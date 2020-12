Uusiutuvaa sähköä pitäisi varastoida pimeiden ja tuulettomien hetkien varalle – Tuore keino on valtava paineilmasäiliö

Kun energiaa tuotetaan enemmän uudistuvilla polttoaineilla ja keinoilla, sähkölle tarvitaan varastoja. Kaikki keinot alkavat olla tarpeen. Tutkijan mukaan lupaavimpia ovat akut ja vety.

Manchesterin lähellä Britanniassa on alettu rakentaa uudenlaista tuulivoimalaa.

Highview Power -yhtiön 50 megawatin koevoimalan erikoisuus on sen yhteyteen rakennettava paineilmasäiliö. Säiliö varastoi tuulisten päivien ylijäämäsähköä paineilmaksi.

Käytännössä tämä tehdään ohjaamalla ylijäämäsähkö painepumppuun, joka pumppaa säiliöön ylipainetta. Paine kasvaa lopulta niin suureksi, että ilma puristuu nestemäiseksi. Samalla se jäähtyy hyvin kylmäksi, 196 pakkasasteeseen.

Kun tuuli tyyntyy ja sähkön kysyntä ylittää tuotannon, säiliön venttiili avataan. Paineen laskiessa laajeneva ja lämpenevä ilma purkautuu voimalan turbiiniin, jota paineilma pyörittää samaan tapaan kuin tuuli tavallisesti.

Laskelmien mukaan varasto tasaa voimalan 50 megawatin voimalan tuotantoa niin, että varastosta riittää sähköä 50 000 kotitaloudelle viiden tunnin ajan. Varastointiaika voi olla viikkoja.

Paineilmasäiliö on yksi vastaus kasvavaan tarpeeseen säilöä sähköä.

Tarve syntyy siitä, että energian tuotanto siirtyy fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia luonnonvaroja, erityisesti tuulta ja auringonvaloa. Kummankin saanti on katkonaista. Auringonvaloa ei saa yöaikaan ja tuulet vaihtelevat viikkotasolla suuresti.

Toisaalta tuotantopiikkien aikana kumpikin lähde tuottaa usein sähköä yli kysynnän, joten luontevinta olisi säilöä ylijäämäsähkö johonkin. Mutta mihin? Tuleeko meidän rakentaa paineilmasäiliöitä ympäri kaupunkia?

Professori Jero Ahola on tutkinut sähkön säilönnän kysymyksiä. Hän työskentelee Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa. Aholan mukaan on turha odottaa yhtä ratkaisua sen kummemmin paineilmasta kuin mistään muustakaan.

”Sähkön varastointia varten on useita eri tekniikoita, joilla kaikilla on omat hyvä ja huonot puolensa”, sanoo Ahola, joka on sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori.

” Keskeinen tekijä on myös hyötysuhde eli se, kuinka paljon energiasta menetetään.

Pohdittaessa sähkövarastojen eroja oleellisia kysymyksiä ovat investoinnin hinta, sähkön säilöntäaika, varastoitava määrä ja se nopeus, jolla sähkö tarvitaan käyttöön.

Niiden perusteella eri menetelmät voidaan karkeasti jakaa nopean reagoinnin järjestelmiin, joissa energiaa tarvitaan nopeasti, kuten estämään laitteiden sammuminen sähkökatkojen aikana.

Hieman suurempaa kapasiteettia ja hitaampaa hyödyntämistä tarvitaan silloin, kuin halutaan tasapainottaa verkon kysyntää ja tarjontaa vuorokauden tai viikon aikana. Tällöin voi käyttää vaikkapa paineilmaa.

Suurin kapasiteetti tarvitaan pitkäaikaiseen säilytykseen, esimerkiksi aurinkosähkön varastointiin pimeän talven yli.

Keskeinen tekijä on myös hyötysuhde eli se, kuinka paljon energiasta menetetään, kun se muutetaan ensin varastoitavaan muotoon ja sitten palautetaan sähköksi.

Britanniaan rakennettavan paineilmavaraston hyötysuhteeksi on varaston kehittäjä Peter Dearman arvioinut 60–70 prosenttia.

Noin äkkiseltään se ei kuulosta kovin hyvältä. Kuka haluaisi säilöä tavaraa varastoon, joka hukkaisi kolmanneksen kaikesta sinne laitetusta?

Itse asiassa 70 prosentin hyötysuhde on oikein hyvä, Ahola sanoo.

”Jos ajatellaan perinteisiä fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä tai kivihiiltä, niiden hyötysuhde on sähkön tuotannossa itse asiassa huonompi, koska 60–70 prosenttia niiden energiasta muuttuu poltettaessa lämmöksi.”

