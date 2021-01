Rokotteen teho on osoitettu vain alle 55-vuotiailla. Suomen rokotestrategian tavoitteiden vastaista olisi kuitenkin ryhtyä rokottamaan sillä ensin työikäisiä, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek.

Perjantai oli hienojen rokoteuutisten päivä, kun Euroopan lääkevirasto (EMA) päätti puoltaa Astra Zenecan koronavirusrokotteen myyntilupaa ja Johnson & Johnsonin ja Novavaxin rokotteiden tehosta saatiin erinomaiset tulokset.

Ensimmäisenä näistä kolmesta Astra Zenecan koronavirusrokote tulee osaksi Suomen rokotearsenaalia.

Rokotteen toimitusongelmista huolimatta Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet huomauttaa, että tulossa on merkittävä määrä rokotetta.

”Vaihteluväli keskusteluissa on ollut 80 miljoonasta 31 miljoonaan maaliskuun loppuun mennessä EU:hun. Jos toive nyt olisi, että saadaan 40 miljoonaa annosta, Suomen osuus tarkoittaa noin 500 000:ta annosta. Kyllä se laittaa ihan uuden vaihteen rokottamiseen”, Rämet sanoo.

Kun Euroopan komissio vielä perjantaina myönsi Astra Zenecan rokotteelle myyntiluvan nopeutetussa käsittelyssään, Suomessakin päästään miettimään, minkä ikäisille rokotetta annetaan.

Rokote on herättänyt kysymyksiä siitä, miten hyvin se soveltuu iäkkäille ihmisille. Myös EMA huomauttaa lausunnossaan, että rokotteen tutkimuksissa useimmat osallistujat ovat olleet 18–55-vuotiaita eikä rokotteen tehosta tätä vanhempien ikäryhmässä voi sanoa mitään tarkkaan lukua.

EMA kuitenkin olettaa, että rokote suojaa myös yli 55-vuotiaita, koska rokote nostaa immuunivasteen tämäkin ikäryhmän ihmisillä ja suojan puolesta puhuvat kokemukset muistakin rokotteista.

Aikaisemmin Saksan lääkeviranomaiset ovat suositelleet, ettei Astra Zenecan koronavirusrokotetta annettaisi 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille, koska heidän osaltaan puuttuu riittävä näyttö rokotteen tehosta.

Saksan Robert Koch -instituutin raportista käy ilmi, että yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä oli tutkimuksen aikana vain kaksi tautitapausta noin 700 osallistujan joukossa, toinen rokotettujen ja toinen lumerokotetta saaneiden ryhmässä. Näin niukan aineiston perusteella ei voi sanoa, miten hyvin rokote suojaa ikäihmisiä.

”Alle 55-vuotiaille suojateho on kiistaton. Näyttö on niukka vanhemmissa ikäryhmissä, mutta sitä ei pidä tulkita niin, etteikö rokote antaisi suojaa myös iäkkäillä”, Rämet sanoo.

EMA:n mukaan Astra Zenecan rokotteen suojateho on 18–55-vuotiailla 60 prosenttia. Aiemmin Astra Zeneca on julkaissut tietoja, joiden mukaan teho olisi jopa 70 prosenttia.

Ensin käyttöön otetuilla Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteilla suojateho oli jopa 95 prosenttia.

”Meillä on arsenaalissa kolme rokotetta. Kahdella tiedetään olevan erittäin hyvä suojateho myös iäkkäiden osalta ja kolmannella ainakin työikäisillä. Isoimmassa riskissä oleville luonnollinen valinta ovat ne rokotteet, joista tieto suojavaikutuksesta on olemassa. Miten toimitaan 50 ja 70 ikävuoden välillä, siinä on tarkan harkinnan paikka”, Rämet sanoo.

Rokotepäätösten palapeliin on pian tulossa vielä kaksi muuta rokotetta. Johnson & Johnsonin rokotteen teho on eri maissa tehdyissä tutkimuksissa ollut 57 ja 72 prosentin välillä ja vaikeata tautimuotoa vastaan 85 prosenttia, kun taas Novavaxin rokote on yltänyt 89 prosentin tehoon.

Yksilön näkökulmasta rokotteiden erilaiset suojatehot tekevät niistä eri tavalla haluttavia. Kuka haluaa 60 prosentin suojaa, jos on saatavilla 95 prosentin suoja?

”Oleellinen asia on, että myös Astra Zenecan rokotteen suojateho vaikeaa tautimuotoa vastaan on hyvä. Rokotteen saavat aikaan sen, että tauti on lieväoireisempi kuin ilman rokotetta. Siksi oleellisempaa on se, saako rokotteen vai ei, kuin se, minkä rokotteen saa”, Rämet sanoo.

Suomalaisilla ei ole myöskään tällä hetkellä mahdollisuutta valita, minkä rokotteen itse kukin ottaisi.

”Ehkä se on sitten mahdollista, jos meillä on kasapäin rokotteita. Nyt ei ole. Kaikille EU:ssa jaetaan niukkuutta”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek.

Seuraavaksi Astra Zenecan rokotteen roolia Suomen rokoteohjelmassa pohtii kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä. Euroopan eri rokoteasiantuntijaryhmät puivat asiaa yhdessä ensin maanantaina, ja sitten tiistaina Suomen oma ryhmä kokoontuu miettimään jatkoa.

”Keskustelussa ei voi olla mukana vain tieteellinen näyttö vaan myös kansanterveydellinen vaikuttavuusanalyysi”, Nohynek sanoo.

Hän kehuu EMA:n päätöstä viisaaksi.

”On helpotus, että saatiin näin viisas päätös, että se jättää kullekin maalle itselle ratkaistavaksi, miten ne tätä lupaa käyttävät. Ei ole rajattu pois sitä mahdollisuutta, että rokotetta voidaan käyttää yli 55- tai 65-vuotiaille. Näinhän myös Britannian lääkeviranomainen on suositellut”, Nohynek sanoo.

Suomi voisi hänen mukaansa halutessaan poiketa EMA:n suosituksesta ja vaikkapa pitäytyä saksalaisten tavoin vain niiden ikäryhmien rokottamisessa, joiden osalta suojateho on osoitettu.

Tällä hetkellä Suomen rokotejärjestys mennee iäkkäimmät edellä, koska heille viruksesta on eniten vaaraa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ehdotti Iltalehdessä, että koska Astra Zenecan rokotteen teho on osoitettu työikäisillä, rokotusjärjestystä voitaisiin nyt muuttaa niin, että ruvettaisiin rokottamaan myös työikäisiä.

Nohynek kuitenkin muistuttaa, että siirtyminen rokottamaan ensin työikäisiä olisi vastoin rokotusstrategian tavoitteita.

”Haluamme vähentää tautitaakkaa, estää kuolemia ja menetettyjä elinvuosia sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Jos ryhdytään rokottamaan työikäisiä aikuisia, joiden riski sairastua on hyvin pieni, mitään näistä tavoitteista ei sillä saavuteta.”