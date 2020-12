Etymologi Kaisa Häkkinen nimitettiin suomen kielen akateemikoksi.

Mikä on umpimähkä? Mitkä ovat ne hippulat, jotka vinkuvat?

Vanhoista sanoista riittää kysyttävää, ja usein vastaamassa on emeritaprofessori Kaisa Häkkinen. Sanojen alkuperän avaaminen on suomen kielen sanaston tutkijalle mieluisaa työtä, vaikka useat ilmaisut Häkkinen on saanut jo selittää monta kertaa.

”Hauskinta on, kun kysytään jotain uutta. Silloin pääsee itsekin oppimaan lisää. Mutta on se kiva, että ihmiset ovat kiinnostuneet kielestä. Kieli kuitenkin on ajattelumme työkalu. Käytämme kieltä jatkuvasti, mutta usein se jää huomaamatta”, hän sanoo.

”Loppujen lopuksi kieli on se, mikä tekee meistä ihmisiä.”

Kielentutkimus taas nosti Häkkisen Suomen tiedemaailman huipulle: tasavallan presidentti nimitti Häkkisen akateemikoksi marraskuun lopussa.

Palkituksi tuleminen ei ole Häkkiselle uutta. Aiemmin hänet on valittu muun muassa vuoden professoriksi. Akateemikon arvonimi saadaan kuitenkin erityisesti tutkimusansioista, ja suomen kielen etymologian eli sanojen historian tutkimuksessa Häkkinen on Suomen näkyvimpiä tutkijoita.

Etymologinen tutkimus keskittyi aiemmin pitkälti yksittäisiin sanoihin tai aihepiireihin.

Jo 1980-luvulla toimiessaan Åbo Akademin suomen kielen apulaisprofessorina Häkkinen alkoi tutkia sanoja laajempina joukkoina. Ruotsinkielinen yliopisto tarjosi hänelle mahdollisuuden katsoa suomea ikään kuin ulkoapäin ja nähdä asioita, jotka ehkä näyttäytyivät muille liian arkisina.

Klassinen tutkimus oli Mistä sanat tulevat: Suomalaista etymologiaa (1990), jossa Häkkinen kävi läpi suomen kielen yleisimpiin kuuluvat sanavartalot.

Paljastui, että ikivanhat tai suorastaan muinaiset sanat kattavat valtaosan suomen yleisimmin käytetystä sanastosta.

”Sellaiset sanat kuin maa, ilma, päivä ja vesi ovat pysyneet jatkuvassa käytössä tuhansia vuosia. Siksi ne eivät katoa.”

Listalle nousseista kahdesta 1900-luvun sanasta auto luultavasti pitää pintansa jatkossakin. Traktori voi olla jo harvinaistumassa.

Lopulta työstä seurasi Häkkisen kuuluisin teos, Nykysuomen etymologinen sanakirja (2004), josta hän on saanut tänä vuonna valmiiksi päivitetyn version.

Alun perin kustantaja olisi halunnut panna verkkoon kirjan alkuperäisen, vuodelta 2004 olevan laitoksen. Tähän professori ei voinut suostua, koska aineistojen, kuten vanhojen sanomalehtien, digitointi on tuonut paljon uutta tietoa sanojen varhaisesta käytöstä. Niinpä piti tehdä uusi laitos.

Tuotteliaan Häkkisen tutkijanuraan kuuluu monia projekteja, jotka ovat alkaneet ikään kuin puolivahingossa. Esimerkiksi suosittu teos Suomen lintujen nimistä sai alkunsa eräästä häneltä pyydetystä esitelmästä.

Tuorein, professori Ulla-Maija Forsbergin juhlakirjaan tehty tutkimusartikkeli taas käsittelee naisten nimityksiä suomen kirjakielessä. Niistä varhaisimmat olivat jo 1530-luvun lopulla painetussa Uppsalan evankeliumikirjassa. Siinä Golgatan ristin tykönä mainitaan olleen Jeesuksen muori ja hänen muorinsa sisar Maria Kleofaksen emäntä.

” ”Niin kauan kuin kieltä käytetään lainsäädännössä, hallinnossa ja opetuksessa, sen tulevaisuus on turvattu.”

Varhainen kirjakieli on Häkkisen suuria kiinnostuksen kohteita.

Hän itse pitää merkittävimpänä saavutuksenaan varhaisen kirjakielen tutkimuksen elvyttämistä, joka alkoi hänen siirryttyään suomen kielen professoriksi Turun yliopistoon.

”Varhaisen kirjakielen tutkimus oli lähes kuollutta. Sitä opetettiin, mutta teokset olivat vanhoja. Itse kuitenkin pidin sitä todella kiinnostavana.”

Tähän saattoi vaikuttaa Häkkisen taustakin. Suomen kielen professori ei itse asiassa ole opiskellut suomea vaan suomalais-ugrilaista kielentutkimusta eli fennougristiikkaa. Sukukielten tutkimuksessa katsotaan usein kauas historiaan.

Häkkinen on suunnitellut tekevänsä eläkepäivillään täydellisen sanakirjan Mikael Agricolan kielestä. Sanoja on noin 10 000.

Miten akateemikko näkee suomen kielen tulevaisuuden muun muassa kaikkialle hiipivän englannin vaikutuksen alla?

”Onhan se jo vähän hassua, kun esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen puhuu siitä, miten asiat nousevat ’nextille levelille’. Ei englannin sanoja voi noin vain ottaa suomeen.”

Laajemmin Häkkinen ei kuitenkaan ole huolissaan suomen kielen tulevaisuudesta.

”Niin kauan kuin kieltä käytetään lainsäädännössä, hallinnossa ja opetuksessa, sen tulevaisuus on turvattu.”

Kieli muuttuu silti taatusti. Häkkinen uskoo monien puhekielisyyksien leviävän tulevaisuudessa myös mediaan.

”Kehityskulku näyttää selvältä. Esimerkiksi kouluissa hyväksytään ilmaisuja, joita olisi ennen pidetty puhekielisinä, ja se on ihan hyvää kehitystä. Vaikka kieli tarvitsee normeja, en minä ole mikään puristi.”

Hän ei myöskään jaksa nähdä ongelmana monia sukupuolittuneita termejä, kuten puhemiestä tai lakimiestä.

”Kieli ja todellisuus eivät koskaan seuraa toisiaan tarkasti. Puhumme sukupolvista, vaikkei asialla ole mitään tekemistä polvien kanssa. Ihan hyvin nainen voi minusta olla lakimies.”

” ”On myös teorioita, joiden mukaan hippulat olisivat villasukat tai miehen sukuelimet.”

Kysytään vielä lopuksi, mitä ne umpimähkä ja hippulat oikein ovat.

”Mähkä on tuhkakasa, johon hehkuvat kekäleet suojattiin niin, että niillä saatettiin tehdä myöhemmin uusi tuli. Parhaiten ne olivat suojassa kokonaan peitettyinä, umpimähkässä”, Häkkinen kertoo.

”Hippulat taas tulevat hippularattaista, joissa oli hippuloiksi kutsuttuja koristeita. Ne sitten ilmeisesti vinkuivat, kun mentiin lujaa. On myös teorioita, joiden mukaan hippulat olisivat villasukat tai miehen sukuelimet, mutta itse pidän ratasselitystä uskottavimpana.”