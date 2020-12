Tutkimus: Maapallolla on ihmisen tuottamaa materiaalia pian enemmän kuin elollista ainesta

Maailmassa tuotetaan joka viikko niin paljon materiaalia, että sen paino ylittää jokaisen maapallon asukkaan painon.

Vuosi 2020 saattaa olla käännekohta, jolloin maapallolla on jo enemmän ihmisen tuottamaa materiaalia kuin elollista ainesta. Näin kertoo arvostetussa Nature-tiedelehdessä keskiviikkona julkaistu tutkimus.

Suurin osa ihmisen tuottamasta massasta muodostuu rakennuksista ja teistä.

Ihmisen alulle panemien tuotteiden massa on sadan viime vuoden aikana kaksinkertaistunut aina 20 vuoden välein. Ihmisen tuottama materiaali painaa nyt noin 1,1 teratonnia, israelilaisen Weizmannin tiedeinstituutin tutkijat laskevat. Teratonni on tuhat miljardia tonnia.

Maapallon elollisen aineksen kokonaismäärää sanotaan biomassaksi, ja siitä noin 90 prosenttia on kasveja. Biomassaan kuuluvat myös bakteerit, sienet, arkeonit, alkueliöt sekä eläimet. Vain noin 0,01 prosenttia maapallon biomassasta muodostuu ihmisistä.

Ihmiskunta muokkasi maapalloa huomattavasti jo 3 000 vuotta sitten, laaja tutkijajoukko kirjoitti viime vuonna Science-tiedelehdessä julkaistussa artikkelissaan. Metsästäjä-kerääjät, maanviljelijät ja karjankasvattajat vaikuttivat maankäyttöön ja biomassaan siten enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa historiaa kuin aiemmin on arvioitu.

Kasvien massa on puolittunut ensimmäisen maatalousvallankumouksen ajoista nykypäivään ihmisen toiminnan seurauksena, Weizmannin tiedeinstituutin professori Ron Milo ja hänen kollegansa kirjoittavat Naturessa. Kasvien massa on vähentynyt esimerkiksi maanviljelyn ja metsien hävittämisen tuloksena noin kahdesta teratonnista noin yhteen teratonniin.

Shibuyan alue on vilkas liike-elämän keskus Tokiossa.­

Vielä 1900-luvun alussa ihmisen tuottama materiaali vastasi massaltaan noin kolmea prosenttia elollisen aineksen massasta. Sen jälkeen ihmisen tuottama materiaali eli niin sanottu antropogeeninen massa on lisääntynyt nopeasti. Sana antropogeeninen viittaa ihmisen toiminnasta johtuviin asioihin.

Elollisen aineksen kokonaismäärä maapallolla ei ole juuri muuttunut sadan viime vuoden aikana.

Antropogeenista massaa kuten koneita, muovia, rakennuksia ja teitä, on tuotettu viiden viime vuoden aikana joka vuosi keskimäärin yli 30 gigatonnia eli 30 miljardia tonnia lisää.

Maailmassa tuotetaan nyt joka viikko niin paljon materiaalia, että sen paino ylittää jokaisen maapallon asukkaan painon, tutkijat suhteuttavat.

” Muovia on maailmassa nyt kahdeksan gigatonnia. Eläinten paino on tästä puolet, neljä gigatonnia.

Jos tuotantomäärät kasvavat nykyisellä tahdilla, ihmisen tuottaman materiaalin massa lähestyy vuonna 2040 jo kolmea teratonnia.

Erityisesti betonin tuotanto on lisääntynyt rajusti tällä vuosisadalla. Betoni alkoi syrjäyttää tiilen hallitsevaa asemaa rakennusmateriaalina 1950-luvun puolivälissä, ja asfaltin käyttö tiepinnoitteena yleistyi 1960-luvulta lähtien.

Maailmassa on jo massaltaan enemmän rakennettua ympäristöä kuin puita ja pensaita, tutkijat laskevat.

Kiinnostava on myös muovin ja eläinten kokonaispainon vertailu: Muovia on maailmassa nyt kahdeksan gigatonnia. Maapallon eläinten paino on tästä puolet, neljä gigatonnia.

Muovimassassa on huomioitu sekä käytössä oleva muovi että muovijäte.

Laskelmat on ilmoitettu kuivapainossa, eli mukaan ei ole otettu vettä.

Arvio ajankohdasta, jolloin ihmisen tuottaman materiaalin massa ylittää elollisen aineksen massan, ei ole välttämättä täysin tarkka, tutkijat huomauttavat.

Osa tiedeyhteisöstä on sitä mieltä, että ihminen on aiheuttanut toiminnallaan uuden geologisen aikakauden: antroposeenin eli ihmisen ajan.

”Meidän tutkimuksemme esittää tälle ehdotukselle pätevät syyt tiukasti ja määrällisesti”, professori Milo ja hänen kollegansa kirjoittavat.