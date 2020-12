Wide ContentPlaceholder

Ilmastonmuutos on pistänyt Suomen luonnon sekaisin – ”Ei se meistä ihmisistäkään tuntuisi mukavalta, jos kotia pitäisi siirtää joka vuosi kohti pohjoista”

Lämpeneminen on jo muuttanut Suomen luontoa. Linnut eivät tiedä, milloin on aika muuttaa, eivätkä kasvit, milloin on aika kasvaa. Ekosysteemi osaa kuitenkin yhä sopeutua.

Muistatko, miltä näytti Suomen kesäinen luonto viisi vuotta sitten? Entä lapsuudessasi? ”En minäkään”, vastaa professori Tomas Roslin. Roslin on tutkijana Helsingin yliopiston Rec-keskuksessa. Sen tavoitteena on selvittää pitkien seuranta-aineistojen avulla, miten ympäristön muutokset ovat vaikuttaneet Suomen luontoon viime vuosikymmeninä.