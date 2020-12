Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös Kuun hajuja, kettujen vaarallisuutta ja tyhjyyttä. Entä voisiko ihmisen näkemän tallentaa jollakin laitteella?

Kaisla Vuolle, 9

Kun jääkaapin ovea yrittää avata sulkemisen jälkeen, se on vai­keaa. Se johtuu siitä, että kaapin sisällä on pienempi ilmanpaine kuin keittiössä.

Samalla tavalla matkustajalentokoneen oven ulkopuolella vallitsee korkealla lennettäessä pienempi paine kuin koneen sisällä. Tällöin ovi painautuu tiiviisti oven karmeja vasten.

Korkealla paine-ero on kuitenkin paljon suurempi kuin kotona. Matkalentokoneiden korkeudessa eli noin 11 kilometrissä lentokoneen ovi painuu kiinni noin 10 000 kilo­grammaa vastaavalla voimalla.

Tämä vastaa suunnilleen kahden afrikannorsun massaa eli arki­kielellä painoa.

Siksi vahvinkaan ihminen ei pystyisi avaamaan ovea kesken lennon. Laskuvarjojen jakamisesta matkustajille ei olisi hyötyä, koska kukaan ei pääsisi hyppäämään lentokoneesta.

Tästä ei kannata huolestua. Nykyiset matkustajalentokoneet on nimittäin suunniteltu niin turvallisiksi, että vaikka toinen moottoreista sammuisi, kone voi edelleen lentää normaalisti. Jos molemmat moottorit sammuvat, lentokone voi silti liidellä turvallisesti ja yrittää turvallista laskeutumista.

Juho Posio

ilmailuonnettomuuksien erikoistutkija

Onnettomuustutkintakeskus

Astronautti Edwin Aldrin pääsi nuuhkimaan kuupölyä Apollo 11-lennolla heinäkuussa 1969.­

Miltä Kuu haisee?

Helli Hares, 3

Ihmiset ja muut eläimet tuntevat hajuja, kun hajuaineita kulkeutuu ilman mukana nenään.

Kuussa ei ole ilmaa, eikä siellä siksi haiskahda miltään.

Kuun hajuja on kuitenkin mahdollista yrittää haistella kuljettamalla näytteitä avaruusalukseen tai muualle, missä on ilmaa.

Näin on tehtykin. Kuuhun laskeutuneen Apollo 11 -lennon astronauttien yhtenä tehtävänä oli kerätä kuusta kiviä sekä kuupölyä.

Kun astronautit haistelivat kuupölyä kuumoduuli Kotkassa, se toi heille mieleen maanpinnalta tuttuja hajuja.

Astronautti Edwin Aldrin totesi, että kuupöly lemuaa palaneelle ja kostutetulle hiilelle tai tuhkalle. Toinen astronautti Gene Cernan Apollo 17 -lennolta kertoi puolestaan, että kuupöly haisee palaneelta ruudilta.

Lemut olivat kuitenkin lyhyt­aikaisia. Kun pölynäytteet oli tuotu takaisin Maahan, ne olivat muuttuneet täysin hajuttomiksi. Koska hajut hävisivät kuupölystä, niiden katoamisen syytä ja muita ominaisuuksia ei ole voitu varmasti selvittää.

Kuusta poimitut kivinäytteet sen sijaan eivät haise. Niistä iso osa on basalttia, joka on samanlaista hajutonta tuliperäistä kiveä kuin mitä Maan tulivuoret tuottavat.

Juha Karhu

geologian emeritusprofessori

Helsingin yliopisto

Ketut voivat ärhennellä toisilleen.­

Ovatko ketut vaarallisia ihmisille?

Amanda Järvenpää, 9

Eläinten vaarallisuudesta kertoo paljon se, kuinka suuria ne ovat ja mitä ne syövät. Kettu on pienehkö. Se painaa noin viidestä seitsemään kiloa ja kuuluu koiraeläinten heimoon.

Sen tärkeintä ruokaa ovat jyrsijät, kuten myyrät. Tilaisuuden tullen sille kelpaavat myös linnut ja esimerkiksi auton alle jääneiden eläinten jäänteet.

Ketulle maistuvat myös marjat, hedelmät ja hyönteiset.

Koon ja ruokavalionsa puolesta se ei siis ole ihmiselle vaarallinen. Suomessa ketut eivät myöskään levitä mitään ihmisille vaarallista tautia.

