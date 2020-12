Aivoista on paikannettu magneettikuvauksissa ”joulumielen verkko”.

Ihminen kaipaa elämäänsä sekä virikkeitä ja vaihtelua että rutiineja ja perinteitä. Perinteet ja niihin liittyvät rituaalit luovat turvallisuudentunnetta.

Ihmisluonteelle on kuitenkin ominaista halu irrottautua välistä arjesta ja virittäytyä juhlamielelle.

Joulussa yhdistyvät molemmat ulottuvuudet: perinteiden ja toisaalta vaihtelun kaipuu. Joulu on jo vuosisatojen ajan katkaissut talvikauden aherruksen, ja huolella valmistetut ruoat ovat tarjonneet omanlaistaan luksusta niukkoina aikoina.

” ”Joulu on parhaimmillaan positiivisten tunteiden kasauma, ja se voi katkaista koronavuoden kierron.”

Nykyisessä yltäkylläisyydessä joulu ei välttämättä eroa arjesta materian kannalta yhtä selvästi, mutta irtiotolla on silti tehtävänsä. Niin on myös tänä vuonna, vaikka koronavirustilanne saattaa latistaa joulumieltä.

”Tänä vuonna vaihtelun tarve suhteessa koko vuoteen on selkeä. Joulu on parhaimmillaan positiivisten tunteiden kasauma, ja se voi katkaista koronavuoden kierron”, sanoo sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Eemeli Hakoköngäs Itä-Suomen yliopistosta.

Moni on viettänyt valtaosan vuodesta etätöissä. Kotona neljän seinän sisällä poikkeuksellisen paljon pyörivä arki lisää vaihtelunhalua ennestään.

Joulun juhlintaan kannustaa myös yliopistonopettaja, psykologi-psykoterapeutti Nilufar Ahmed brittiläisestä Bristolin yliopistosta blogikirjoituksessaan.

”Tänä vuonna joulun ja uudenvuoden juhlintaan osallistuminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. On runsaasti näyttöä, että kauden juhlamieleen liittyminen – vuoden 2020 rajoituksissa pysyen – tekee hyvää mielenterveydellemme”, Ahmed kirjoittaa tutkijoiden The Conversation -sivustolla.

Rutiinit ja rituaalit tuovat arkeen rakennetta ja ennustettavuutta. Lisäksi rituaalit voivat vähentää ahdistusta ja parantaa suorituksia, jos ihminen kärsii esimerkiksi esiintymisjännityksestä, tutkijat ovat havainneet.

Erilaiset rituaalit kuuluvat myös kuoleman, syntymän, häiden ja valmistujaisten kaltaisiin stressaaviin siirtymätilanteisiin.

Rituaalit auttavat ihmistä saamaan takaisin hallinnan tunteen, ovat yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston tutkijat selittäneet psykologista mekanismia.

Jouluun rituaaleja liittyy erityisen paljon.

”Tietyt tavat ja esimerkiksi aina esille tuotavat koristeet luovat kokemusta jatkuvuudesta. Vaikka maailmalla tapahtuisi mitä tahansa, ne kiinnittävät ihmisen elämään. Joulu on kuitenkin paikallaan”, Hakoköngäs kuvaa.

Tunteiden säätelyn ja haastavien tilanteiden hallinnan lisäksi rituaaleilla on tutkijoiden mukaan vielä yksi päätehtävä: ne säätelevät sosiaalisia suhteita. Rituaalit rakentavat ja ylläpitävät jonkin ihmisryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta.

” Sukulaisten ja ystävien tapaaminen saattaa olla jopa hengenvaarallista.

Tänä vuonna osa monien ihmisten joulurituaaleista on kuitenkin ristiriidassa pandemiatilanteen kanssa.

Joulu on korostetun sosiaalinen ja kollektiivinen juhla, ja tavallisesti juhlinta läheisten kanssa luo perusturvallisuuden tunnetta. Nyt se voi myös rikkoa tätä tunnetta. Sukulaisten ja ystävien tapaaminen saattaa olla pahimmassa tapauksessa jopa hengenvaarallista.

”Toisaalta juhlinnasta tuleva turvallisuudentunne on varmasti monelle psykologisesti tosi tärkeää ja auttaa toipumaan stressistä ja vuodesta. Vaakakupissa toisella puolella on kuitenkin koronaturvattomuus”, Hakoköngäs sanoo.

Paine perinteistä kiinni pitämiseen ja sukulaisten tapaamiseen näyttää hänen mukaansa olevan melko kova. Terveys ja turvallisuus pitäisi silti nyt panna normien ja perinteiden vaalimisen edelle, vaikka se aiheuttaisikin sukulaisten kesken skismaa.

Lue lisää: Lukijan mielipide: Sain kuulla, että pilaan joulun perinteet ja tuon pahaa mieltä kaikille, kun haluan noudattaa suosituksia

Osalle ihmisistä erityisjoulu voi olla helpotus. Sukulaisvierailut ja erilaiset perinnekäsitykset aiheuttavat tavallisina jouluina paljon paineita ja ristiriitoja. Myös pinnan alla kytevät riidat ja konfliktit kärjistyvät helposti.

”Jos jotain positiivista hakee, niin tänä vuonna ei tarvitse minkäänlaista tekosyytä juhlinnasta vetäytymiseen”, Hakoköngäs sanoo.

