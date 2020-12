Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös Linnunradan nimeä, eläinten elämää ja dinosaurusten maitohampaita. Entä miksi aikuisilla on unipulmia?

Elvi Hirvonen, 8

Suklaa on koirille myrkyllistä, koska se sisältää teobromiini-nimistä ainetta. Teobromiini kiihdyttää koirien sydäntä ja koko kehon toimintaa ohjaavaa keskushermostoa.

Myrkytyksen oireita ovat oksentelu, ripuli, läähättäminen, hermostuneisuus, kiihtymys, sydämen läpätys ja rytmihäiriöt, vapina, kouristukset, tajuttomuus ja jopa äkkikuolema. Oireet alkavat noin 4–15 tunnin kuluttua suklaan syömisestä.

Pienikin määrä suklaata toistuvasti syötynä voi olla vaarallista, sillä teobromiini poistuu koirien elimistöstä erittäin hitaasti.

Tavallisimmin suklaamyrkytykset saadaan kuitenkin kerta-annoksesta. Jos alle kolme kiloa painava kääpiökoira syö maitosuklaapatukan, myrkytyksen raja voi ylittyä. Sitä ei tiedetä, onko teobromiini joillekin koirille vähemmän vaarallista.

Teobromiinin määrä vaihtelee eri suklaavalmisteissa. Maitosuklaassa sitä on vähemmän kuin tummassa suklaassa, joka voi aiheuttaa myrkytyksen oireita yli puolet pienemmästä annoksesta.

Suklaan lisäksi teobromiinia on myös muun muassa kaakaojauhossa ja kolajuomissa. Onkin tärkeää varmistaa, ettei koira pääse käsiksi teobromiinia sisältäviin tuotteisiin.

Jos koira on päässyt syömään suklaata, on tärkeää ottaa heti yhteys eläinlääkäriin, joka arvioi tilanteen. Myös netissä on saa­tavilla suklaamyrkytyslaskureita.

Leena Saijonmaa-Koulumies

eläinlääketieteellisen dermatologian dosentti, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Kotigalaksimme lukemattomat tähdet tuikkivat öisellä taivaalla.­

Miksi Linnunrataa kutsutaan juuri Linnunradaksi, vaikka sen nimi on englanniksi Milky Way?

Varpu Niemi, 9

Tuo parhaiten kirkkaina talviöinä taivaalla hohtava miljardien tähtien vyö on kiehtova näky. Se on aikanaan eri puolilla maailmaa houkutellut ihmisiä keksimään selityksiä sen synnystä.

Suomalaisten esi-isät uskoivat, että Linnunrata oli tähtien viitoittama reitti, jota pitkin muuttolinnut lensivät talveksi maan ääriin, lintukodoksi nimettyyn paikkaan.

Siellä oli lämmintä, mutta taivaan kansi oli niin matalalla, että sen alle mahtuivat vain linnut ja kääpiöt.

Välimeren alueella on puolestaan kerrottu tarinaa, jonka mukaan taivaanjumala Zeus oli saanut pojan tavallisiin ihmisiin kuuluvan naisen kanssa.

Zeus halusi tehdä tuosta ­Herakles-pojastaan kuolemattoman ja lähetti tämän yöllä nukkuvan vaimonsa Heran imetettäväksi.

Hera heräsi ja tempaisi rintansa niin nopeasti pojan suusta, että maito purskahti suuressa kaaressa taivaalle. Siitä syntyi käsitys maitotiestä, joka on kreikaksi Galaxias kyklos ja latinaksi Via lactea. Englanniksi käännettynä siitä on myöhemmin tullut Milky Way.

Kaisa Häkkinen

suomen kielen professori

Turun yliopisto

Ketun pennut syntyvät tavallisesti touko–kesäkuussa.­

Montako eläintä Suomessa syntyy ja kuolee päivittäin?

Kerttu Haro, 12

Suomessa elää yhteensä noin 48 000 eliölajia, joista suurin osa on eläimiä. Joidenkin lajien syntyvien ja kuolevien yksilöiden määrä voidaan laskea. Tiedetään esimerkiksi, että viime kesänä Suomessa syntyi noin 20 tunturihaukan poikasta.

Syntyvien ja kuolevien tuotantoeläintenkin määrän voi laskea. Suomessa käytetään ravinnoksi päivittäin muun muassa kymmeniätuhansia broilereita.

