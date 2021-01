Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös huijaamista, merten suolaa ja nukkumista melussa tai hiljaisuudessa. Entä kumpi oli ensin – ajatusviiva vai tavuviiva?

Joel Piirainen, 6

Näkemämme värit ovat valoa, ja valo koostuu aalloista. Valon värin määrää se, mikä on sen aallonpituus.

Siniset sävyt ovat lyhyempiä ja punaiset pidempiä valoaaltoja, ja muut värit ovat näiden välillä. Kun valoa ei tule ollenkaan, näemme­ mustaa.

Kaikista väreistä koostuva valo on päivänvalon kaltaista valkoista valoa. Tämän voi havaita kesäsateen jälkeen, kun valon eri pituiset aallot taipuvat ja heijastuvat eri tavoin sadepisaroista ja erottuvat sateenkaareksi.

Jos taas sekoitettaisiin kaikkia maailman väriaineita kuten erivärisiä maaleja, tuloksena ei olisikaan valkoista vaan mustaa.

Tämä liittyy siihen, että esimerkiksi punainen väriaine näyttää punaiselta, koska se imee päivänvalosta muut paitsi punaista vastaavat aallot. Näin tuo aine heijastaa vain punaista valoa. Sininen taas imee muut paitsi sinisen valon ja niin edelleen.

Kun kaikkia väriaineita sekoitetaan, saadaan musta seos, joka imee itseensä tehokkaasti kaikkia aallonpituuksia, eikä siten heijasta valoa ollenkaan.

Sami Nurmi

fysiikan yliopistonlehtori

Jyväskylän yliopisto

Valehtelua voi olla vaikea tunnistaa.­

Mistä tietää huijaako tai valehteleeko joku, jos hän ei naura kun puhuu?

Lyra Aarnio, 5

Olisi mukavaa, jos valehteleva nauraisi aina tai hänelle kasvaisi nenä kuten Pinokkiolle.

Näin ei kuitenkaan ole. Valehtelua on melkoisen vaikea tunnistaa. Varsinkin silloin, jos valehteleva ei ole ennestään tuttu. Tuttujen ihmisten huijausten edessä huomaamme helpommin, milloin heidän käytöksensä muuttuu erilaiseksi.

Valehtelua on tosiaan mahdoton tunnistaa mistään yksittäisestä merkistä.

Valehteleva saattaa hikoilla tai nieleskellä paljon. Hänen äänensä saattaa myös kohota ja kädet voivat kosketella normaalia enemmän kasvoja.

Valehtelevan tarinassa on usein myös ristiriitaisuuksia. Tällaisten merkkien takana voi olla joku ihan muu syy, kuten väsymys. Lisäksi jotkut peittävät valehtelunsa taitavasti.

Jos epäilee valehtelua, voi pyytää toista kertomaan tarinansa uudelleen yksityiskohtia myöten, kuten kuvailemalla, millaisia värejä, hajuja ja tunteita tilanteessa oli. Tarkka kuvailu on hankalaa, jos tarina on keksitty. Silti valehtelua on vaikea tunnistaa. Onneksi ihmiset haluavat yleensä puhua totta!

Laura Pulkki-Råback

persoonallisuuspsykologian ja kliinisen psykologian dosentti

Helsingin yliopisto

Suolaa jää altaisiin Mesolóngissa Kreikassa, kun merivesi haihtuu.­

Mitä tapahtuu, jos meressäei ole suolaa?

Eemil Marttinen, 4

Suola vaikuttaa moniin asioihin merissä ja niiden lähettyvillä.

Nykyisenlaisiin meriympäristöihin sopeutuneet eläimet, kasvit ja bakteerit eivät pystyisi elämään suolattomissa merissä.

Suola vaikuttaa myös veden ominaisuuksiin, kuten jäätymispisteeseen ja tiheyteen.

Suuret merivirrat, kuten Golf-virta, siirtävät maapallolla lämpöä niin sanotun termohaliinisen kierron avulla.

Meriveden tiheyden muutoksia tarvitaan tuon kiertoliikkeen käynnistymiseen. Valtamerillä suolan puuttuminen muuttaisikin virtauksia ja sillä olisi lukuisia arvaamattomia vaikutuksia ilmastoon. Eräiden tutkimusten mukaan merien makeavetisyys voisi ainakin laskea planeetan keskilämpötilaa useita asteita.

