Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori arvelee, että miehillä elämänmuutokset eivät aiheuta tilastollisesti merkittäviä muutoksia askelmääriin, koska he harrastavat jo lähtökohtaisesti vähemmän liikuntaa.

Ensimmäisen lapsen syntymä, työllistyminen ja muutto kaupungista maalle vähentävät naisten arjessa otettujen askeleiden määrää, mutta samaa ei tapahdu miehillä, kertoo Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus.

Tutkimuksen mukaan ensimmäisen lapsen syntymä vähentää naisten arkiaskeleiden määrää merkittävästi. Lasten kasvaessa naisten aerobiset askeleet kuitenkin lisääntyvät.

Vaikka lasten syntymä ei vaikuttanut tilastollisesti merkittävästi miesten askelmääriin, havaittiin myös heillä muutoksia.

”Sekä ensimmäisen että toisen lapsen syntymän myötä aerobisten askelten trendi oli miehillä laskeva. Toisen lapsen syntymän myötä arkiaskeleiden määrä kuitenkin lähti nousuun. Tämä voi kertoa esimerkiksi liikuntaharrastusten vähenemisestä”, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Kasper Salin kertoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös asuinpaikan ja sen muutosten vaikutusta fyysiseen aktiivisuuteen. Naisten kokonais- ja arkiaskeleet vähentyvät myös kaupungista maaseudulle muutettaessa, mutta samaa ei tapahtunut miehillä.

Pysyvästi maaseudulla asuvilla miehillä niin aerobiset kuin kokonaisaskeleet olivat vähäisempiä kuin pysyvästi kaupungissa asuvilla miehillä.

Aerobisilla askeleilla tarkoitetaan pidempikestoista, vähintään kymmenen minuutin ajan tapahtuvaa liikettä, jossa askeltiheys on vähintään 60 askelta minuutissa. Arkiaskeleet sen sijaan kuvaavat muuta päivittäistä aktiivista liikkumista.

”Askeleet kertyvät päivän mittaan moneen otteeseen, mikäli siihen antaa mahdollisuuden. Askelten lisäämiseksi ei välttämättä tarvitse joka päivä lähteä erikseen liikkumaan. Sen sijaan arjen valintoihin tulisi kiinnittää huomiota ja esimerkiksi valita hissin sijaan portaat tai kävellä kauppaan autoilun sijaan”, Salin sanoo tiedotteessa.

Myös työllistyminen vähensi naisten aerobisia askelia. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten ihmisellä on mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi erilaisiin aikataulutettuihin harrastuksiin.

”On kuitenkin huomattava, että työllistyneillä kokonaisaskelmäärän muutos ei ollut tilastollisesti merkittävä, sillä vastaavasti arkiaskeleiden muutos oli positiivinen työllistyneillä.”

Tutkimukseen osallistui yhteensä 396 miestä ja 655 naista. Askeleita mitattiin askelmittarilla niin arkiviikolla kuin viikonloppuna.

Tulokset ovat linjassa aikaisemmin tehdyn tutkimuksen kanssa, Salin kertoo. Hänen mukaansa naiset ottavat yleisesti ottaen enemmän askelia kuin miehet.

”Suomessa on pitkä perinne esimerkiksi naisvoimistelulla, joka on johtanut siihen, että myös naisille on ollut tarjolla erilaisia liikuntamuotoja jo pitkään. Tämä perinne on johtanut siihen, että meillä aikuisväestössä naisille kertyy enemmän askelia”, Salin kertoo puhelimitse.

Hän arvelee, että miehillä askeleiden vähentyminen ei ole tilastollisesti merkittävää osittain siksi, että liikuntaa harrastetaan jo lähtökohtaisesti vähemmän.