Luonnossa eläimet ovat usein pieniä. Olohuoneen kokoisella alalla metsässä elää satoja­tuhansia eläimiä, jotka lisääntyvät ja kuolevat vauhdilla. Yhdessä keossa voi olla jopa yli miljoona muurahaista. Myös vesistöissä kuhisee. Tynnyrin kokoisella alalla voi elää kymmeniätuhansia eläimiä.

Syntyvien ja kuolevien eläinten määrä onkin hirmuinen. Päivittäin Suomessa syntyy ja kuolee miljardeja eläimiä. Kukaan ei tiedä tarkkaa lukua. Ihmisiä syntyy ja kuolee eläinten määrään nähden vähän, sillä syntyneitä on päivittäin noin 120 ja kuolleita 150.

Eläinten määrät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Eniten yksilöitä on kesällä, koska suuri osa lajeista lisääntyy silloin.

Ilari E. Sääksjärvi

biodiversiteettitutkimuksen professori

Turun yliopisto

Oliko Tyrannosaurus rexillä maitohampaat?

Oiva Haapalainen, 5

Ei. Maitohampaita on vain nisäkkäillä. Niiden hampaisto vaihtuu näin ollen vain kerran.

Dinosaurukset olivat matelijoita. Niiden hampaat uusiutuivat koko elämän ajan. Jos siis tyrannosauruksen hammas esimerkiksi rikkoontui, sen tilalle kasvoi uusi.

Kasvu tosin oli hidasta, koska hampaat olivat hyvin isoja, juurineen jopa 30 senttimetrin pituisia. On arvioitu, että uuden hampaan kehittyminen entisen tilalle saattoi kestää parikin vuotta.

Tyrannosauruksen hampaiden koko ja muoto olivat suun eri osissa hieman erilaiset. Hampaita oli kolmea eri tyyppiä, ja isoimmat niistä olivat yläleuassa. Yläleuassa hampaita oli 32 ja alaleuassa 24–28.

Terävillä ja vahvoilla hampaillaan tyrannosaurus pystyi murskaamaan jopa luita. Noita luunkappaleita on löytynyt niiden kivettyneistä ulosteista ja hampaiden jälkiä monien saaliseläinten kivettyneistä jäänteistä.

Tyrannosauruksen leukojen puruvoima oli suurempi kuin minkään muun tunnetun maapetoeläimen.

Timo Vuorisalo

ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti

Turun yliopisto

Aikuisilla voi olla enemmän pulmia nukkumisessa kuin lapsilla.­

Miksi aikuiset nukkuvat lapsia huonommin?

Elsi Ruohio, 6

Lapset nukkuvat aikuisia enemmän syvää unta. Näin uni on heillä laadultaan parempaa.

Suuremman syvän unen määrä liittyy siihen, että lasten aivot ovat vielä kehitysvaiheessa. Esimerkiksi aivokuori on lapsilla paksumpi, ja synapseja eli pienen pienten hermosolujen liitospintoja on runsaammin.

Toki lapsillakin voi olla univaikeuksia, mutta nekin liittyvät hyvin usein kehitykseen. Niitä on usein esimerkiksi ensimmäisen elinvuoden aikana, jolloin unen rakenne vasta kehittyy. Tällöin ilmenee monesti muun muassa unen katkonaisuutta.

Joskus kyse voi olla tietenkin muustakin, kuten turvallisuutta tuovien iltarutiinien puutteesta.

Aikuisten vaikeudet ovat erilaisia. Yleisimmin aikuisten laadultaan tai määrältään huonolaatuinen uni on tosin ohimenevää tai satunnainesta. Ongelma voi myös pitkittyä. Vähintään joka kolmas aikuinen kärsii vuoden mittaan unettomuusoireista, ja joka kym­menes on kärsinyt unettomuudesta yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan.

Vaikeudet johtuvat yleensä jostakin ajankohtaiseen asiaan liittyvästä stressistä tai väärin ajoitetusta unesta. Unta voivat haitata sairaudet, lääkitykset, hormonimuutokset ja päihteiden käyttö. Vaikeuksille altistaa moni yksilöllinen piirre, kuten epäsäännölliset elämäntavat, herkkyys huolille ja perimä.

Tiina Paunio

psykiatrian professori ja tutkimusprofessori

Helsingin yliopisto ja THL

