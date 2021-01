Lasten tiedekysymykset

Kummalla on enemmän valtaa, presidentillä vai maan rikkaimmalla?

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös hikkaa, rokotuksen pistoskohtaa ja delfiinien silmiä. Entä voiko Kuussa ajaa ylinopeutta?

Elmeri Airola, 8

Perustuslaki määrittelee presidentin vallan eri tavoin eri valtioissa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Venäjällä presidentti pystyy vaikuttamaan uusien lakien sisältöön paljon enemmän kuin Suomessa, jossa presidentti ei ehdota lakeja eduskunnalle.

Lait ovat erittäin olennaisia vallankäytön välineitä. Ne määräävät esimerkiksi sen, miten rikoksista rangaistaan ja onko koulunkäynti maksutonta.

Presidentin keskeisin tehtävä eri maissa on johtaa ulkopolitiikkaa, joka voi joskus estää jopa sodan.

Maan rikkaimman vallan määrä riippuu puolestaan siitä, millä tavalla hän rikkauksiaan käyttää. Jos rikas omistaa suuren osan yrityksestä, hän voi vaikuttaa siihen, mitä firman työntekijöille tapahtuu.

Joskus omistaja esimerkiksi päättää siirtää yrityksen ulkomaille. Silloin työntekijät jäävät työttömiksi, mutta toisessa maassa työttömät saavat työpaikkoja.

Rikkaat voivat myös lahjoittaa varojaan esimerkiksi lasten sairaalan hyväksi. Silloin lahjoittajalla on valtaa siihen, monenko lapsen sairaudet voidaan hoitaa.

Rauhan aikana ja muutenkin normaalioloissa Suomen rikkain ihminen pystyy suoraan vaikuttamaan ihmisten elämään enemmän kuin presidentti. Näin on yleensä muissakin maissa, vaikka niiden perustuslaissa on eroja.

Turo Virtanen

yleisen valtio-opin dosentti

Helsingin yliopisto

Itku voi sotkea hengityslihaksen rytmiä niin, että seuraa hikka.­

Miksi itkun jälkeen tulee hikka?

Amanda Kiviniemi, 11

Ihmisen tärkein hengityslihas on rintalastan alaosan kohdalla sijaitseva pallea. Se on suuri lihas, joka supistuu ja rentoutuu sisään- ja uloshengityksen rytmissä. Sitä ohjaa hengityskeskus, joka on ydinjatkeessa eli aivojen alimmassa osassa.

Voimakkaat tunteet, kuten suru ja siihen liittyvä itku, muuttavat tuon keskuksen toimintaa niin, että sekä pallealihas että muut hengityslihakset jännittyvät, ja palleaan voi syntyä kouristuksia. Hengityksestä tulee tällöin katkonaista ja meidän on vaikea hengittää. Myös hikka liittyy pallealihaksen toimintaan. Hikassa pallea supistuu itsestään nopeasti ja ilma yrittää virrata sisään. Samalla kuitenkin kurkunpäässä äänihuulet sulkeutuvat ja estävät ilmavirran kulun. Itku voikin sotkea pallean rytmiä niin, että siitä seuraa myös hikka.

Jos näin käy, kannattaa alkaa tietoisesti hengittää rauhallisesti ja syvään sisään ja ulos. Silloin hengitystä säätelevät lihakset ja hermot rentoutuvat ja pallean toiminta palaa normaaliin tasaiseen rytmiin. Se saa usein hikan loppumaan.

Tiina-Kaisa Kukko-Lukjanov

fysiologian yliopistonlehtori ja erikoistutkija

Helsingin yliopisto

Rokote on paras pistää puhtaaseen ihon kohtaan.­

Mitä kävisi, jos rokote annettaisiin luomeen?

Saara Hirvonen, 8

Rokotteet pistetään ihon sisään tai sen alle rasvakudokseen tai lihakseen. Jokaiselle rokotteelle on oma tutkimuksiin perustuva pistosohjeensa. Vauvoille rokote pistetään yleensä reiteen ja isommille ihmisille useimmiten olkavarteen.

Iholla olevaan luomeen eli ruskeaan näppyyn tai laikkuun ei laiteta rokotuksia. Luomi saattaisi siitä vaurioitua. Rokote toimisi kuitenkin aivan normaalisti luomen allekin pistettynä.

