Nasan mukaan antureilla varustetut koirat voivat korvata mönkijöitä, jotka ovat liian hitaita ja isoja.

Koirat nuuskivat ja partioivat joskus naapuriplaneetalla Marsissa. Tosin ne ovat robottikoiria, jotka Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on kelpuuttanut osaksi avaruusohjelmiaan.

Tekoälyllä varustetut robottikoirat tarjoavat Marsin tutkimiseen monia etuja. Ne voivat kiivetä kivikkoistakin maastoa. Robottikoiran voi varustaa nuuskimaan lähiympäristöä kameroilla ja antureilla.

Laitteiden avulla koira välittää kuvaa miehitettyyn tukikohtaan. Samalla se laatii lähiympäristöstä kartan.

Se voi laskeutua itsenäisesti laavaluoliin. Niissä se tutkisi, mikä luolista olisi sopiva astronauttien asunnoksi.

Nasa ja joukko sen tutkijoita esitteli äskettäin robottikoiran mahdollisuuksia Amerikan Geofysikaalisen seuran syyskokouksessa. Tällä kertaa se pidettiin verkossa.

Robottikoirien käyttöä pohdittiin geologien paneelissa, joka pohti kuinka tutkia Marsin laavaluolia.

Robotteja ja robottikoiria valmistava yritys Boston Dynamics rakensi Nasan tilauksesta Mars-koiran mallikappaleen. Se sai nimekseen Au-Spot.

Au-Spot on muunneltu versio robottikoirasta Spot, jonka Boston Dynamics rakensi aiemmin. Spot on jo kaupallinen tuote. Se maksaa Yhdysvalloissa 75 000 dollaria eli noin 61 000 euroa.

Television Myytinmurtajista tuttu Adam Savage testaa tätä kaupallista robottikoiraa videolla. Robottikoiran liikkeitä voi katsoa myös alla olevalla esittelyvideolla, jonka voi katsoa myös tästä linkistä.

Täällä Maan päällä Spot osaa videon perusteella avata ovia. Se nousee helponnäköisesti portaita. Koira nousee nopeasti pystyyn, jos robotin kehittäjä kaataa sen tai tönäisee nurin kepillä. Koiran jalkoja ohjaavat koneoppivat algoritmit.

Robottikoira näyttää melko lailla koiralta ja se tassuttelee kuin koira. Sen pää ei juuri muistuta tavallisen koiran päätä, mutta muu vartalo on koiramainen. Se on tosin maalattu varoitusvärillä, yleensä keltaisella.

Marsia varten valmistettaisiin kolme robottikoiraa. Yksi keskittyy laavaluoliin. Sillä on mekaaninen käsivarsi laitteiden siirtelyyn. Loput kaksi partioivat Marsin pinnalla.

Robottikoira Au-Spotia on testattu useissa hankalissa tunneleissa Kaliforniassa. Se on viety käytäviin, joissa se on noussut ylös ja alas ramppeja ja portaita.

Robottikoira etenee maastossa. Jos se kaatuu, se pääsee takaisin jaloilleen.­

Au-Spot kartoittaa ympäristöä lidartutkalla, eli se peilaa ympäristöä laserin avulla. Se luo kolmiulotteisia karttoja myös lämpö- ja liiketunnistimien avulla.

Marsin robottikoira osaa tekoälyn avulla myös tunnistaa sellaisia kiviä, jotka kiinnostavat geologeja.

Rohkeimmissa suunnitelmissa koirista tulee vaihtoehto mönkijöille, joita Yhdysvallat on lähettänyt Marsiin jo neljä. Ne ovat Sojourner (1997), Spirit ja Opportunity (2003) sekä Curiosity (2011). Neljäs ja isoin mönkijä Perseverance laskeutuu Marsiin helmikuussa 2021.

Marsissa partioivat koirat ovat noin 12 kertaa kevyempiä kuin Marsissa liikkuneet tai liikkuvat mönkijät. Niinpä koira kulkee maastossa nopeammin.

On arvioitu, että se voi edetä ihmisen kävelyvauhtia, siis noin viisi kilometriä tunnissa.

Mönkijät ovat paljon hitaampia. Hidastelu johtuu siitä, että mönkijän reitti on suunniteltava. Sen on ennalta tunnistettava esteitä ja kivikkoja.

Marsin luolat tarjoavat luonnollisen suojan Auringon ultraviolettisäteilyltä, joka on astronautilla vaaraksi. Luola suojaa myös Marsin jatkuvalta kylmältä ja planeetan rajuilta pölymyrskyiltä.

Marsin pölymyrskyt voivat kestää viikkoja ja ne ovat niin isoja, että ne voi havaita maapalloltakin.

Nasan tutkijat sanovat, että luolista voisi löytää myös viitteitä Marsin menneisyydestä. Hurjimmissa toiveissa luolien uumenista löytyisi alkeellista elämää, joka olisi selvinnyt Marsin pinnan alla.