Hyötysuhdetta toki parannetaan yhteiskäyttövoimaloissa, joissa hukkalämmöstä tehdään kaukolämpöä. Se kuitenkin edellyttää sitä, että lämmölle on tarvetta.

” Akut ovat monin puolin ihanteellisia sähkön varastointiin.

Näillä näkymin Ahola veikkaa kahden energian varastoinnin tekniikan nousevan muita keskeisimmiksi.

Ensinnäkin käytössä ovat jo litiumioniakut, jollaiset ovat tuttuja kännyköistä, tietokoneista ja sähköautoista. Ne varastoivat energiaa kemiallisten reaktioiden avulla. Litiumioniakun hyötysuhde on erittäin hyvä, jopa 90 prosenttia.

Akut ovatkin monin tavoin ihanteellisia sähkön varastointiin. Ne ovat nopeita ladata ja tyhjentää.

Litiumioniakut ovat muihin akkuihin verrattuina energiatiheitä, eli ne säilövät painoonsa nähden paljon energiaa. Akut pystyvät sekä nopeaan reagointiin että tasapainottamaan kysyntäpiikkejä tarvittaessa.

Niinpä esimerkiksi sähköautoissa litiumakut ovat tällä hetkellä oikeastaan ainoa varteenotettava energianlähde. Suurin hyöty litiumioniakuista saadaan liikkuvissa laitteissa, joissa energiaa varastoidaan tunneiksi tai päiviksi.

Koska akuissa tarvittavaa litiumia on rajallisesti, autoilun sähköistyminen merkitsee luultavimmin sitä, että suurin osa litiumioniakkujen varastointikapasiteetista on tulevaisuudessa pyörien päällä.

”Tämä luo sitten kiinnostavan kysymyksen siitä, millaisen roolin autot saavat tulevaisuuden energiajärjestelmässä”, Ahola pohtii.

Yksi visio on, että päiväsaikaan auto lataisi akkunsa aurinkosähköllä työpaikan parkkipaikalla. Yöllä auto sitten syöttäisi sähköä tarpeen mukaan kodin sähköverkkoon. Vaikeudeksi tulee varmistaa, että aamulla auton akussa on sitten tarpeeksi varausta ajamiseen.

Ajatus autoista sähköverkon liikkuvina varastoina kytkeytyy myös yhteen sähköverkkojen suurempiin muutoksiin.

Tulevaisuudessa esimerkiksi kysyntäpiikkejä voitaisiin tasapainottaa kytkemällä sähkölämmitystä pois päältä. Minuuttien katkoksia ei lämmityksessä edes huomaa, mutta niitä sopivasti rytmittämällä voitaisiin vapauttaa kulutushuipun aikana energiaa muuhun käyttöön.

” Vetyä voitaisiin säilöä kuukausien tai jopa vuosien ajan ja sitten polttaa tarvittaessa.

Litiumioniakku on hyvä sähkön lyhyen ajan varastointiin, mutta suurten sähkömäärien säilömiseen pidemmäksi ajaksi niiden kapasiteetti ei riitä.

Avuksi tulee toinen Aholan keskeiseksi arvioima varastoinnin muoto, vety. Se on hyvä tapa pitkäaikaiseen säiltykseen.

Vetyä voitaisiin säilöä kuukausien tai jopa vuosien ajan ja sitten polttaa tarvittaessa. Vedyn hyviin puoliin kuuluvat sen säilyvyys sekä se, että sen varastoinnissa voidaan käyttää maakaasua varten jo tehtyä infrastruktuuria.

Vedyn hyötysuhde on noin 30–50 prosenttia. Vetyä voitaisiin valmistaa ylijäämäsähköllä hajoittamalla vettä elektrolyysillä. Vedylle riittää kysyntää myös teollisuudessa. Niinpä sen liikatuotanto ei ole ongelma.

Pelkillä aurinkokennoilla varustettu omakotitalo voisi vedyn avulla periaatteessa selvitä lämpöpumpuilla Suomessa pimeän kauden yli, Ahola laski ryhmineen.

Kolmen pimeän kuukauden ajaksi tarvittaisiin noin 170–190 kiloa vetyä sähköntuotantoon. Tämä tarkoittaisi järkevällä paineistuksella yli kymmenen kuutiometrin varastoa. Käytännössä ratkaisu siis tuskin olisi mielekäs.

”Paljon tehokkaampaa olisi hyödyntää sähköverkkoa ja suurempia yhteisvarastoja.”

Akut ja vety täydentävät toisiaan hyvin. Toinen voi varastoida suuria energiamääriä, toinen taas on nopea ja helposti liikuteltavissa.

