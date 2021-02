Kiihkottomat koronajutut toivat tunnustusta: Annikka Mutanen on vuoden tiedetoimittaja

HS:n koronaryhmän vetäjä osaa selittää vaikeita asioita ja tekee niistä ymmärrettäviä, Tiedetoimittajain liitto perustelee palkitsemista.

Vuosi sitten tiedetoimittaja Annikka Mutasella oli edessään mieluinen projekti. Hän halusi selvittää, miksi suomalaiset menestyvät huippu-urheilussa melko kehnosti.

Tarkoitus oli esiintyä Kansallisteatterin lavalla Helsingin Sanomien Musta laatikko -journalismi-illoissa ja kertoa, mikä nuorten urheilijoiden valmennuksessa on pielessä. Lisäksi suunnitteilla oli juttusarja Hesariin.

Kun Mutanen ryhtyi pitkään hauduttelemaansa urakkaan, hänen oli vaikea keskittyä siihen: Kiinasta kantautui yhä huolestuttavampia tietoja tuntemattomasta keuhkotaudista. Mutanen valmisteli urheiluaihetta mutta ahmi samalla tietoa mysteeriviruksesta.

Hän oli oppinut jo vuonna 2004 lintuinfluenssan levitessä Etelä-Aasiassa, että uusi pandemia voi uhata ihmiskuntaa milloin tahansa.

Viime maaliskuussa tauti oli saanut vahvan jalansijan Suomessakin. Tapahtumat etenivät pikakelauksella. Mutanen ehti nousta Kansallisteatterin lavalle vain kerran ennen kuin koronatilanne lopetti näytökset.

Hän hyppäsi raportoimaan sars-cov2-viruksesta juuri ennen kuin Suomi siirtyi poikkeusoloihin ja sulkeutui.

Siitä lähtien Mutanen on lukenut ja kirjoittanut viruksesta jokaisena työpäivänään. Juttuja on syntynyt kymmeniä.

Tänään keskiviikkona hän saa työstään palkinnon: Suomen tiedetoimittajain liitto on valinnut pitkän uran tehneen Mutasen vuoden tiedetoimittajaksi.

”Mutasen kirjoittamat koronavirusjutut ovat olleet koko vuoden ajan kiihkottomia, selkeitä ja lisänneet ymmärrystä viruksesta ja sen vaikutuksista. Annikka Mutanen ei pelkää selittää vaikeitakaan asioita ja osaa tehdä niistä ymmärrettäviä”, liitto perustelee valintaa.

Mennyt vuosi on korostanut tieteen asemaa ja osoittanut, kuinka tiede ratkaisee ongelmia tarvittaessa varsin vauhdikkaasti. Rokotteet ovat syntyneet ennätyksellisen nopeasti.

HS:n johto ymmärsi jo varhain, että koronauutisoinnin keskiöön kannattaa ottaa mukaan tiedetoimittajia. Mutanen kirjoittaa juttuja, vetää ydinkoronaryhmää ja koordinoi aiheesta eri osastoilla syntyviä juttuja.

Hänen lisäkseen kollega Mikko Puttonen seuraa nyt työkseen pelkästään virukseen liittyvää tiedekenttää.

Mutasen mielestä Suomessa on kaiken kaikkiaan ajoitettu isot koronapäätökset hyvin ja hoitokin on toiminut mallikkaasti. Alkuvuoden 2020 viranomaisviestinnästä on kuitenkin jäänyt asioita hampaankoloon.

Tiedot uudesta koronaviruksesta olivat tuolloin hataria, ja Suomessa viranomaiset rauhoittelivat kansalaisia. Pandemia ei heidän mukaansa näyttänyt välttämättä uhkaavan Suomea.

”Olin melko pöyristynyt. Miksei voida sanoa suoraan, että näin voi käydä? Jos viranomaisten lausuntoja lukee tarkasti, ne eivät olleet valheellisia eikä niissä väitetty, että näin ei käy. Mutta ne olivat harhaanjohtavalla tavalla rauhoittelevia”, Mutanen sanoo.

”Tieto ei ole vaaraksi ihmisille. He ansaitsevat kuulla, miten voi oikeasti käydä. Jos ihmiset olisivat sen takia pelästyneet ja jättäneet hiihtolomamatkat väliin, se olisi ollut vain hyvä asia.”

