Eläimet ovat elokuvissa usein söpöjä sankareita, mutta kuvauksissa niitä saatetaan kohdella kaltoin. Monet dokumentitkin vääristelevät luontoa.

Tilaajille

Cheetah-simpanssi on Tarzan-elokuvien rakastetuin eläinhahmo. Simpanssin vierellä istuvat Johnny Sheffield, Johnny Weissmüller ja Maureen O’Sullivan.­

Luontoa ja eläimiä on käsitelty elokuvissa lähes yhtä kauan kuin elokuvia on tehty: yli sata vuotta. Fiktiiviset elokuvat ovat kertoneet koskettavia eläintarinoita, ja dokumenteissa on äimistelty luonnon monimuotoisuutta sekä eläinten eriskummallisuuksia.