Merien pinta laskisi myös huomattavasti, sillä suolaa on hyvin paljon. Jos se levitettäisiin koko maapallon pinnalle, siitä tulisi noin 40 metrin kerros.

Sitä, millaisia edellä mainittujen tapahtumien yhteisvaikutukset olisivat, on hyvin vaikea ar­vioida. Sitä ei ole tutkittu.

Merien suolattomuutta ei ole todellisuudessa näköpiirissä. Suolaa kulkeutuu jatkuvasti niihin muun muassa jokivesien mukana.

Petra Roiha

merentutkija

Ilmatieteen laitos

Turvalliseen paikkaan on mukava nukahtaa.­

Jos on tottunut nukahtamaan melussa, voiko olla niin, ettei saa unta, kun on hiljaista?

Juhana Rastas, 10

Kyllä voi. Nukahtaminen on ristiriitainen asia: toisaalta tarvitsemme unta, mutta toisaalta väärässä paikassa nukahtaminen on vaarallista. Ei olisi hyvä juttu, jos nukahtaisi vaikkapa jyrkänteen reunalla!

Yleensä hyvää nukkumispaikkaa ei tarvitse kuitenkaan miettiä, sillä oma sänky on tuttu ja turvallinen paikka. Vieraassa paikassa mietimme kuitenkin asiaa.

Jos on tottunut nukahtamaan niin, että kuulee aina jonkin tietyn äänen, kuten liikenteen kohinan tai aikuisten juttelua, hiljaisuudessa unten maille meneminen voi tuntua oudolta.

Siitä kuitenkin selviää pohtimalla, miksi vieraassa paikassa kuulostaa erilaiselta kuin kotona, ja vakuuttumalla, että sielläkin on turvallista.

Tietoisen ajattelumme lisäksi aivoissamme on käynnissä myös esitietoisia ennakoinnin prosesseja. Aivomme yrittävätkin tietämättämme tehdä omia päätelmiään nukkumapaikan turvallisuudesta. Noita päätelmiä on vaikea vakuuttaa järjellä.

Jos olemme siis esitietoisesti tottuneet nukkumaan tietyn äänen kanssa, se hidastaa nukahtamista hiljaisessa paikassa, vaikka kuinka vakuuttelisimme itsellemme, että paikka on turvallinen. Seuraavana yönä nukahtaminen vieraassa paikassa yleensä sujuu paremmin, sillä ennakoinnin prosessit ovat muuttuvia.

Minna Huotilainen

kasvatustieteen professori

Helsingin yliopisto

Kirjoitusmerkit ovat kehittyneet aikojen saatossa..­

Kumpi oli ensin, tavuviiva vai miinusmerkki?

Tuuva Tiainen ja Silja Witting, 8

On vaikea määritellä tarkasti, milloin jokin merkki syntyi, koska merkkien muodot ja merkitykset muuttuvat ajan kuluessa.

Miinusmerkin käyttö vähennyslaskujen merkitsemisessä yleistyi 1500-luvulla Keski-Euroopassa. Toki vähennyslaskuja kirjoitettiin jo ennen miinusmerkin keksimistä, mutta aiemmin käytettiin muita merkkejä, kuten m-kirjainta. On mahdollista, että miinus kehittyi m-kirjaimen lyhennyksestä, jolloin sen alkuperän voi jäljittää muutama tuhat vuotta taaemmas.

Tavuviiva on kehittynyt kirjainten alle kirjoitettavasta kaaresta, jolla yhdistettiin sanoja toisiinsa myöhäisessä Antiikin Kreikassa. Sittemmin 900-luvun Euroopassa tästä merkistä oli kehittynyt viiva, jolla sanoja voitiin jakaa osiin, kun rivi vaihtui. Silloin kuitenkin sanoja pystyttiin jakamaan muualtakin kuin tavurajan kohdalta.

Voidaankin todeta, että tavuviiva on satoja vuosia vanhempi kuin miinusmerkki. Miinusmerkin alkuperä voidaan kuitenkin jäljittää kauemmas, jos se on kehittynyt m-kirjaimesta.

Mira Valkama

kielentutkimuksen väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

