias, kun kerroin vanhemmilleni, että haluan tutkia hiilinanoputkien sensoriteknologiaa Denver Waterin tutkimuslaboratoriossa. Äitini oli ihan, että ’mitä?’”

Haastattelussa Rao otti myös kantaa tieteen miesvaltaisuuteen ja siihen, että hän ei itse edusta mielikuvaa tyypillisestä tutkijasta.

”Minusta on outoa, että ihan kuin ihmisillä olisi määrätyt roolit esimerkiksi sukupuolen, iän ja ihonvärin suhteen”, hän sanoi ja lisäsi haluavansa toimia muille esikuvana.

”Koska henkilökohtaisesta kokemuksesta voin sanoa, että ei ole helppoa, kun et näe muita kaltaisiasi. Jos minä pystyn siihen, sinäkin pystyt ja kuka vain pystyy.”

Ehdokkaana vuoden lapseksi oli noin 5 000 nimeä. Kyseinen kunniamaininta annettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran.

Time on valinnut vuoden henkilön (aluen perin vuoden miehen) vuodesta 1927 asti. Viime vuonna vuoden henkilöksi valittiin ruotsalainen, tuolloin 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg kaikkien aikojen nuorimpana tittelin saajana.