Jos kysyjä tarkoittaa luomella silmän alaluomea, siihen voisi periaatteessa laittaa ihon sisään tai alle laitettavan rokotteen. Pistäminen sinne voisi kuitenkin olla liian pelottavaa. Pistospaikan mahdolliset haitat, kuten punoitus, turvotus, kipu tai mustelma, voisivat tuntua ikäviltä, jos ne silmän alapuolelle tulisivat.

Silmän yläluomessa ei puolestaan oikein ole tilaa rokotepistokselle. Silmä olisi silloin myös kovin lähellä pistospaikkaa. Pistäminen saattaisi olla lisäksi tosi pelottavaa. Rokotushaitat voisivat olla vielä epämukavammat kuin alaluomessa.

Rokotuspaikka ei yleensä vaikuta haittojen todennäköisyyteen. Niitä tulee keskimäärin yhdelle tai kahdelle rokotetulle kymmenestä. Haitat ovat yleensä lieviä ja menevät ohi 1–2 päivässä.

Anitta Ahonen

tutkijalääkäri

Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus

Delfiinin silmät ovat sopeutuneet hyvin meriveteen.­

Miksi delfiinejä ei häiritse, kun menee vettä silmiin?

Edvin Karhu, 3

Ihminen on maanisäkäs. Delfiinit sen sijaan ovat ajan kuluessa kehittyneet maanisäkkäistä merinisäkkäiksi. Samalla niiden silmät ovat kehittyneet sellaisiksi, että ne kestävät hyvin merivettä.

Niiden silmissä on erittäin hyvin kehittynyt verisuonisto. Lisäksi sidekudos ja kovakalvo ovat paksumpia kuin maanisäkkäillä. Nämä ominaisuudet suojaavat silmiä paineelta ja kylmältä.

Delfiinien silmien kyynelneste on myös koostumukseltaan paksumpaa ja geelimäisempää kuin maanisäkkäillä. Ne pystyvät myös tarvittaessa tuottamaan sitä suuria määriä silloin, kun silmiin kohdistuu ärsytystä.

Kyynelnestettä voi nähdä esimerkiksi rantaan ajautuneiden delfiinien silmissä. Tuo erite sisältää myös enemmän suolaa ja glukoosi-nimistä sokeria kuin maanisäkkäillä.

Edellä mainitut ominaisuudet auttavat delfiinejä suojaamaan silmänsä meriveden suolaisuudelta ja pieneliöiltä sekä uidessa syntyvältä kitkalta.

Ihmisten kyynelneste sen sijaan ei pysty estämään meriveden suolaa kuivattamasta silmiä, jonka vuoksi merien vesi tuntuu ikävän pistävältä.

Sanna Sainmaa

eläinlääkäri

Korkeasaari

Yhdysvaltalalainen astronautti Eugene Cernan ajeli kuuautolla Apollo 17 -lennolla.­

Saako Kuussa ajaa ylinopeutta?

Aarre Elo, 5

Kuussa ei ole lainkaan nopeusrajoituksia, joten ylinopeuden ajaminen on mahdotonta. Periaatteessa siellä saa siis ajaa niin kovaa kuin haluaa, mutta todellisuudessa vauhtia rajoittaa moni seikka.

Autojen polttomoottorit tarvitsevat toimiakseen ilmaa, jota kuussa ei ole. Siellä pitääkin käyttää sähköautoa. Viimeksi kuussa olleet ihmiset eli Apollo-astronautit käyttivät kuuautoa, jonka huippunopeus, noin 18 kilometriä tunnissa, on alhainen verrattuna normaalin auton nopeuteen.

Kovemman vauhdin pitäminen ei välttämättä kannattaisikaan. Kuussa ei ole teitä, joten siellä joutuu ajamaan pölyisessä maastossa kuoppien ja nyppylöiden yli. Jos töyssyyn ajaa liian kovaa, tekee helpommin ilmalennon isossa kaaressa, koska painovoima on pienempi kuin maassa.

Kaikkein suurin nopeus, jota Kuussa voisi edes periaatteessa ajaa, on vähän yli 8 000 kilometriä tunnissa. Jos kulkisi tuota niin sanottua pakonopeutta kovempaa, painovoima ei enää auttaisi pysymään Kuun pinnalla, vaan ajoneuvo singahtaisi suoraan avaruuteen. Jos käytössä olisi lentävä auto, sillä voisi teoriassa ajaa pinnan yläpuolella vieläkin kovempaa. Ensimmäinen maapallon oloihin suunniteltu lentävä auto kulkee kuitenkin ilmassa 360 kilometriä tunnissa.

Minnamari Saloaro

fysiikan yliopisto-opettaja

Turun yliopisto

