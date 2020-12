Tieteellistä tutkimusta edistävät ruumiinavaukset pitäisi mahdollistaa, sanoo oikeuslääketieteen professori.

Kuva on suomalaisen koronavainajan keuhkoista. Siinä näkyy, mikä on vikana. Keuhkorakkuloiden välitse kulkeva verisuoni on tukossa. Veri on hyytynyt ja jämähtänyt suoneen.

Veren pitäisi saada keuhkoista kyytiinsä happea ja luovuttaa keuhkorakkulaan hiilidioksidilasti, jonka keuhkot poistaisivat uloshengityksessä. Näin ei käy, kun veri ei kulje.