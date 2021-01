Vanhin tunnettu eläinaiheinen maalaus löytyi luolasta, teoksella on ikää yli 45 000 vuotta

Sika maalattiin luolan seinään yli 45 000 vuotta sitten. Sulawesin saaren luolista on löytynyt useita maalauksia. Läheskään kaikkia luolia ei ole vielä tutkittu.

Karvainen ja iso villisika on kuvattu maalauksessa, joka löytyi luolasta Indonesiasta Sulawesin saarelta vuonna 2017.

Nyt tuon maalauksen iäksi on varmistunut 45 500 vuotta. Näin se olisi vanhin tunnettu maalaus, jossa kuvataan eläin.

Joku tai jotkut maalasivat paikallisen sian piirteet luolan seinään tummanpunaisella okralla. Maalaus näyttää sian piirteet oikeassa koossa, mutta kaksiulotteisena.

Sika on taiteiltu luolan seinälle oikeassa koossa.­

Samoja sikoja tavataan yhä Indonesiassa, kertoo luolan tutkimusta johtanut Adam Brumm. Hän on arkeologian professori Griffithin yliopistossa Australiassa.

”Ne ihmiset, jotka tämän tekivät, olivat täysin nykyajan ihmisten kaltaisia, kuin sinä tai minä. Heillä oli valmiudet ja työkalut maalaamiseen”, sanoi BBC:n mukaan geokemisti ja arkeologi Maxime Aubert, joka on yksi tutkimusraportin kirjoittajista. Hän on myös Griffithin yliopistosta.

Aubert ajoitti maalauksen iän luolan seinässä olevan kalsiitin eli kalkkikiven avulla. Kiven ja luolan seinän iäksi paljastui isotooppien ajoituksella ainakin 45 500 vuotta.

Radioaktiivinen uraani on tullut luolaan aikoinaan sadevesien mukana. Se hajoaa ajan kanssa toriumiksi. Näiden alkuaineiden suhde paljastaa näytteen iän, kertoo verkkosivu Science alert.

Maalauksen koko on 136 kertaa 53 senttimetriä eli oikean elävän sian kokoa. Siihen on kuvattu myös karjulle tyypilliset pienet pahkurat kallossa. Luonnossa sika saattaa painaa yli 80 kiloa.

Kuvankäsittely paljastaa, missä kunnossa kaksi muuta sikaa oikealla ovat.­

Maalaus on osa isompaa kokonaisuutta. Sian selän yllä on kaksi kättä ja oikealla seinään on kuvattu kaksi muuta sikaa,. Niiden hahmot ovat jo melko kuluneet.

”Sika näyttää kuin tarkkailevan kahden muun sian taistelua, tai vuorovaikutusta”, Brumm sanoo.

Sormet erottuvat ympäröivän maalipinnan keskellä. Tätä tehdessään ihmisten piti laittaa kätensä luolan seinän pintaan. Sitten väriainetta on nähtävästi kaadettu käden päälle. Tutkijat yrittävät nyt selvittää, saisiko seinästä käsien läheltä myös dna-näytteen.

Löytöpaikka Leang Tedongngen luola ulkopuolelta.­

Brumm löysi nämä kolme sian piirrosta joulukuussa 2017 Leang Tedongngen luolasta. Se on pienessä laaksossa, jota asuttaa Bugis-heimo. He ovat yksi alkuperäiskansojen ryhmä Indonesiassa.

Laaksoon ei johda teitä, vaan sinne pitää vaeltaa metsäpolkuja. Polut ovat ainoa pääsy laaksoon. Yhden polun haarake johtaa kalkkikiviseen mäkeen, lähelle luolan suuaukkoa.

Vaikka laakso on lähellä Makassarin suurkaupunkia, ei luolassa ole aiemmin käynyt länsimaalaisia, sanoo Brumm.

Löytö on taas yksi todiste siitä, että Indonesiassa maalattiin aikoinaan paljon luoliin, joita on alueella runsaasti. Tämä panee pohtimaan, syntyivätkö ensimmäiset luolamaalaukset Aasiassa eivätkä jääkauden Euroopassa, pohtii Brumm.

Kalkkikivisiä luolia on paljon Sulawesin saarella. Läheskään kaikkia ei ole tutkittu.­

Samat siat esiintyvät myös alueen muissa, nuoremmissa maalauksissa. Kaivaukset todistavat, että sika on ollut suosittua riistaa Sulawesissa jo tuhansien vuosien ajan.

Sulawesi oli ehkä välietappi, kun nykyihminen eteni kohti Australiaa. Tutkijat tietävät, että nykyihminen asutti Australian mannerta jo noin 65 000 vuotta sitten. Voi olettaa, että nykyihmisiä oli myös Sulawesissa noihin aikoihin tai aiemmin.

Sulawesistä tai lähisaarilta voi hyvinkin löytyä lisää esihistoriallista luolataidetta. Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Science Advances.

Viime vuonna Brumm esitteli myös indonesialaista puhvelia esittävän maalauksen, joka löytyi samalta Sulawesin saarelta. Se on hieman nuorempi eli 44 000 vuotta vanha.

Ihmiskunnan vanhimpana piirroksena pidetään viivoja kivenpalassa, joka löytyi Etelä-Afrikasta. Viivat ovat kuin risuaitaa eivätkä kuvaa eläintä. Viivat on ajoitettu 73 000 vuotta vanhoiksi.