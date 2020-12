Auringon 25. aktiivisella jaksolla auringonpilkkujen ja myös revontulien määrä kasvaa aina vuoteen 2025.

Auringonpilkkua on kuvattu aurinkoteleskoopilla tarkemmin kuin koskaan.

Maailman suurin aurinkoteleskooppi, Daniel K. Inouyen te­leskooppi, julkisti juuri ensimmäisen kuvansa auringonpilkusta. Teleskooppi sijaitsee Havaijilla Yhdysvalloissa.

Teleskooppi ei ole vielä aivan valmis. Kuva on kuitenkin jo nyt osoitus siitä, kuinka tarkka kaukoputken optiikka on. Sen pääpeilin läpimitta on neljä metriä.

Kuvassa paljastuu yksityiskohtia auringonpilkkujen rakenteesta Auringon pinnalla. Kuvassa kaasut etääntyvät juovina poispäin pilkun keskustasta, joka on tummempi.

Kuva näyttää Auringon pinnalta alueen, joka on yli 15 000 kilometriä leveä. Tämäkin auringonpilkku on niin iso, että maapallo sopisi helposti sen sisälle.

Tumman alueen magneettikentät estävät Auringon kuumuutta pääsemästä sisältä pintaan.

Auringonpilkuissa pimeä alue on viileämpi kuin Auringon ympäröivä alue. Siksi se näyttää tummalta.

Alue on silti hyvin kuuma, sillä sen lämpötila on selvästi yli 4 000 celsiusastetta.

”Kuvien tarkkuus on noin 2,5-kertainen aiempaan verrattuna. Näemme Auringon pinnalta läpimitaltaan jo 20 kilometrin ko­koisia rakenteita”, arvioi au­rinkotutkija Matt Mountain ­phys.orgin verkkosivuilla. Hän on uutta aurinkoteleskooppia hallinnoivan Aura-yhdistyksen puheenjohtaja.

Tutkijat esittelevät observatoriota Solar Physics -julkaisussa.

Auringonpilkut kertovat Auringon aktiivisesta jaksosta. Kun pilkkuja näkyy tavallista enemmän Auringon pinnalla, Aurinko on aktiivisessa vaiheessa.

”Auringon aktiivinen jakso tuli sopivasti Inouyen aurinkoteleskoopin valmistumiseen”, Mountain sanoo.

Viime aurinkojakson loppu ja minimi oli joulukuussa 2019. Nyt tarkasti kuvattu auringonpilkku on yksi ensimmäisistä uuden jakson pilkuista.

Historiasta tutkijat tietävät, että pilkkujen jaksot toistuvat noin 11 vuoden mittaisina kausina.

Nykyisen aktiivisen jakson huippuvuosi on siksi varmaankin joskus vuonna 2025. Siitä aktiivisuus taas hiipuu vuoteen 2031.

Joukko Auringon ja ilmakehän tutkijoita arvioi, että uudesta aurinkojaksosta tulee hyvin raju. Arvio on esitetty Solar Physics -lehdessä ja Science Dailyn verkkosivuilla.

Auringonpilkkujen määräksi jaksolla he arvioivat 210–260. Se olisi suurin määrä havaituilla ­aurinkojaksoilla, joita on tähti­tieteen historian aikana kertynyt 270 vuodessa jo 24. Nyt alkaa siis 25. jakso.

Viime jaksolla auringonpilkkujen määrä oli enimmillään 116. Toiset tutkijat puolestaan ennustavat, että 25. jaksosta tulee sen kaltainen.

Inouyen aurinkoteleskoopi on valmistunut Mauin saarelle Havaijille. Sen rakentaminen alkoi vuonna 2013.­

Auringonpilkkujen runsastumisen aikaan Auringosta irtoaa roihuja. Sen pinnan koronasta lähtee massapurkautumia. Rajuina ne voivat hankaloittaa sähköverkkoja maapallolla.

Tämän avaruussään vaihtelut ja aurinkomyrskyt voivat vahingoittaa ja haitata sähkö- ja televerkkoja, tietoliikennettä, gps-navigointia, lentämistä, satelliitteja ja avaruuslentäjien elämää Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) tai muualla avaruudessa.

Historia tuntee joitakin ikäviä kokemuksia. Vahinkojen riski on kasvanut, kun iso osa maailman infrastruktuurista pyörii sähkön varassa.

Auringon aktiivisessa vaiheessa myös revontulien määrä kasvaa napaseuduilla. Se lupailee lähivuosiksi hyviä aikoja Lapin revontuliturismille.

Auringonpilkkujen vaikutuksista maapallon ilmastoon kiistellään.

Useimpien tutkijoiden mukaan vaikutus on pieni.