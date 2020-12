Arkeologia

Jotunheimenin ikijää Keski-Norjassa on alkanut sulaa ilmastonmuutoksen takia.

Norjan vuoristossa on paljastunut alue, jossa jään alta on löytynyt kymmeniä vanhoja ja hyvin säilyneitä nuolia. Tällainen jään alta paljastuva löydös on harvinainen.

Arkeologit ovat löytäneet 68 nuolta, joista vanhimmat on ajoitettu jopa noin 6 000 vuoden päähän. Ne ovat siis vanhempia kuin Alpeilta vuonna 1991 löydetyn kuulun jäämuumio Ötzin nuolet. Ötzi eli yli 5 300 vuotta sitten.

Nuolia on eri aikakausilta. Nuorimmat nuolet ovat keskiajalta eli noin vuodelta 1300.

Alueelta on löytynyt myös hyvin säilyneitä poronluita, eri rautaesineitä ja simpukankuoria. Löytöjä on tehty noin 18 hehtaarin alueella.

Nuolet löysi ryhmä, johon kuului tutkijoita norjalaisista Oslon ja Bergenin yliopistoista sekä brittiläisestä Cambridgen yliopistosta. Tutkimuksen julkaisi The Holocene -tiedelehti.

Ilmakuva syyskuulta 2014 alueelta, jossa on kolme isoa sulaneen jään laikkua.­

Löytöpaikka on Jotunheimenvuorilla Langfonnin alueella. Paikka sijaitsee eteläisessä Keski-Norjassa Oslosta luoteeseen.

Löydöt on tehty 1 740–2 030 metrin korkeudella seudulla, joka oli pitkään ikijäätä. Viime vuosina alueen jää on alkanut sulaa, mikä paljasti alueen esineistöä. Se oli aiemmin jäänyt piiloon jään alle.

Jotunheimen on pohjoisen Euroopan korkeinta vuoristoa. Vuoriston huippu on Galdhøpiggen, joka kohoaa 2 469 metrin korkeuteen. Alueen keskilämpö on noin –4,6 astetta. Lämpötila on plussan puolella vain kesäkuusta elokuuhun.

Löytöpaikka Langfonne vuoristossa Innlandetin kunnan alueella.­

Löydöt tehtiin Jotunheimenin koillisosista. Ikijää on alkanut sulaa alueella yhä enemmän. Tutkijat sanovat syyksi ilmastonmuutoksen.

Jo vuonna 2006 arkeologi Reidar Marstein löysi Jotunheimeninvuorilta muinaisen jalkineen. Se oli lähellä sulaa jäätä. Jalkinetta luultiin ensin viikinkiajan tossuksi, mutta radiohiiliajoitus paljasti sen iäksi noin 3 300 vuotta. Jalkineen löytyminen johti uusin tutkimuksiin.

Tutkijat ovat nyt ajoittaneet 102 Langfonnesta löytynyttä esinettä tai luunpalasta. Aluetta on tutkittu myös tutkan avulla.

Löydetty nuoli noin vuodelta 700.­

Poroja on metsästetty alueella satojen vuosien aikana. Jotkut nuolista ovat säilyneet niin hyvin, että punoksissa on yhä sidosaineena käytetyn tervan jäämiä. Metsästäjät kiinnittivät tervalla nuolen puiseen varteen.

Tutkijat löysivät seudulta yli 300 poronsarvien osaa. Niiden ajoitus paljastaa myös, että alue oli satojen vuosien ajan tärkeää seutua metsästäjille.

Alueelta löytyi myös eri tekstiilien jäämiä. Niitä on ehkä käytetty lihan kuljetukseen.

Jää on saattanut liikuttaa esineitä alkuperäisiltä paikoiltaan paljonkin. Siksi paikan perusteella ei voida tarkasti päätellä, missä nuolia ja muuta esineistöä on käytetty, sanoo tutkimusryhmään kuulunut Lars Holger Pilø.

”Jää säilöö esineitä, mutta samalla se myös tuhoaa historiaa”, Pilø sanoo New Scientist -lehdessä.

”Aarre”, sanoo puolestaan yhdysvaltalaisen Boulderin yliopiston arkeologi William Taylor. Hän ei kuulunut tutkimusryhmään. ”On hyvin epätavallista, että näin paljon esineitä löydetään samasta paikasta sulaneen jään alta.”