Biljoonia kertoja sekunnissa tikittävä atomikello saattaa pian paljastaa, muuttuuko valonnopeus ajan myötä ja vaikuttaako pimeä aine elektronin massaan.

Jos maailman tarkin kello olisi laskenut aikaa universumin alkuajoilta saakka, se edistäisi tai jätättäisi tänään vain puoli sekuntia.

Kyseessä on atomikello, joka tikittää biljoonia kertoja sekunnissa ja mittaa ajan lisäksi niin painovoimaa, lämpötiloja kuin liikettä.

Virallista maailmanaikaa mitataan vertailemalla useita atomikelloja ympäri maailmaa. Myös Suomella on omia atomikelloja Mittatekniikan keskuksessa (Mikes) Espoon Otaniemessä.

Ne mittaavat aikaa sekunnin miljardisosien tarkkuudella, ja erot niiden taajuuksissa tunnetaan jopa 15 numeron tarkkuudella.

Mutta entä jos kello voisi olla vieläkin tarkempi?

Aurinkokello, vesikello, tiimalasi, rannekello.

Kun ihmiset ryhtyivät ensimmäisen kerran mittaamaan aikaa, he seurasivat taivaan halki kulkevaa Aurinkoa ja tähtitaivasta. Nykyään maailman tarkimpia ajanpitäjiä ovat 1950-luvulla kehitetyt atomikellot.

Atomikello mittaa aikaa sen taajuuden mukaan, jolla atomien elektronit värähtelevät. Värähtelyä syntyy, kun atomien elektronit siirtyvät energiatasolta toiselle.

Atomit voivat olla kahdessa energiatilassa, joiden välisten siirtymien hetkeä ei voi ennustaa. Atomit värähtelevät silti tasaisesti kuin kellon heiluri. Liike on vain paljon nopeampaa, biljoonia kertoja sekunnissa.

Ensimmäisen sukupolven atomikellot laskevat alkuaine cesiumin atomeilla, joiden elektronien värähtelyä seurataan mikroaaltojen avulla.

Cesium-133-isotoopin värähtelyä on käytetty SI-järjestelmän sekunnin virallisessa määrittelyssä vuodesta 1967. Kun värähtelyä vastaava mikroaalto on heilahtanut 9 192 631 770 kertaa, on kulunut yksi sekunti.

Tällainen kello on niin tarkka, että kuluu sata miljoonaa vuotta, ennen kuin se jätättää tai edistää yhden sekunnin verran. Cesiumkellot toimivat yhä virallisina ajanottajina, vaikka tutkijat ovat kehittäneet tarkempiakin mittalaitteita.

Toisen sukupolven optiset atomikellot laskevat atomien värähtelyä mikroaaltojen sijaan lasersäteillä. Atomit vangitaan loukkuun lasereiden tai sähkökentän avulla, ja elektronien värähtelyä lasketaan näkyvää valoa vasten.

Valon aallonpituudet voidaan virittää mikroaaltoja tarkemmin, mikä pienentää cesium-kellojen mittavirheitä. Se mahdollistaa nykyistä tarkemman ajan mittauksen. Tahdistimena käytetään esimerkiksi strontiumin ja ytterbiumin atomeja.

Optinen strontium-kello on virallisina ajanottajina toimivia cesium-kelloja 100 000 kertaa nopeampi.­

Strontiumin atomien elektronit värähtelevät lähes 430 biljoonaa kertaa sekunnissa, ytterbiumin yli 518 biljoonaa kertaa. Ytterbium-kello käy siis yli 500 biljoonaa kertaa tiheämpää tahtia kuin tavallinen seinäkello, jonka viisari siirtyy eteenpäin sekunnin välein.

Tällä hetkellä tarkimman kellon maailmanennätyksestä vastaa Yhdysvaltojen mittatekniikan keskus (NIST). Sen parhaat atomikellot erehtyvät sekunnin verran noin 32 miljardissa vuodessa.

Täysin luotettavia nekään eivät siis ole. Onko täydellistä kelloa mahdollista edes kehittää?

”Se riippuu siitä, löydetäänkö luonnosta jokin atomi tai muu mekanismi, jossa tämä värähtelytaajuus pysyisi ikuisesti samana”, sanoo Mikesin erikoistutkija Anders Wallin.

VTT:n Mittatekniikan keskus (Mikes) mittaa Suomen virallista aikaa Espoon Otaniemessä.­

Wallinin mukaan optisia atomikelloja kehitetään nyt kahdesta eri lähtökohdasta. Toisessa pyritään vangitsemaan vain yksi sähköisesti varautunut atomi eli ioni. Sen energiatilan muutoksia mittaamalla pyritään päättelemään sen taajuus.

Yhden atomin kelloissa on ongelmana se, että mittauksiin liittyy paljon epävarmuutta. Yksittäistä atomia mitattaessa törmätään kvanttimaailman lakeihin, joiden mukaan hiukkasen tilasta yhdellä hetkellä ei voi päätellä, mikä sen tila on seuraavaksi.

Atomi käyttäytyy mitattaessa kuin ilmaan heitetty kolikko, joka voi olla yhtä suurella todennäköisyydellä sekä kruuna että klaava. Keskimääräisen värähtelytaajuuden selvittäminen vaatii siis lukuisia mittauksia, jolloin mittausajat venyvät.

Kvanttikohinan vähentämiseksi atomeja voidaan vangita kymmeniä tuhansia tai miljoonia kerralla, jolloin niiden värähtelyä mitataan yhtäaikaisesti. Tällöin pystytään arvioimaan yksittäistä atomia nopeammin, millaisella taajuudella elektronit värähtelevät.