Sittemmin tietoa on kertynyt valtavasti. Osa käsityksistä on kääntynyt päälaelleen. Virheelliseksi on osoittautunut esimerkiksi ajatus, että koronatauti leviäisi influenssan lailla vääjäämättömästi eikä olisi pysäytettävissä.

Tärkeä oivallus liittyi supertartuttajiin. Koronatauti ei leviä tasaisesti, vaan avainasemassa ovat tilanteet, joissa virus onnistuu tarttumaan kerralla suureen joukkoon ihmisiä.

”Epidemia on onnistuttu pitämään Suomessa kurissa, koska suuri osa ihmisistä on osallistunut talkoisiin ja välttänyt tilanteita, joissa virus leviää tehokkaimmin. Myös toimivalla tartunnan jäljityksellä on saatu paljon aikaan.”

Olennaista oli lisäksi ymmärrys siitä, ettei kyseessä ole pelkkä hengitystievirus vaan vaikeassa muodossaan myös verenkiertoelimistön sairaus. Hyytymisenestolääkityksellä on suuri merkitys, ja tämä ymmärrettiin Suomessa varhain.

Vuoden 2021 tiedetoimittaja on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Hänen pääaineensa oli poliittinen historia.

Opinnoissa oppi suhteuttamaan asioita, ja historiantutkimuksen metodi sopii hyvin toimittajan työhön, Mutanen, 55, sanoo.

Kuten historioitsijalla myös toimittajalla pitää olla mielessä kirkkaana kysymys, johon hän hakee jutullaan vastausta. Lisäksi täytyy hahmottaa, mitkä ovat aiheen kannalta parhaat lähteet. Kolmas olennainen asia on lähdekritiikki: täytyy punnita lähteen tietämys ja se, mitkä tämän omat tavoitteet ja motiivit ovat.

”Kun tiedetoimittajilta kysytään, mitä he ovat opiskelleet, vastaukseksi odotetaan yleensä jotain luonnontieteellistä. Mutta se ei ole välttämätöntä. Minusta kuka tahansa toimittaja, joka on hyvä toimittaja, voi olla myös hyvä tiedetoimittaja. Se vaatii kuitenkin, että on todella kiinnostunut siitä, miten maailma toimii ja miten se on saatu selville.”

Mutasen ensimmäinen kokopäivätyö valmistumisen jälkeen oli uutistoimisto STT:n ulkomaantoimituksessa.

Kun diplomi-insinööripuolison työ vei 1990-luvun puolivälissä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitokseen Sveitsin Cerniin, Mutanen lähti mukaan. Hän alkoi opiskella ummikkona ranskaa.

Yhdellä kurssilla oli pidettävä esitelmä. Mutanen teki sen nykyisestä LHC-hiukkaskiihdyttimestä, jota oma mieskin oli rakentamassa. Pohjaksi Mutanen oli kahlannut ”hirveällä vaivalla” läpi brittifyysikko Stephen Hawkingin kirjan Ajan lyhyt historia.

Kurssiyleisö kuunteli esitelmää, jonka jälkeen opettaja kysyi, onko Mutanen fyysikko. Se oli hetki, jolloin nuori toimittaja löysi itsestään tiedeviestijän.

Mutanen on myös judoka, ja entisen EM-pronssimitalistin ensimmäinen HS-pesti oli urheilutoimituksessa vuonna 1997. Sen jälkeen hän työskenteli ulkomaan- ja tiedetoimituksissa, kunnes siirtyi vuonna 2006 Tiede-lehteen toimittajaksi ja myöhemmin toimituspäälliköksi.

HS:n ja Tieteen toimitusten yhdistyessä vuonna 2014 Mutanen palasi Sanomataloon.

Tiedetoimittajana Mutanen ei ole halunnut erikoistua mihinkään tiettyyn aihealueeseen. Koronavirus on ollut poikkeus.

Jossain vaiheessa covidista lienee tulossa vain yksi virustauti muiden joukossa. Sitä ennen voi kuitenkin tapahtua mitä tahansa. Vaikka rokotteet antavat toivoa, virusmuunnokset ovat luoneet tilanteeseen uutta jännitystä.

”Vielä ehtii käydä niin, että me keski-ikäiset täytämme teho-osastot yli äyräitten ennen kuin meidät saadaan rokotetuksi.”

Suomessa ei ole toistaiseksi rajoitettu ulkona liikkumista kuten monissa muissa maissa. Jos muunnos leviää meillä ärhäkästi, tähänkin voidaan vielä joutua.

Se olisi luonnossa viihtyvälle koronatoimittajallekin kova paikka.