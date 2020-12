Kuolleiden keski-ikä on 82 vuotta kuten keväälläkin.

Koronakuolemien määrä on alkanut taas kasvaa marraskuun loppupuolelta lähtien. Kahden viime viikon aikana koronaan on kuollut 64 ihmistä, kun edellisellä kahden viikon jaksolla kuoli 34 ihmistä.

Sairaalahoidon tarve on jo ylittänyt kevään tason, mutta kuolleisuus on vielä kaukana kevään pahimmasta jaksosta. Synkimpään aikaan kuoli 142 ihmistä kahdessa viikossa.

Kaikkiaan kevään ensimmäisen aallon aikana maalis–toukokuussa Suomessa kuoli 320 ihmistä. Meneillään olevan toisen aallon aikana syys–joulukuussa on kuollut 146 ihmistä.

”Selvästi eniten kuolleisuutta ajavat ylöspäin hoivakotien tartunnat”, totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen torstaina epidemian tilannekatsauksessa.

Yleensä tartuntojen kasvu alkaa näkyä kuolintilastoissa kolmen–neljän viikon viiveellä. Tämän verran menee keskimäärin aikaa, että sairastuminen johtaa kuolemaan.

Syksyllä näytti alkuun siltä, että koronavirustartuntojen lisääntymisestä ei nyt seuraakaan kuolemien lisääntyminen. Aluksi tartunnat lisääntyivät erityisesti nuorten keskuudessa, eikä tauti ole heille yhtä vaarallinen kuin vanhuksille. Syksyn epidemia-aallossa tartunnan saaneiden keski-ikä on kymmenisen vuotta alhaisempi kuin keväällä.

Vanhemmat ikäluokat eivät kuitenkaan loputtomiin säästy kasvavalta epidemialta.

”Kun väestössä tautimäärät lähtevät nousemaan nuorissa tai ei-riskiryhmissä, se tarkoittaa myös, että riskiryhmäläisten ja iäkkäiden turvassa pitäminen hankaloituu. Jos tautia on väestössä paljon, myös iäkkäät ja riskiryhmäläiset saavat sitä. Näin se valitettavasti on”, THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen sanoo.

Kuolleiden ikäjakaumassa ei ole tapahtunut muutosta keväästä. Sekä keväällä että syksyllä kuolleiden keski-ikä on ollut 82 vuotta.

Myös samat taustasairaudet tulevat esiin.

”Samat kuoleman riskiä kohottavat sairaudet, kuten vakavat sydän- ja keuhkosairaudet, näkyvät sekä kevään että syksyn kuolleilla”, Peltonen sanoo.

Muutosta kevääseen on niin sanotussa tapauskuolleisuudessa eli siinä, miten suuri osa tartunnan saaneista kuolee. Keväällä 70–80-vuotiaista koronatautipotilaista noin 25 prosenttia kuoli kuukauden kuluessa tartunnasta. Syksyllä saman ikäryhmän kuolleisuus on ollut 13 prosenttia.

”Tilaston mukaan näyttää siltä, että riski kuolla tai joutua tehohoitoon on positiivisen testituloksen saaneiden joukossa alhaisempi kuin keväällä. Mutta tämä on havainnointiharha”, Peltonen sanoo.

Harha johtuu siitä, että syksyllä on testattu paljon enemmän kuin keväällä. Esiin tulee lievempiä tapauksia, jotka keväällä saattoivat jäädä huomaamatta. Kuolemat siis suhteutetaan suurempaan määrään tiedossa olevia tartuntoja kuin keväällä.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektioylilääkäri Asko Järvinen pitää laajempaa testaamista pääsyynä kevättä pienempään tapauskuolleisuuteen.

”Ympärivuorokautisen hoivan yksiköitä on seulottu nyt laajemmin. Näin lieviä tai jopa oireettomia tapauksia on tullut mukaan tilastoihin”, Järvinen kertoo.

Hoidon kehittymisellä on Järvisen mielestä vähän osuutta vanhimpien potilaiden kuolleisuudessa.

Koronatautiin liittyvä veritulppariski opittiin hoitamaan jo melko varhain keväällä verenohennuslääkkeillä. Myös kortisonihoito on auttanut.

”Uskoisin, että näiden hoitojen merkitys on, ainakin hoivan piirissä olevassa vanhusväestössä, varsin pieni”, Järvinen sanoo.

Hoivakodeissa vanhukset ovat usein hyvin iäkkäitä, ja heillä on paljon perussairauksia. Potilaina heidän kuntonsa on usein hyvin huono, ja Järvisen mukaan on katsottu, etteivät he hyödy siirrosta sairaalaan. Osa kuolee jo taudin varhaisessa vaiheessa.