Fyysikot tekivät maailman pienimmän joulukuusen: Nanokuusen korkeus on neljä metrin miljardisosaa

Tunnelointimikroskoopilla voi siirtää yksittäisiä atomeja. Sillä tutkitaan aineen rakennetta.

Kyllä se kuuselta näyttää. Korkeus on neljä millimetrin miljoonasosaa.­

Neljä millimetrin miljoonasosaa on korkeutta joulukuusella, joka rakennettiin Delftin yliopiston fysiikan laitoksella. Nanokuusen loihti nuori fysiikan opiskelija Maura Willems.

Maailmalla rehvastellaan yleensä sillä, kuka sai pystyyn korkeimman kuusen tai kauneimman kuusen. Esimerkiksi Hollannissa korkein kuusi on tänä vuonna 372-metrinen. Huikea korkeus saatiin koristelemalla telemasto.

Delftissä fyysikot päättivät tehdä toisin. Willems on soveltavan fysiikan opiskelija Delftin teknillisellä yliopistolla eli TU Delftissä. Hän johti ryhmää, joka valmisti ehkä maailman pienimmän joulukuusen.

Hollantilainen fyysikko Maura Willems tuotti atomeista joulukuusen tällä laitteella.­

Willems tekee lopputyötään tunnelointimikroskoopin avulla. Se on laite, joka skannaa yksittäisiä atomeja ja pystyy myös siirtämään niitä. Se kehitettiin 1980-luvulla.

Yleensä Willems ja fyysikot käyttävät mikroskooppia pienten aineen rakenteiden tutkimiseen ja rakentamiseen, kirjaimellisesti atomi atomilta. Laitteella voidaan tutkia materiaalien ominaisuuksia.

Joulun iloksi tekniikkaa käytettiin tällä kertaa hauskempaan, kertoo verkkosivu Phys.org.

Willems loihti joulukuusen siten, että hän poisti 51 atomia kiteisestä atomien verkosta. Jäljelle jäi puu, tai atomit, jotka muodostavat puun.

Puu on neljä nanometriä korkea. Koska nanometri on metrin miljardisosa, on puun korkeus siis neljä millimetrin miljoonasosaa.

Tunnelointimikroskoopilla on aiemmin rakenneltu erilaisia mainostekstejä ja valmistettu kaikkea maailman ”pienintä” aina taloista mainoksiin.