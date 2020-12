Valokuvaus

Lontoon olympialaisten jälkeen maahan asetettu oluttölkki taltioi upean valokuvan kahdeksan vuoden ajalta. Kuvaan valottui peräti 2 953 päivää.

Tätä kuvaa on valotettu yli kahdeksan vuotta. Kuva paljastettiin Hertfordshiren yliopistossa.­

Mahdollisesti pisimpään valotettu valokuva on otettu ja paljastettu Hertfordshiren yliopistossa Britanniassa.

Kuva otettiin oluttölkillä, jonka sisällä oli valottumiselle herkkää valokuvauspaperia. Tölkin kylkeen oli tehty pieni reikä, josta valo pääsi tölkkiin ja paperille, kertoo yliopiston tiedote.

Kuvan valottui 2 953 päivää eli yli kahdeksan vuotta ja kuukauden. Siinä näkyy Auringon kulkua taivaankannella keltaisina kaarina siis yli kahdeksan vuoden ajalta, kesät talvet.

Kävi niin, että Hertfordshiren yliopiston taideopiskelija Regina Valkenborgh teki yhtenä opinnäytteenään valokuvia vuonna 2012 niin sanottujen neulanreikäkameroiden avulla.

Hän sijoitti yhden kameroista kuvaamaan Auringon kiertoa taivaankannella. Ajankohta oli heti Lontoon olympialaisten jälkeen. Kuvaustapaa on sanottu solarigrafiaksi.

Yksi tölkkikamera kiinnitettiin yliopistoon Bayfordburyn observatorion yhden kaukoputken lähelle. Paikka sijaitsee Englannissa Lontoon pohjoispuolella.

Siihen oluttölkki myös jäi, yli kahdeksaksi vuodeksi.

Syksyllä 2020 observatorion tekniikasta vastaava David Campbell lopulta irrotti tölkin. Hän lähetti sen kyljen tietojen perusteella Valkenborghille. Sisältä paljastui hieno yllätys, ehjänä säilynyt kuva.

Kuva taltioi hienosti kevään ja kesän tulon pohjoiselle pallonpuoliskolle, jolloin Auringon rata taivaalla kohoaa korkeammalle.

Kuvassa on yhteensä 2 953 Auringon kulun kaarta, kun se nousee ja laskee. Auringon kaari näkyy myös pilvien läpi.

Bayfordburyn observatorion vanhimman teleskoopin kupoli näkyy valokuvassa vasemmalla.

Valkenborghia kiinnosti kuvaaminen ilman uutta teknologiaa.

”Onneksi tölkkiin ei koskettu, ja David Campbell pelasti sen näiden vuosien jälkeen”, kertoo Valkenborgh verkkosivu Phys.orgin mukaan.

”Olin kokeillut tätä tekniikkaa observatoriossa pari kertaa aiemmin. Kosteus kuitenkin pilasi usein valokuvia, jolloin valokuvapaperi tölkin sisällä käpristyi.”

”En aikonut valottaa filmiä näin pitkään.”

Paperi kuitenkin kesti kaikki vuodet. Se edustaa mahdollisesti pisintä valokuvan valotusaikaa maailmassa.

Valkenborgh työskentelee nykyisin valokuvausalan teknikkona Barnetissa Southgaten Collegessa.

Tölkkikameran tai neulanreikäkameran voi valmistaa melko helposti esimerkiksi mihin tahansa tölkkiin tai purkkiin.

Solarigrafia on yksi neulanreikäkuvauksen muoto. Koko ilmiö perustuu kameran yhteen perusperiaatteeseen, jota on selitetty pimeän huoneen ja valonlähteen avulla. Kuva ulkomaailmasta heijastuu pimeän huoneen seinälle. Ilmiön nimi on Camera Obscura.

Suomessa taiteilija Tarja Trygg on pitkään ottanut kuvia tällä tavoin. Hän on pitänyt meillä ja maailmalla näyttelyitä ja ylläpitänyt solarigrafian verkkosivua.

Valkenborghin valotusta ennen uskottiin, että saksalainen taiteilija Michael Wesely oli taltioinut vastaavanlaisella kameralla pisimmän valotuksen. Sen pituus oli neljä vuotta ja kahdeksan kuukautta.

Jokavuotista neulanreikäkameroiden päivää vietetään 26. huhtikuuta.