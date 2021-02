Yli 500 ihmisen nukkumista seurattiin Kuun vaiheiden mukaan maaseudulla ja kaupungissa. Tulokset kertovat, että täydenkuun aikaan ihminen nukkuu vähemmän ja on toimelias.

Hölkkääjä New Yorkin Keskuspuistossa täydenkuun aikaan syksyllä 2015.­

Valon ja erityisesti sinertävän valon vaikutuksia unen saamiseen ja nukahtamiseen on tutkittu viime vuosina paljon.

Huomiotta on jäänyt kaikille tuttu yön valonlähde. Se on valaissut taivaalla ja ollut aina seuranamme.

Tämä valo tulee tietenkin Kuusta, joka heijastaa Auringon valoa. Erityisesti täysikuu valaisee iltaa ja yötä kirkkaasti.

Kuun valoisuuden vaikutuksia ihmiseen on aiemmin tutkittu perusteellisesti. Kuun vaiheiden, kuutamon ja sen tuoman valon yhteyksiä uneen ja valvomiseen ei ole vahvistettu.

Kuuhulluudestakaan ei ole todisteita. Ei ole myöskään todisteita kuunvalon yhteyksistä kuukautisiin. Kansanperinteessä niistä puhutaan silti.

Uusi koejärjestely näyttää muuttavan käsityksiämme kuutamon ja sen tuoman valon vaikutuksista.

Kuunvalo vaikuttaa ainakin yöunen pituuteen ja toimeliaisuuteen, väittää joukko tutkijoita.

”Kuunvalo on ihmisen silmille hyvin kirkas. Voi siis olettaa, että jos muita valonlähteitä ei iltaisin tai öisin ole, tämä luonnonvalon lähde vaikuttaa ihmisen aktiivisuuteen yöllä ja myös uneen. Tästä on kiistelty”, pohtii neurobiologi Horacio de la Iglesia tutkimuksessa, jonka julkaisi tiedelehti Science Advances.

Hän kiinnitti yli 500 koehenkilölle ranteeseen anturit. Niiden avulla hän saattoi ryhmänsä kanssa seurata koehenkilöiden nukkumista ja toimeliaisuutta.

Koe toteutettiin hyvin erilaisissa paikoissa.

Nukahtamista tutkijat seurasivat ensinnäkin tobalaisten parissa. He kuuluvat alkuperäiskansoihin ja asuvat Formosan maakunnassa Argentiinassa. Siellä kokeeseen osallistui 98 ihmistä.

Heistä osalla ei ollut käytössä sähkövaloa. Toiset koehenkilöt eivät päässeet nukkumaan koteihinsa. Kolmas ryhmä asui kaupunkialueella ja käytti sähkövaloa rajoituksetta.

Täysikuu valaisi iltaa La Salin vuorilla Utahin osavaltiossa heinäkuussa 2018.­

Toinen iso koehenkilöiden joukko olivat ne 464 yliopiston opiskelijaa, jotka asuivat Seattlen alueella.

Seattle on noin 750 000 asukkaan moderni kaupunki Yhdysvaltain luoteisosissa. Siellä on siis tarjolla kaikkia nykyajan suurkaupungin ilmiötä yöaikaan, sähkövalossa.

Neurotutkija de la Iglesian ryhmä seurasi koehenkilöiden unta ja aktiivisuutta yli Kuun kuukausikierron ajan eli runsaat 29,5 vuorokautta.

He löysivät samanlaiset valveilla olon ja unien jäljet riippumatta siitä, missä kokeen vapaaehtoiset elivät ja asuivat.

Unirytmeissä erottui selvästi, miten unen määrä vähenee täysikuuta edeltävinä päivinä. Ihmiset nukahtavat myöhemmin kuin muina kuunkierron aikoina, de la Iglesia sanoo.

Tämä ero näkyi selvästi yhteisöissä, joilla ei ollut käytössään sähkövaloa. Vaikutus näkyi silti myös ryhmissä, joissa koehenkilöt käyttivät sähkövaloa, siis myös Washingtonin yliopiston opiskelijoissa.

Ihmiset menevät myöhemmin nukkumaan niinä öinä, kun täysikuun aika lähestyy ja täysikuu näkyy. Sen kuutamo kun kirkastaa maiseman selvästi hämärän jälkeisinä tunteina, kertoo tutkimuksesta verkkosivu Science Alert.

”Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että ihmisen uni tahdistuu Kuun vaiheiden kanssa. Siihen ei näytä vaikuttavan se, mikä on ihmisen taustayhteisö tai se kaupungistumisen taso, jossa hän elää”, kirjoittavat tutkijat Washingtonin yliopiston tiedotteessa.

He pohtivat, että ilmiö on evoluution tuottama sopeutuma. Tämä muinainen ja ennen teollista aikaa syntynyt piirre on säilynyt meissä näihin päiviin.

Ihmisellä olisi siis tutkimuksen mukaan taitoja ja halua pysyä pitempään valveilla kuunvalossa. Me esimerkiksi teemme töitä ja puuhailemme enemmän loistavan Kuun valossa. Ilmiö näkyy seuduilla, joissa ei ole sähkövaloja.

”Kuu oli aikoinaan merkittävä valonlähde iltaisin. Siitä oli selvästi etua esi-isillemme tuhansia vuosia sitten”, sanoo raportin yksi kirjoittaja, unibiologi Leandro Casiraghi.

Toba-heimon koehenkilöitä myös haastateltiin. He kertoivat, että kuutamoisena yönä heimossa metsästetään ja kalastetaan tavallista enemmän.

Myös sosiaalinen elämä vilkastuu kuutamon valoa tuovina tunteina. Heimon edustajat sanoivat, että seksielämäkin vilkastuu.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Science Advances.