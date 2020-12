Kyseessä on SpaceX:n Dragon 2 -aluksen rahtiversion ensimmäinen lento. SpaceX:n ja Nasan miehitetty Dragon-alus telakoitui kansainväliselle avaruusasemalle marraskuussa.

Miljardööri Elon Muskin johtaman SpaceX-yhtiön Cargo Dragon -alus laukaistaan sunnuntaina kohti kansainvälistä avaruusasemaa (ISS). Laukaisun on määrä tapahtua kello 18.17 sunnuntai-iltana.

HS näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä noin kello 17.45 alkaen.

Kyseessä on Yhdysvaltain avaruushallintovirasto Nasan Commercial Resupply Services -ohjelmaan kuuluva miehittämätön rahtilento. Falcon 9 -kantoraketilla nouseva avaruuskapseli laukaistaan Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta.

Kyseessä on SpaceX:n Dragon 2 -aluksen rahtiversion ensimmäinen lento. Nasa kertoo verkkosivuillaan, että alus kuljettaa ISS:lle noin 3 000 kiloa tarvikkeita, välineitä ja tärkeitä materiaaleja, joita tarvitaan tutkimuskäyttössä.

Kapselin on tarkoitus laskeutua Atantin valtamereen lähelle Floridan itärannikkoa tammikuussa. Mukanaan se kuljettaa paluulastia yli 2 000 kiloa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaksi Dragon -alusta telakoituu avaruusasemalle samanaikaisesti. Nasan ja SpaceX:n ensimmäinen yhteinen tutkimuslento telakoitui ISS:lle marraskuun puolimaissa.

Crew Dragon Resilience -aluksen kyydissä kulkivat tuolloin yhdysvaltalais­astronautit Michael Hopkins, Victor Glover ja Shannon Walker sekä Japanin avaruusjärjestö Jaxan Soichi Noguchi. Heidän on tarkoitus jäädä ISS:lle puoleksi vuodeksi.

Samalla kun Crew Dragon nousi yläilmoihin, Yhdysvallat ampaisi taas miehitettyjen lentojen avaruuskisan kärkeen, sähkötekniikan apulaisprofessori Jaan Praks Aalto-yliopistosta sanoi HS:lle.

Lähes vuosikymmenen ajan Yhdysvallat on joutunut turvautumaan venäläisten apuun astronauttien kuljettamisessa ISS:lle, sillä Nasan oma sukkulaohjelma lopetettiin vuonna 2011. Sen jälkeen Yhdysvalloilla ei ole ollut kykyä lähettää astronautteja avaruuteen omilla raketeillaan.

Nyt tähän on tullut virallisesti muutos, kun astronauttikyydeissä on siirrytty ensimmäistä kertaa rutiininomaisuuteen, Praks kertoo. Lentoja on tulossa lisää, ja niistä moni on varattu Nasan käyttöön. Käänteentekevää on se, että lennot ovat suhteellisen avoimesti markkinoilla myös esimerkiksi avaruusturismista kiinnostuneille.

”Yhtäkkiä maailmassa on toimija, jolta periaatteessa kuka tahansa voi ostaa miehitettyjä lentoja”, Praks totesi.