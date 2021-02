Koskettaminen on kiinteä osa ihmisluontoa. Meissä jopa on miellyttävää kosketusta välittäviä hitaita hermoja. Taide, liikunta ja yhdessäolo edes etänä voivat kantaa kosketusnälkäisen vaikean ajan yli.

Tilaajille

Koronapandemia on jäädyttänyt ihmisten väliset kosketukset niin, että jotkut ovat olleet kosketusta vaille kuukausia tai jatkuvasti.

Asetelma on pandemiassa pirullinen. Fyysisen kontaktin välttäminen on tärkeimpiä keinoja estää viruksen leviämistä, mutta koskettamisella on todistetusti suuri voima helpottaa ihmisten ahdinkoa, jota nyt koetaan ympäri maailmaa.