Sairaalahoitoa tarvitsisi keväällä yhtä aikaa 1 500 koronapotilasta ja tehohoitoa 200.

Jos koronatartuntojen kasvu jatkuu samaa tahtia kuin heinäkuusta joulukuun alkuun, Suomi on maaliskuun alussa epidemian huippukohdassa. Silloin tartuntoja tulisi päivittäin 5 000.

Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnusryhmän tuottama skenaariolaskelma. Ryhmä esitteli tiistaina verkkoseminaarissaan epidemiaskenaariot, joita oli käytetty viime viikolla julkistettujen taloudellisten skenaarioiden pohjana.

THL:n erikoistutkija, matemaatikko Simopekka Vänskä muistutti, ettei kyse ole niinkään ennusteista kuin matemaattisesti lasketuista vaihtoehtoisista kehityskuluista.

Laskelmien lähtökohtana ovat joulukuun vaihteen tilanne ja siihen johtaneet tapahtumat.

Koronaepidemia saatiin keväällä talttumaan kontaktirajoituksilla. Heinäkuusta alkaen tartunnat rupesivat kuitenkin jälleen lisääntymään. Tartuttavuusluku kasvoi hiukan yli yhden ja on pysynyt sillä tasolla. Keväällä epidemian alkaessa luku oli arviolta yli kolmen.

Tartuttavuusluku kertoo, kuinka monta ihmistä jokainen tartunnan saanut keskimäärin tartuttaa. Kun tartuttavuusluku on enemmän kuin yksi, tartuntojen määrä kasvaa joka tapauksessa korkoa korolle -tyyppisesti: alussa hitaasti mutta lopulta räjähdysmäisesti.

Vänskän mukaan kasvu oli heinäkuusta joulukuun alkuun asti pienestä heilahtelusta huolimatta tasaisen eksponentiaalista, keskimäärin kolme prosenttia päivässä. Lokakuussa tuli piikki ylöspäin ja sen jälkeen tasaantumisjakso, mutta sitten kasvu jatkui jälleen.

”Nyt odotetaan, pystyvätkö joulukuun rajoitukset kääntämään kasvun tasaiseksi tai jopa alaspäin.”

Merkkejä tasaantumisesta on, mutta vielä ei tiedetä, miten voimakasta tai pysyvää se on.

Sairaalapotilaiden määrä on jo nyt ehtinyt kasvaa kevään lukemiin. Tehohoidettavien osuus on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin keväällä, mahdollisesti hoidon kehittymisen sekä hoidettavien ikärakenteen takia. Muutos on huomioitu oppivan mallin tuottamassa laskelmassa.

Skenaariossa hoidon tarve kasvaa suurimmilleen tartuntahuipun jälkeen maalis–huhtikuun vaihteessa, jolloin erikoissairaanhoidossa on enimmillään 1 500 koronapotilasta ja teho-osastoilla 200.

Tällaiselta näyttää siis tulevaisuus siinä tapauksessa, ettei kasvun pysäyttäminen onnistu nyt eikä myöskään myöhemmin keskitalvella vaan R-luku pysyy ennallaan.

Rokotusten alkamista ei ole huomioitu. Immuniteetin kasvu, tartunnalle alttiiden väheneminen ja epidemian hidastuminen tapahtuvat vain tartuntojen kautta. Tällä tavalla puolet kansasta ehtisi saada tartunnan kesän alkuun mennessä.

Toisessa skenaariossa tarkastellaan, mitä tapahtuu, jos voimakkailla väliaikaisilla rajoituksilla saadaan tartuttavuusluku kahteen otteeseen alle yhden, samalle tasolle kuin kevään rajoituksilla. Kaksi tiukkaa rajoituskautta kestäisivät kumpikin kolme viikkoa.

Kontaktien lisääntyessä tartunnat alkaisivat lisääntyä uudelleen, mutta voimakkaiden jarrutusten ansiosta epidemian huippu siirtyisi kesäkuun alkuun ja hiukan madaltuisi.

