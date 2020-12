Joulukuussa 1970: Soluja voidaan jo nyt jäädyttää ja saada ne haluttaessa toimimaan. Elimiä ei vielä pystytä hallitsemaan puhumattakaan ihmisten syväjäädyttämisestä.

”Ajatus on täysin epäkypsä. Kukaan ei pysty herättämään kuollutta henkiin. Kuolleiden ihmisten jäädyttämistä harrastavat Amerikassa jotkut huijarijärjestöt rahanansaitsemismielessä. Tieteellinen pohja tältä toiminnalta puuuttuu, joten Euroopassakin on syytä varoa, jos joku keksisi tuoda villityksen tänne”, sanoo amerikkalainen professori Benjamin S. Trump, joka on parhaillaan vierailemassa Turun yliopiston elektronimikroskopianlaitoksella. – –

Professori Trump sanoo, että solujen jäädyttäminen on karjateollisuudessa tärkeä. Tähän mennessä on eniten kokemuksia sonnien siemennesteen jäädyttämisestä. Solupankit ovat toinen huomattava sovellutus. Niiden avulla voidaan kaikki tyyppisolut sekä virukset ja bakteerit tunnistaa. Myös silmän sarveiskalvosairauksissa on solujen jäädyttämisellä huomattava merkitys.

”Munuaisten ja maksan siirtoja tehdään Amerikassa päivittäin useita. Niitä varten siirrettävää elintä jäähdytetään jonkin verran ja lennätetään se sitten vastaanottajalle”, kertoo professori Trump.

”Sitten kun näitä elimiä pystytään jäädyttämään voidaan ruveta perustamaan elinpankkeja, josta tarvittaessa saadaan haluttuja elimiä.”

Professori Trump arvelee, että maksan ja munuaisten lisäksi elinpankkeihin voitaisiin tallettaa verisuonia ja ihoa. uunsiirtoja on jo nyt jonkin verran suoritettu, mutta niitä ei voi verrata elintensiirtoihin. Luu toimii vain eräänlaisena tukikudoksena, kunnes uusi luu on kasvanut tilalle. Lihaskudos kuten aivokudos ei voi koskaan korvautua uudella, joten elinten siirrot ovat välttämättömiä.

”Tietysti olisi houkuttelevaa ajatella, että henkilö, joka nyt sairastaa parantumatonta syöpää syväjäädytettäisiin ja herätettäisiin henkiin joskus 200 vuoden perästä kun syöpälääke on keksitty”, sanoo Trump. ”Se on kuitenkin toistaiseksi mahdotonta. Mitään imettäväistä ei ole pystytty jäädyttämään ja herättämään sitten henkiin.”