Vuonna 2014 julkaistu espanjalaistutkimus havaitsi, että osallistuminen perinteiseen perhejuhlintaan lisäsi yleisesti hyvinvointia. Jos jouluna oli koettu konflikteja, tyytyväisyys horjui. Stressiä ja konflikteja koettiin kuitenkin jopa yllättävän vähän.

Toisaalta tapaamisten rajoittaminen vain lähipiiriin voi tänä vuonna pahentaa yksinäisyyttä. Vaikka yksinäisiä on kaikissa ikäluokissa, korona-aikana yksinäisyys korostunee erityisesti ikääntyneiden riskiryhmäläisten keskuudessa.

Nyt yksinäisyyttä saattavat kokea nekin, jotka eivät tavallisesti kärsi siitä.

” Tutkijat ovat tunnistaneet aivoissa ”joulumielen verkon”.

Joulu on sosiaalipsykologin mukaan poikkeuksellinen juhla.

”Siihen sisältyy ajatuksia, joita ei muihin juhliin niin selvästi sisälly: lämpöä, yhteisöllisyyttä, tuoksuja ja ääniä”, Hakoköngäs sanoo.

Joulun merkitystä on selvitetty aivokuvauksissakin. Kööpenhaminan yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet aivoissa ”joulumielen verkon”, joka muodostuu useista aivokuoren alueista.

Kun funktionaaliseen magneettikuvaukseen osallistuneille koehenkilöille näytettiin jouluaiheisia kuvia, verkko aktivoitui selvästi enemmän niillä ihmisillä, joilla oli joulun juhlintaan liittyviä myönteisiä kokemuksia. Verrokkiryhmän jäsenillä ei ollut jouluperinteitä, tai he suhtautuivat niihin neutraalisti.

”Nämä aivoalueet on monien muiden tehtävien ohella liitetty hengellisyyteen, somaattisiin aisteihin ja kasvojen tunteiden tunnistamiseen”, tutkijaryhmä kirjoitti British Medical Journal -tiedelehdessä vuonna 2015.

”Iloisten tunteiden ja ruokaan liittyvän, rakkaiden kanssa jaetun miellyttävän toiminnan muisteleminen aiheuttaisi todennäköisesti aktivaatiota täällä”, ryhmä totesi esimerkiksi löydöksistä premotorisen aivokuoren alueella.

Syy–seuraus-suhteisiin tutkimus ei tarjonnut vastauksia. Siitä ei myöskään selvinnyt, aktivoituvatko aivokuoren osat ainoastaan joulukuvista vai myös muista iloisista ja nostalgisista juhlatunteista. Tuloksiin kannattaa siksi suhtautua varauksella.

Sosiologian uranuurtajiin kuuluva ranskalainen Émile Durkheim esitteli 1900-luvun alussa käsitteen kollektiivinen kuohunta. Se kuvaa positiivista ja jopa pyhää kokemusta, joka syntyy toiminnasta jossakin ryhmässä.

Durkheim liitti kollektiivisen kuohunnan uskontoon, mutta tutkijat ovat sittemmin havainneet, että samankaltainen tunne syntyy esimerkiksi musiikkifestivaaleilla.

Yhdysvaltalaisen Buffalon yliopiston psykologit raportoivat viime vuonna, että myös pienemmät ja tavanomaisemmat kokoontumiset saavat aikaan kollektiivista kuohuntaa ja voivat tuoda merkitystä ja iloa elämään.

Laajamittainen kollektiivinen kuohunta on tänä jouluna pois suljettu vaihtoehto – ainakin kasvokkain kokoontuen. Kauneimpia joululauluja on laulettu kotisohvilta, ja tapahtumat kirkoissa on monin paikoin peruttu.

Turku järjestää kyllä joulurauhan julistuksen, tosin ilman paikalla olevaa yleisöä.

”Se rauhan sanoma kotisohvalta kuunneltuna voisi luoda – ei ehkä kuohuntaa, mutta kollektiivista yhteyttä”, Hakoköngäs arvioi.

Lisäksi läheisille soitetut videopuhelut välittävät ainakin ”jonkinlaisen välähdyksen kollektiivisuudesta”.

” ”Koristelu ja jouluperinteiden esiin tuominen voivat olla psykologisesti ajateltuna hallintakeinoja.”

Moni on pukenut kotinsa koronavuonna jouluasuun tavallista aiemmin. Jouluvalojen ja -kuusien kauppa on alkanut poikkeuksellisen aikaisin ja vilkkaana.

”Koristelu ja jouluperinteiden esiin tuominen voivat olla psykologisesti ajateltuna hallintakeinoja, joilla stressaavassa tilanteessa pidetään yllä hyvinvointia”, Hakoköngäs sanoo.

Varsinkin yksinäiseen jouluun voi valmistautua miettimällä etukäteen, mitkä asiat tuovat itselle joulutunnelmaa: ruoka, musiikki tai esimerkiksi televisio-ohjelma.

Samoilla linjoilla on The Conversation -julkaisuun kirjoittanut Nilufar Ahmed.

”Jopa joulutuoksut voivat herättää muistoja menneistä ajoista. Vaikka olemmekin nyt täysin eri oloissa, aivomme saavat meidät tuntemaan itsemme onnellisiksi kohdatessaan näitä ärsykkeitä, jotka laukaisevat hyviä muistoja.”