Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös a-kirjainta, kavioita ja sorkkia sekä elämää Venuksella. Entä miten koirat näkevät värejä?

Maapallo on pyörinyt syntymästään saakka.­

Ronja Surakka, 6

Kaikki maailmankaikkeuden tähdet ja niitä kiertävät planeetat syntyvät kaasu- ja pölypilvistä.

Maan ja muut Aurinkokunnan planeetat synnyttänyt pilvi oli alun perin hyvin paljon suurempi kuin koko nykyinen Aurinkokunta, mutta myös paljon harvempi.

Tuossa pilvessä pöly ja kaasu liikkuivat satunnaisiin suuntiin. Kun pilvi sitten alkoi painovoiman eli kappaleita toisiaan kohti vetävän voiman takia luhistua pienemmäksi ja tiiviimmäksi, kaasun ja pölyn liikkeen keskimääräinen nopeus alkoi kasvaa.

Tämä ilmiö liittyy siihen, että maailmankaikkeudessa nopeuden ja etäisyyden tulon täytyy säilyä vakiona.

Lopulta aineet kasautuivat suhteellisen nopeasti pyöriväksi kiekoksi, jonka keskellä oli vastasyntynyt tähti, jota sanomme Auringoksi.

Maan ja muiden Aurinkokunnan planeettojen synnyttyä pyörivästä kiekosta niiden kierto- ja pyörimissuunnat johtuvat suoraan tuosta liikkeestä, paria poikkeusta lukuun ottamatta.

Maapallokin on siis pyörinyt syntymästään saakka ilman varsinaista ulkopuolista apua. Kuu hidastaa tuota pyörimistä hieman vuorovesivoimansa takia.

Mikael Granvik

astrofysiikan akatemiatutkija

Helsingin yliopisto

A-kirjain on tuttu aakkosten alusta.­

Miksi a on aakkosissa ensimmäisenä?

Esteri Sidoroff, 7

Aakkoset keksittiin yli 3 500 vuotta sitten Lähi-idässä asuneiden seemiläisten kansojen parissa.

He eivät kirjoittaneet vokaaleja eli meidän nykykirjaintemme a, e, i, o ja u vastineita. He kuitenkin keksivät kirjainmerkit konsonantteja, kuten b, h ja k, varten.

Niihin kuului myös katkoäänne. Tuo äänne merkitään yhä suomessakin esimerkiksi sanan vaaka taivutusmuodossa vaa’an. Heittomerkki tarkoittaa, että a-äänteiden välillä pitää suussa tuottaa katkoäänne, joka erottaa a:t toisistaan.

Aakkosten keksijöiden mielestä tuo äänne oli tärkeä. He merkitsivät sitä kuvalla, jossa oli härän pää ja siinä kaksi sarvea. Sama kuvio on yhä meidänkin isossa A-kirjaimessamme.

Keksijät panivat samalla aakkosensa järjestykseen, mutta kukaan ei tiedä, millä perusteilla. Joka tapauksessa härkä-merkki tuli ensimmäiseksi kirjaimeksi.

Kreikkalaiset omaksuivat itselleen seemiläiset kirjaimet 1 500 vuotta myöhemmin ja pitivät aakkosjärjestyksen ennallaan.

Itselleen tarpeettomilla kirjaimilla he alkoivat merkitä kielelleen tärkeitä vokaaleja. Härän pään ja sarvien kuvan kreikkalaiset ottivat käyttöön a-vokaalin merkkinä. Kun aakkoset omaksuttiin kreikkalaisilta eteenpäin muihin kieliin ja myös lopulta suomeen, A ja a pysyivät yhä aakkosten ensimmäisenä.

Tapani Harviainen

seemiläisten kielten

emeritusprofessori

Hevosella on kavio, sialla sorkka.­

Mitä eroa on kaviolla ja sorkalla?

Albin Sovasto, 6

Kavio ja sorkka koostuvat samoista rakenteista. Niitä peittää kovettunut ihon osa, joka vastaa ihmisten kynttä.

Tuon rakenteen sisään jää osa sormi- ja varvasluista, nivel siteineen ja lihasten jänteitä. Lisäksi kavion ja sorkan sisällä on pieni nuljuluu ja nestepussi suojaamassa rakenteiden pintoja hankaukselta sekä rasvakudosta pehmentämässä askellusta.