Miljoonia atomeja mittaavissa kelloissa on Wallinin mukaan omat vaikeutensa. Jokaiselle atomille pitää onnistua luomaan tismalleen samanlaiset olot ilman ulkopuolisia häiriöitä.

Muitakin lähestymistapoja on toki kokeiltu. Massachusettsin teknillisen yliopiston eli MIT:n tutkijat onnistuivat kehittämään atomikellon, joka hyödyntää kvanttimaailmasta tuttua ilmiötä, lomittumista.

Tutkijat kehittivät optisen atomikellon, joka mittaa 350 lomittuneen ytterbium-atomin värähtelyä lasersäteen avulla. Kun atomit lomittuvat, ne jakavat saman kvanttitilan eli ovat toisistaan riippuvaisia.

Lomittumisen avulla pienemmästä määrästä atomeita on mahdollista saada lyhyessä ajassa tarkempaa tietoa. Tutkijoiden mukaan atomien lomittuminen nelinkertaisti niiden mittausnopeuden. Mitä kauemmin mittauksia jatkaa, sitä tarkempia tuloksia saa.

Nature-tiedelehdessä joulukuussa julkaistun tutkimuksen mukaan MIT:n kehittämä lomittumistekniikka mahdollistaisi parhaissa atomikelloissa mittaustarkkuuden, jolla kello edistäisi tai jätättäisi universumin alkuajoilta vain sata millisekuntia.

Wallinin mukaan ei ole vielä varmaa, mikä tapa johtaa lopulta tarkimpiin mittaustuloksiin ja mahdollisesti syrjäyttää virallisena ajanmittareina käytettävät cesium-kellot.

Kehitteillä on myös aivan uudenlaisia ydinkelloja, joissa energiatason vaihteluja mitataan atomin elektronien sijaan sen ytimessä.

”Kun mittaukset tehdään atomin keskellä piilossa, kello ei olisi niin herkkä ulkoisille häiriöille.”

Atomikellot ovat jo nykyään niin tarkkoja, että niillä on mahdollista mitata paljon muutakin kuin kellonaikaa.

SI-yksikköjärjestelmä uudistettiin vuonna 2019. Sekuntia käytetään nyt perustana viiden muun perusyksikön, metrin, kilogramman, ampeerin, kelvinin ja candelan, määritelmässä.

Kelloja käytetään muun muassa satelliittipaikannuksessa, joka vaatii toimiakseen hyvin tarkkaa ajastusta.

Satelliittien mukana kulkee atomikello, joka lähettää tietyin väliajoin signaalin gps-vastaanottimeen. Sen avulla on mahdollista päätellä esimerkiksi puhelimen tai navigaattorin tarkka sijainti.

Lisäksi atomikelloja voidaan käyttää esimerkiksi sukellusveneiden, öljykenttien ja jopa vanhojen viemäriputkien havaitsemiseen. Tämä johtuu siitä, että painovoima vaikuttaa aikaan ja massa puolestaan painovoimaan. Aika käy siis nopeammin tai hitaammin riippuen siitä, kuinka heikossa tai vahvassa gravitaatiokentässä kulkee.

”Jos on riittävän tarkka atomikello, sillä on oikeastaan mahdollista mitata mitä tahansa aikaan liittyvää ilmiötä, esimerkiksi pimeää ainetta tai painovoima-aaltoja”, kertoo Helsingin yliopiston lehtori Kimmo Tuominen.

Pimeän aineen uskotaan muodostavan valtaosan maailmankaikkeudesta, vaikka sitä ei ole vielä pystytty suoraan havaitsemaan. Pimeää ainetta tarvitaan, sillä näkyvä aine ei yksinään kykene selittämään galakseja koossa pitävää gravitaatiovoiman suuruutta.

Tutkijat ovat jo vuosikausia selvittäneet, mitä pimeä aine on. Moni uskoo, että pimeä aine on selitettävissä samanlaisella teorialla kuin tavallisenkin aineen rakenne, hiukkasfysiikalla.

Joissain malleissa pimeän aineen hiukkanen vastaa suunnilleen yhden protonin massaa, kun taas toisissa pimeä aine on selvästi tätä raskaampaa tai kevyempää.

”Tällaisissa ultrakevyen pimeän aineen malleissa ajatellaan, että pimeä aine aiheuttaa ajallisia muutoksia joihinkin luonnonvakioihin, esimerkiksi elektronin massaan. Atomikellojen mittaaminen perustuu siirtymätaajuuteen kahden energiatilan välillä, mikä puolestaan on riippuvainen elektronin massasta”, Tuominen kertoo.

”Jos siis pystyisimme mittaamaan näitä taajuuksien välisiä suhteita hyvin tarkasti, saisimme selville, onko niissä nähtävissä ultrakevyen pimeän aineen vaikutusta.”

Lopulta riittävän tarkkaa atomikelloa voitaisiin siis käyttää erilaisten luonnonvakioiden testaamiseen.

Onko valonnopeus aina sama, vai voiko se muuttua universumin ikääntyessä? Pysyykö elektronin massa aina muuttumattomana, vai voiko se vaihdella esimerkiksi pimeän aineen vaikutuksesta?

”Luonnonvakioita on totuttu pitämään vakioina. Jos tällaisten mittausten avulla havaittaisiin, ettei koko suhteellisuusteorian perustana oleva ekvivalenssiperiaate pidäkään paikkansa, seuraukset olisivat valtavat.”