Kettuja elelee eri puolilla maailmaa. Joillakin alueilla niiden tiedetään levittävän esimerkiksi myyräekinokokkia ja rabiesta eli eläinten raivotautia.

Ketuista kertoo paljon sekin, että ne on helppo totuttaa ihmiseen tarjoamalla niille ruokaa.

Repolaisten ruokkiminen puutarhoissa on hyvin tavallista erityisesti Britanniassa. Ihmiset tekevät näin voidakseen tarkkailla niiden elämää lähempää. Ruokkiminen ei ole kuitenkaan suositeltavaa.

Jos kettua yrittää mennä liian lähelle, se saattaisi hädissään jopa näykätä ihmistä. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin erittäin harvinaisia.

Kettuja, kuten muitakin villieläimiä, kannattaa silti ihailla aina kunnioittavan etäisyyden päästä.

Katja Holmala

tutkija

Luonnonvarakeskus

Ihmisen näkymiä ei saa talteen kameralla suoraan.­

Pystyykö ihmisen näkemiä asioita tallentamaan videokuvana?

Joakim Raula, 11

Ei pysty. Ihmiseen ei voida liittää mitään sellaista laitetta tai muistikorttia, joka tallentaisi nähdyt tapahtumat ja mahdollistaisi niiden esittämisen sekä katselun jälkikäteen juuri sellaisina kuin ne on nähty.

Ihmisen näkemän taltiointia on kuitenkin yritetty eri menetelmin jo kauan. On kehitelty esimerkiksi silmälaseja, joissa on kamera, joka tallentaa näkymäämme.

Autoissa, moottoripyörissä ja veneissä käytetään paljon niin sanottuja onboard-kameroita. Ne tallentavat kuljettajan näkymää.

Samoin on erilaisia action­kameroita, joita eri urheilu­lajien, kuten lumilautailun, harrastajat käyttävät.

Myös monista elokuvien ja dokumenttien kohtauksista pyritään tekemään sellaisia, että niistä syntyisi vaikutelma, että katsoja olisi itse nähnyt ne.

Tallentavien silmälasien ja muiden erikoiskameroiden tallentama kuva on kuitenkin usein ihmisen näkökenttää laajempi.

Ihminen myös siirtelee silmän huomiopistettä ja tarkentaa katsetta hyvin moniin eri asioihin yllättävän vikkelästi.

Lopullinen näkemämme kuva muodostuu aina aivoissa.

Siihen vaikuttavat paitsi ­silmien liikkeet, myös esimerkiksi silmien ominaisuudet, ­kuten likinäkö ja värisokeus, ­ihmisen aikaisemmat kokemukset, ennakkoluulot, odotukset ja ympäröivä äänimaailma.

Lisäksi ihmisen muistikin saattaa myöhemmin muuttaa totuutta nähdystä.

Rauno Ronkainen

elokuvauksen professori

Aalto-yliopisto

Mikropiirin valmistus vaatii puhdasta ja pölytöntä tilaa, jopa tyhjiön.­

Onko maailmassa olemassa tyhjyyttä?

Nella Rusanen, 5

Kaikki aine maapallolla koostuu lukuisista pienenpienistä atomeista, joita on yhteensä noin sata erilaista.

Jokainen atomi koostuu ytimestä ja sitä kiertävistä hiukkasista, elektroneista. Myös ydin koostuu hiukkasista, joita kutsutaan protoneiksi ja neutroneiksi.

Ytimen koko on aina valtava suhteessa elektroneihin, jotka myös kiertävät ydintä hyvin kaukana. Äkkiseltään voikin näyttää, että atomien ytimen ja elektronien välillä ei ole mitään. On kuin kaikki aine olisi tyhjää täynnä!

Elektronit kuitenkin osaavat kiertää ydintä siksi, että kaiken tilan maailmassa täyttää sähkömagneettinen kenttä. Se on kuin näkymätön meri, jossa elektronit ja ytimet uivat.

Se ohjaa elektronit kiertämään ydintä, ja kenttä saa myös atomit vuorovaikuttamaan toistensa kanssa. Kenttä siis levittäytyy paitsi jokaisen ytimen ja kaikkien elektronien välille, myös atomien välille aina avaruuteen saakka.

Siksi edes kaukaisessa avaruudessa ei ole täysin tyhjää, vaikka atomeista koostuvaa ainetta ei siellä kaikkialla olekaan.

Tommi Tenkanen

teoreettisen fysiikan dosentti

Aalto-yliopisto