Niitä täydentämään voidaan kuitenkin käyttää myös muita tekniikoita. Näihin kuuluu esimerkiksi jo mainittu paineilma, joka muistuttaa käyttötavoiltaan hieman vetyä. Sen varastointikapasiteetin kasvattaminen on helppoa.

Paineilman etuna vetyyn on hivenen nopeampi käyttöönotto, haittana heikompi siirrettävyys ja säilyvyys.

Yksi vaihtoehto ovat suomalaistenkin kehittämät vauhtipyörät, joiden etuja ovat nopeus esimerkiksi sähkökatkojen aikana.

Kovin pitkän tähtäimen varastointiin tai suurille energiamäärille ne eivät sovi, mutta soveltuvat esimerkiksi tasaamaan lyhyiden sähkökatkoksien vaivaamaa verkkoa. Vauhtipyörän etuihin kuuluu myös rajaton määrä latauksia.

Nopeus on etuna myös sähkövarausten välistä jännitettä varastona hyödyntävillä superkondensaattoreilla, jotka luovuttavat sähköä tarvittaessa nopeasti.

Käyttäjän näkökulmasta ne toimivat käytännössä akkujen tapaan, mutta niiden energiatiheys on akkuja pienempää ja hinta korkeampi.

Hitaampaan varastointiin puolestaan sopivat vuoristoisilla seuduilla käytössä olevat vesipumppujärjestelmät, joissa ylijäämäsähköllä pumpataan vettä ylhäällä vuoristossa oleviin varastoaltaisiin. Kun kysyntä kasvaa, vettä sitten juoksutetaan näistä turbiinien läpi alas.

Suomessa vastaavaa järjestelmää on suunniteltu Pyhäsalmen kaivokseen kaivostoiminnan loppumisen jälkeen. Kaivoksen syvyys mahdollistaisi melko ison energian säilytyksen pienelläkin vesimäärällä.

Toisaalta ylijäämäsähköä voidaan varastoida pitkäaikaisesti valmistamalla sillä muitakin polttoaineita kuin vetyä. Realistisia vaihtoehtoja ovat ainakin metanoli, metaani ja ammoniakki.

Muitakin vaihtoehtoja on. Joulukuussa uutisoitiin hollantilaisen Eindhovenin yliopiston hankkeesta, jossa ylijäämäsähköllä ruosteesta jalostetaan rautapölyä poistamalla siitä happi.

Sitten rautapöly voidaan taas tarvittaessa polttaa ruosteeksi kun tarve vaatii. Prosessissa ei synny hiilidioksidipäästöjä ja raudasta maailmassa ei tulee pulaa. Toisaalta polttamisessa iso osa energiasta kuluu lämpöön. Jos sille ei ole tarvetta, hyötysuhde laskee.

Muita realistisia varastointimuotoja voisivat olla metanoli, metaani ja ammoniakki.

” Nykyisellä kasvun tarpeella litium riittäisi enää 30 vuotta.

Vaihtoehtoja siis riittää. Miksi Ahola siis uskoo erityisesti akkuihin ja vetyyn?

”Ne ovat tämän hetken suosituimpia tekniikoita. Siksi niiden prosesseja, jakelua, markkinoita ja kierrätystä kehitetään kaiken aikaa. Jos esimerkiksi hyötysuhdetta saadaan parannettua edes prosenttien verran, on sillä kokonaisuuden kannalta suuri merkitys.”

Vety ei maailmasta lopu, mutta litiumioniakkuihin tarvitaan kobolttia ja litiumia.

Näistä koboltti on mahdollista korvata nikkelillä, mutta litiumia ei. Vaikka litiumin kierrätys saataisiin tehokkaaksi, nykyisellä kasvun tarpeella litium riittäisi enää 30 vuotta, laskivat Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tutkijat.

Sitten tarvitaan muita akkutekniikoita. Yksi lupaava on natriumkloridi- eli suola-akku, kunhan sen käyttöikää vaan saataisiin parannettua.

Tietysti mahdollista on myös, että jossain keksitään parempi tekniikka, joka syrjäyttää nykyiset kuten ledlamppu syrjäytti hehkulampun.

”Mikään nykyisin käytössä oleva tekniikka ei kuitenkaan lupaa näin suurta parannusta”, Ahola toteaa.

Selvää on, että sähkönvarastoinnin tarve kasvaa.

”Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän on pakko päästä irti fossiilisista polttoaineista. Nykymallista ydinvoimaa ei voida rakentaa tarpeeksi nopeasti, joten oikeastaan aurinko- ja tuulivoima ovat selkeät päävaihtoehdot. Ja kummankin tuotanto on jaksoittaista, joten varastointia tullaan tarvitsemaan.”