Lykkäyksestä olisi suuri hyöty, jos kansalaisia päästään ennen kesää laajasti rokottamaan. Mitä pidemmälle epidemian huippua saadaan lykättyä, sitä enemmän tartuntoja ehditään ehkäistä rokotuksilla.

”Jos vuodenaikaisvaihtelu on todellista, sekin pudottaa keväällä tartuntahuippua”, Vänskä huomauttaa. Skenaarioissa vuodenajan vaikutusta ei ole huomioitu.

Merkittävä epävarmuustekijä malleissa on Vänskän mukaan se, kuinka suuri osuus tartunnoista jää toteamatta.

Kaikki oireilevat on kesästä asti pyritty testaamaan, mutta silti osa tartunnoista jää havaitsematta. Tämä on käynyt selväksi, kun koululaisia, urheilijoita ja työntekijöitä on paikoin seulottu koronatestein.

Malli tuottaa arvion havaitsematta jäävien tartuntojen määrästä THL:n vasta-ainetutkimusten ja kaiken muun malliin syötetyn datan perusteella. Toteamatta jäävien tartuntojen osuus muodostuu mallin mukaan vähintään kaksinkertaiseksi havaittuihin verrattuna.

Jos tartuntoja onkin väestössä kaikkiaan vähemmän kuin malli arvioi, laumasuoja kasvaa hitaammin ja sairaalahoidon tarve kasvaa suuremmaksi kuin skenaarioissa on laskettu.

Kolmannessa ja huonoimmassa skenaariossa tartuttavuusluku kasvaa tammikuussa viidenneksellä. Näin voisi käydä esimerkiksi siitä syystä, että tapausmäärien kasvaessa liikaa jäljitys ei enää pysty tehokkaasti vähentämään tartuntoja.

Tässä skenaariossa epidemian huippu osuisi samaan kohtaan maaliskuussa mutta enimmillään tapauksia tulisi päivässä peräti 10 000. Puolet suomalaisista saisi tartunnan jo huhtikuun alkuun mennessä.

Sairaalassa olisi pahimmassa vaiheessa 3 000 potilasta, ja tehohoitoa tarvitsisi yhtä aikaa 500 ihmistä.

Normaalioloissa Suomessa on 300 tehohoitopaikkaa, joista osaa tarvitsevat muut potilaat. Keväällä onnistuttiin erityistoimin varautumaan 500 tehopotilaan yhtäaikaiseen hoitamiseen.

Vänskä puntaroi ennusteen realistisuutta Belgian ja Tšekin toteutuneiden lukujen valossa. Suomen tartuntakäyrän kasvukulma on hänen mukaansa samanlainen kuin se oli aiemmin näissä maissa. Niissä koronapotilaiden määrä sairaaloissa oli pahimmillaan 7 000–8 000.

Sekä Belgiassa että Tšekissä on väkeä suunnilleen kaksinkertainen määrä Suomeen verrattuna, joten Suomessa 3 000–4 000 potilasta vastaisi suunnilleen sitä, mitä näissä maissa on jo tapahtunut.

Kysyjille Vänskä ja THL:n ylilääkäri Tuija Leino vastasivat, ettei alasajoa viime kesän tasoiseen tilanteeseen ole yritetty mallintaa. Vänskä muistutti, että viime keväänä siihen päästiin pitämällä vahvoja rajoituksia voimassa maaliskuusta kesäkuulle saakka.

Leino arveli, ettei talvella päästä kesän kaltaiseen tilanteeseen. Viime kesänä tartunnat vähenivät lisää vielä senkin jälkeen kun rajoituksia alettiin purkaa. Leinon mukaan tämä oli luultavimmin vuodenaikaisvaihtelun vaikutusta.

Kevät ja kesä taltuttivat virusta merkittävästi, kuten ne tekevät muillekin koronaviruksille. Syksy taas antaa viruksille vauhtia.