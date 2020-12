Radiosignaalit tulevat ilmeisesti ison eksoplaneetan magneettikentästä. Signaalien avulla eksoplaneettaa voi tutkia aiempaa tarkemmin.

Tutkijat ovat mahdollisesti onnistuneet löytämään radiolähteen eksoplaneetalta ensimmäistä kertaa.

Radiosignaalien lähde on ilmeisesti iso Jupiterin kaltainen kaasuplaneetta Karhuvartijan tähdistön suunnalla. Matkaa lähteeseen on noin 51 valovuotta. Karhunvartija on tähdistö pohjoisella taivaalla Otavan hännän suunnalla.

Löydön teki Cornellin yliopiston vetämä tähtitieteilijöiden ryhmä. Se sai napattua radiosignaaleja radioteleskooppeilla, jotka sijaitsevat Hollannissa. Siellä tähtiä tutkitaan Lofar-radioteleskooppien verkoston avulla.

Tutkijoiden toiveissa oli pitkään löytää Lofarin avulla myös eksoplaneetta, josta saataisiin napattua radioaaltoja.

Signaali tuli alueelta, jossa on kaksoistähti ja yksi eksoplaneetta. Tutkijat kutsuvat sitä nimellä Tau Boötis.

Järjestelmässä on yksi nuori tähti, Tau Boötis A, ja pienempi punainen kääpiötähti, Tau Boötis B. Jo vuonna 1996 A:n läheltä löydettiin eksoplaneetta, niin sanottu kuuma Jupiter.

Se sai nimen Tau Boötis b. Sen massa on kuusi kertaa niin suuri kuin Jupiterin. Se kiertää emoplaneettansa ympäri kolmessa päivässä ja 7,5 tunnissa.

”Radiosignaalin voimakkuus ja sen polarisaatio eli sen aaltoliikkeen värähtely viittaavat vahvasti siihen, että signaali tulee eksoplaneetalta”, sanoo tähtitieteilijä Jake Turner Cornellin yliopiston tutkimustiedotteessa.

”Signaali sopii hyvin niihin ennusteisiin, joita teimme”, sanoo Turner.

Tälle on vielä saatava vahvistus muiden radioteleskooppien avulla.

”Jos lähde varmistuu eksoplaneetaksi, on se iso uutinen. Radiolähteet näet antavat meille uuden ikkunan tutkia eksoplaneettoja jopa kymmenien valovuosien päässä”, sanoo tähtitieteen professori Ray Jayawardhana, joka kuuluu Turnerin ryhmään.

Eksoplaneetan magneettikentän tuntemus auttaa, kun tähtitieteilijät tutkivat planeetan sisuksen ja sen kaasukehän koostumusta. Samoin emotähden ja planeetan vuorovaikutus avautuu paremmin, Turner sanoo.

Eksplaneettoja löytyy koko ajan lisää. Niitä tunnetaan jo yli 4 000. Tämä olisi ensimmäinen, jolta on saatu napattua radiosignaaleja.

Joillekin tulee radiosignaaleista mieleen vieras ja älykäs sivilisaatio. Lähde tulee kuitenkin todennäköisesti eksoplaneetan magneettikentästä. Samanlainen löytyy maapalloltakin.

Maapallon magneettikenttä suojaa planeettaa esimerkiksi lähitähtemme eli Auringon aurinkotuulen ja aurinkomyrskyjen vaaroilta.

Magneettikenttä myös osittain takaa sen, että elämä on ylipäätään mahdollista maapallolla. Muuten avaruuden säteily voisi olla liian rajua ainakin osalle eliölajeista.

Myös eksoplaneetalla magneettikenttä voi suojata elämää samalla tapaa, Turner toteaa Cornellin yliopiston tiedotteessa. Magneettikenttä voi myös estää eksoplaneetan kaasukehää katoamasta avaruuteen.

Nyt löydetty potentiaalinen radiolähde on kuitenkin iso Jupiterin kaltainen kaasuplaneetta, eivätkä tutkijat oikein usko, että kaasuplaneetoilla on elämää. Lisäksi se on kuuma, koska se kiertää niin lähellä emotähteään.

Kaksi vuotta sitten Turner tutki kollegoineen aurinkokuntamme suurimman planeetan Jupiterin radiolähteitä. Niistä ryhmä sai mallin etsiä radiolähteitä muilta planeetoilta 40–100 valovuoden päästä.

Tutkijat ryhmä jäljittivät teleskoopilla radiolähteitä noin sata tuntia. Lopulta onnisti.

”Opimme oman Jupiterimme avulla, miltä radiolähde näyttäisi”, Turner sanoo.

Lähde on kuitenkin heikko. On vielä varmistettava, että radiolähde tule nimenomaan planeetalta eikä Tau Boötisin tähdistä. Pian useita eri radioteleskooppeja suunnataan kohti Tau Boötisiä Karhunvartijan suuntaan.

Tutkimuksen radiolähteestä julkaisi keskiviikkona tiedelehti Astronomy & Astrophysics.