Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa valitsi 18 astronauttia Artemis-kuulennoille. Naisia heistä on yhdeksän – joukossa on hän, joka astuu ensimmäisenä naisena Kuuhun.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa kertoi keskiviikkona joulukuun 9. päivä, keitä ovat ne astronautit, jotka lentävät Kuun ympäri ja Kuuhun Artemis-lennoilla. Niitä on suunniteltu kolme vuosiksi 2021–2024.

Valituista astronauteista yhdeksän on käynyt jo avaruudessa. Kaikki ovat lentäneet ISS-avaruusasemalle. Matkaa sinne on tehty Yhdysvaltain sukkuloilla ja venäläisten Sojuzeilla. Yksi astronautti on lentänyt asemalle myös kaupallisella Crew Dragonilla.

Loput yhdeksän eivät ole vielä käyneet avaruudessa, mutta he ovat saaneet tuleville lennoille kovan koulutuksen.

Kuuhanke Artemis on saanut oman logon.­

Jako naisiin ja miehiin meni valinnassa tasan 9–9. On veikattu vahvasti sitä, että Kuuhun astuu ensimmäisenä nainen, siis yksi nainen valituista yhdeksästä. Se toteutuu loppuvuonna 2024, jos Artemis-hankkeen lennot sujuvat hyvin.

”Hyvät amerikkalaiset. Tässä meillä on joukko tulevaisuuden sankareita. He ovat Artemis-sukupolvea. He vievät Yhdysvallat takaisin Kuuhun ja sen jälkeen siitä eteenpäin”, sanoi Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence, kun hän esitteli astronautteja keskiviikkona Floridassa.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa julkaisi listan astronauteista, joista jotkut pääsevät Kuun pinnalle. Ylhäältä vasemmalta oikealle alkaen: Joe Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Woody Hoburg, Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins ja Stephanie Wilson.­

Pence viittasi siihen, että Yhdysvalloissa avaruuslentäjiä on usein juhlittu sankareina. Näin on tehty jo 1900-luvulla, aina John Glennistä Neil Armstrongiin. Astronautteja on toki juhlittu myös sen jälkeenkin.

Nyt valitut astronautit ovat 32–55-vuotiaita eli syntyneet aikavälillä 1965–1988.

Kokeneita astronautteja on tässä joukossa esimerkiksi Stephanie Wilson, joka on lentänyt kolmesti avaruussukkulassa. Niiden lennot lopetettiin vuonna 2011.

Christina Koch puolestaan on viettänyt näistä naisista eniten päiviä avaruudessa, nimittäin 328 päivää. Ennätys rikkoutui helmikuussa 2020.

Astronautti Kate Rubins on parasta aikaa kolmatta kertaa avaruudessa.­

Artemis-ohjelma jatkuu pitkälle myös suunnitellun kolmen ensilennon jälkeen.

Siksi Yhdysvallat ja Nasa nimeävät ennen pitkää ohjelmaan lisää astronautteja, sanoi Nasan johtaja Jim Bridenstine. Hän puhui avaruusneuvoston kokouksessa Kennedyn avaruuskeskuksessa Floridassa.

Artemiksen kolmannen lennon on määrä laskeutua Kuuhun lokakuussa 2024. Laskeutuja etenee kohti Kuun etelänavan tuntumaan. Laskeutujassa on väistämättä kaksi nyt valituista astronauteista, melko varmasti nainen ja mies. Melko varmaa on myös se, että he ovat kokeneesta joukosta.

Artemis-lentojen miehistökapselin nimi on Orion. Avaruuteen Orionin vie jokaisella lennolla nähtävästi iso kantoraketti, SLS. Ensimmäistä SLS-kantorakettia kootaan jo.

Artemis 1:n on määrä lentää marraskuussa 2021, siis alle vuoden kuluttua, mutta se on vielä miehittämätön. Se kiertää Kuun soikealla radalla.

Artemis 2 on suunniteltu elokuulle 2023. Se kiertää myös Kuun.

Nasan johtaja Bridenstine on sanonut, että Nasa perustaa Kuuhun kestävän avaruusohjelman. Siihen kuuluu tukikohdan rakentaminen. Nasa lähettääkin lähivuosina Kuun etelänavan seudulle useita eri miehittämättömiä luotaimia.

Artemiksen astronautit Kuussa joskus vuoden 2024 lopulla tai sen jälkeen. Taiteilijan näkemys.­

Ihmisen kuutossun jalanjälki painui Kuuhun Taurus-Littrowin vuoriston laaksossa joulukuussa 1972 Apollo 17:n lennolla. Kuun jätti askeleensa viimeksi astronautti Eugene Cernan. Hän kuoli tammikuussa 2017 ja oli silloin 82-vuotias.

Cernan halusi eläessään kovasti, että häneen liitetty sanonta ”viimeinen kuumies” poistuisi käytöstä, sanoi Pence keskiviikkona.

Artemis-astronautit:

Avaruudessa jo lentäneet (9):

Joseph Acaba. Syntynyt 1967 Anaheimissa Kaliforniassa. Lentänyt avaruuteen kolmesti: Sukkulassa (2009) ja Sojuzilla (2012 ja 2018)

Victor Glover. Syntynyt 1976 Pomonassa Kaliforniassa. Lentänyt kerran Crew Dragonissa (2020).

Christina Koch. Syntynyt 1979 Grand Rapidsissa Michiganissa. Lentänyt kerran Sojuzissa (2019).

Kjell Lindgren. Syntynyt 1973 Taipeissa Taiwanilla. Lentänyt kerran Sojuzissa (2015).

Anne McClain. Syntynyt 1979 Spokanessa Washingtonissa. Lentänyt kerran Sojuzissa (2018).

Jessica Meir. Syntynyt 1977 Cariboussa Mainessa. Lentänyt kerran Sojuzissa (2018).

Kate Rubins. Syntynyt 1978 Farmingtonissa Connecticutissa. Lentänyt kahdesti Sojuzissa (2016 ja 2020).

Scott Tingle. Syntynyt 1965 Attleborossa Massachusettsissa. Yksi lento Sojuzissa (2017).

Stephanie Wilson. Syntynyt 1966 Bostonissa Massachusettsissa. Kolme lentoa avaruussukkulassa (2006, 2007 ja 2010).

Edessä ensilento avaruuteen Artemiksella tai muulla aluksella (9):

Kayla Barron. Syntynyt 1987 Povatellossa Idahossa.

Raja Chari. Syntynyt 1977 Milwaukeessa Wisconsinissa.

Matthew Dominick. Syntynyt 1981 Wheat Ridgessa Coloradossa.

Warren Hoburg. Syntynyt 1985 Pittsburghisssa Pennsylvaniassa.

Jonny Kim. Syntynyt 1984 Los Angelesissa Kaliforniassa.

Nicole Mann. Syntynyt 1977 Petalumassa Kaliforniassa. Nimetty Boeing Starlinerin miehistöön.

Jasmin Moghbeli. Syntynyt 1983 Bad Nauheimissa Länsi-Saksassa.

Frank Rubio. Syntynyt 1975 Los Angelesissa Kaliforniassa.

Jessica Watkins. Syntynyt 1988 Gaithersburgissa Marylandissa.