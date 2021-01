Moottoreita oli tarkoitus käyttää useita minuutteja, mutta testi keskeytettiin jo reilun minuutin jälkeen.

Yhdysvaltain avaruushallinnon eli Nasan uuden kantoraketin testaus ei onnistunut suunnitellusti lauantaina 16. tammikuuta. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Testissä oli tarkoituksena käyttää ensimmäistä kertaa uuden Space Launch Systemin (SLS) kaikkia moottoreita useita minuutteja, mikä vastaisi tilannetta raketin noustessa avaruuteen. Testi keskeytyi noin minuutin ja 15 sekunnin jälkeen.

Nasan hallinnollisen johtajan Jim Bridenstinen mukaan Nasa saa testistä irti paljon hyödyllistä tietoa. Analyysin perusteella Nasa tekee päätöksen, voiko kantoraketti tehdä sen ensimmäisen suunnitellun miehittämättömän lentonsa marraskuussa 2021.

”Tänään oli hyvä päivä”, sanoi Bridenstine tiedotustilaisuudessa testin keskeytyksestä huolimatta. Presidentti Donald Trump nimitti Bridenstinen tehtävään huhtikuussa 2018.

Jos moottoritesti joudutaan uusimaan, miehittämättömän ensilennon ennakoidaan siirtyvän vuoteen 2022, Reuters kertoo.

SLS on jo kolme vuotta myöhässä aikataulustaan ja se on ylittänyt budjettinsa kolmella miljardilla dollarilla. Kantorakettia on kehitelty vuodesta 2011, ja ensilennon piti toteutua marraskuussa 2018. Jos SLS saadaan käyttöön, on se maailman suurin kantoraketti.

Nasan tavoitteena on viedä astronautteja Kuuhun omin voimin vuonna 2024 osana Artemis-ohjelmaa. Tavoitteisiin kuuluu myös tukikohdan perustaminen Kuuhun.

Presidentti Trump on yrittänyt vauhdittaa Yhdysvaltain kuuohjelmaa. Kirittäjänä on ollut myös tieto siitä, että Kiinan avaruusohjelma tähtää Kuuhun jo ennen vuotta 2029. Myös Kiina aikoo rakentaa pysyvän tukikohdan Kuuhun avaruuslentäjilleen eli taikonauteille.

SLS:n kehittelyn aikaan yksityiset yhtiöt, kuten SpaceX, ovat onnistuneet rakentamaan kantoraketteja edullisemmilla kustannuksilla.