Suurin ero kavion ja sorkan välillä on niiden määrässä sekä varpaiden määrässä. Sorkkaeläimillä kuten esimerkiksi sioilla ja virtahevoilla on jokaisessa raajassa sorkka, joka sijaitsee kolmannen ja neljännen varpaan kärkiosissa. Jokaisessa raajassa on myös kaksi pikkusorkkaa, jotka eivät ylety maahan.

Hevosten kavio muodostuu vain kunkin raajan ainoan varpaan päähän. Lisäksi kavion kovettunut uloin osa on laajemmin kiinni pystysuuntaisilla ulokkeilla sisäpuolisissa rakenteissa kuin sorkan vastaava osa. Näin kavio pysyy ehjänä hevosen kovassa vauhdissa.

Juha Laakkonen

eläinlääketieteellisen anatomian yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Venuksen pinnalla on niin lämmintä, että lyijy sulaisi siellä.­

Millaista elämää Venus-planeetalla voisi olla?

Pinja Ahtee, 10

Jos Venuksesta löytyisi elämää, se olisi todennäköisesti yksinkertaista bakteerien kaltaista elämää.

Niidenkään elo ei olisi siellä helppoa. Ne voisivat selvitä Venuksen pinnan paineesta, joka vastaa maapallon meren painetta noin kilometrin syvyydessä.

Planeetan pinnan korkea lämpötila, joka sulattaa esimerkiksi lyijymetallin, olisi kuitenkin elämälle mitä todennäköisimmin tuhoisa.

Lämpötila ja paine Venuksen pilvissä muutamien kymmenien kilometrien korkeudessa ovat suotuisammat. Ne vastaavat suurin piirtein Maan pinnan olosuhteita.

Nuo pilvet koostuvat kuitenkin pääosin rikkihaposta, joka tekisi elämän sielläkin hyvin tukalaksi.

Merkkejä Venuksen mahdollisesta elämästä yritetään parhaillaan löytää. Niitä etsitään tutkimalla, löytyykö sieltä ke­miallisia jälkiä, kuten bakteerien tuottamaa kaasua. Venuksen ilmakehästä voisi myös tuoda näytteen, mistä onkin jo suunnitelmia.

Jos taas elämää haluaisi viedä Venukseen, kannattaisi ehkä lähettää sen pilviin bakteereja tai muita mikrobeja, jotka ovat tottuneet hapettomaan ja happamaan ympäristöön.

Maapallon äärioloissa elävät ekstremofiilit saattaisivat olla tähän parhaita ehdokkaita.

Esa Kallio

avaruustieteen ja -tekniikan professori

Aalto-yliopisto

Koirat erottavat värejä huonommin kuin ihmiset.­

Miten koirat näkevät värejä?

Nella Päivinen, 12

Aiemmin ajateltiin jopa, että koirat havainnoivat ympäristöä mustavalkoisena eli toisin sa­noen harmaan eri sävyissä.

Nykyään tiedetään, että koirat näkevät ihmistä paremmin hämärässä, mutta niiden kyky erottaa värejä on huonompi.

Koirat näkevät todennäköisesti harmaan sävyjen lisäksi ainakin sinisen ja keltaisen värin ja niiden lisäksi jonkinlaisen vihreän eri sävyjä. Niiden värinäkö muistuttaisi näin ollen värisokean ihmisen näkökykyä, kun vihreän ja punaisen erottaminen toisistaan ei onnistu.

On kuitenkin myös tutkimuksia, joissa koirat ovat onnistuneesti erottaneet nämä värit toisistaan. Viitteitä on myöskin niiden kyvystä aistia ultraviolettivaloa ja maan magneettikenttää osana näköaistiaan, mihin ihminen ei pysty.

Sekä koirien että ihmisten näkökyvystä vastaavat silmän verkkokalvon aistinsolut, joita on kahdenlaisia. Sauvasolut ovat herkkiä valolle ja tappisolut erottelevat värit reagoimalla valon eri aallonpituuksiin, jotka näemme lopulta väreinä. Ihmisellä on kolmenlaisia tappisoluja, joista kukin aktivoituu eri värien aallonpituuksista. Koiralla tappisoluja on paljon vähemmän ja vain kahta eri tyyppiä.

Tutkimusta tarvitaan vielä paljon enemmän, jotta voisimme ymmärtää paremmin, miten koirat näkevät.

Marjo Hytönen

molekyyligenetiikan dosentti

Helsingin yliopisto

Lähetä kysymys, kysyjän koko nimi ja ikä osoitteeseen hs.tiede@hs.fi. Kysymyksiä toimittavat Touko Kauppinen ja Juha Merimaa.