Samanlainen mutaatio on aiemmin tavattu Etelä-Afrikasta ja Brasiliasta. Se on syntynyt itsenäisesti kolmessa eri paikassa. Muutos auttaa virusta kiertämään rokotteiden herättämää vasta-ainesuojaa.

Tilaajille

Britanniassa on juuri havaittu, että sikäläinen, nopeammin leviävä koronaviruksen muunnos on täydentynyt uudella mutaatiolla. Mutaatio on sama kuin eteläafrikkalaisessa ja brasilialaisessa virusmuunnoksessa ja auttaa virusta osin väistämään immuunisuojaa.