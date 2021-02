Vahvaa immuunisuojaa antavasta rokotteesta on jo käyty alustavia neuvotteluita Euroopan lääkeviranomaisen kanssa.

Tuotenimellä Sputnik V kulkeva koronavirusrokote on kokeissa osoittanut 92 prosentin suojatehoa.­

Erinomaista suojatehoa tutkimuksessa osoittanut venäläinen Sputnik V -koronavirusrokote voisi saada Suomessakin myyntiluvan, jos sen valmistajat sellaista hakevat Euroopan lääkeviranomaiselta (EMA).

”Hyväksymisprosessi on sama ihan kaikille rokotteille. Pitäisi vain varmistaa, että kaikki vaadittavat tutkimukset on tehty asianmukaisella tavalla”, sanoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yksiön päällikkö Jukka Sallinen.

Rokotteen valmistajat ovat jo käyneet alustavia neuvotteluita EMA:n kanssa siitä, voisiko myyntilupa-arvioinnin käynnistää. EMA:n myöntämä myyntilupa on edellytys sille, että rokote voitaisiin ottaa Suomessa käyttöön.

”Keskusteluissa kartoitetaan sitä, onko rokotteella edellytyksiä hakea myyntilupaa.”

Sallinen uskoo, että myös venäläisrokote pääsisi EMA:ssa nopeutettuun, rullaavaan arvioon. Arvion alkamisesta on tähän mennessä mennyt nopeimmillaan kuukausi tai kaksi myyntiluvan hyväksyntään. Astra Zenecan rokotteella siihen meni lähes neljä kuukautta, koska siitä ei ollut tarpeeksi tutkimustuloksia.

” ”Tulokset olivat erittäin hyviä, mutta ei ole tapana julkaisujen perusteella lupia myöntää.”

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet ei näe mitään syytä, miksi venäläisrokote ei voisi saada EMA:n myyntilupaa.

”On hyvin perusteltu ja ymmärrettävää, että rokote toimii hyvin. Sen suhteen ei ole epäilyksiä.”

Venäläisrokotteen kehittäjät julkaisivat äskettäin arvostetussa The Lancet -tiedelehdessä tulokset kolmannen vaiheen ihmiskokeesta, johon osallistui yli 20 000 yli 18-vuotiasta koehenkilöä.

Rokotteen antama suojateho oli lähes 92 prosenttia eli melkein yhtä hyvä kuin Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteilla ja parempi kuin samantyyppiseen adenovirustekniikkaan perustuvilla Astra Zenecan sekä Johnson & Johnsonin rokotteilla.

Kaksiosainen rokote toimi yhtä tehokkaasti kaikissa ikäluokissa, myös yli 60-vuotiailla.

”Käytännössä teho menee samassa linjassa kuin Pfizerin ja Modernan rokotteet. Sillä on vielä yksi erittäin hyvä ero. Kantajavirukseen pohjaava rokote on säilyvyyden suhteen parempi”, Rämet sanoo.

Hän pitää tuloksia paitsi erinomaisina myös luotettavina.

”Sputnikin hienous on se, että siinä käytetään eri adenoviruksia ensimmäisessä annoksessa ja tehosteannoksessa. Siksi on ole yllättynyt, että sen suojateho on parempi kuin Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteilla”, Rämet sanoo.

Sputnikissa immuunivasteen nostattavan koronaviruksen piikkiproteiinin geneettiset valmistusohjeet viedään adenoviruskantajan mukana ihmisen soluihin. Tässä menetelmässä on riski, että ensimmäisestä rokoteannoksesta syntyy adenovirusta vastaan puolustusreaktio, jolloin elimistö kamppailisi toista annosta vastaan niin, että sen teho heikkenisi.

Rokotteen kehittäneen Gamaleya-instituutin tutkijat keksivät kiertää ongelman niin, että tehosteannoksessa käytetään eri adenoviruskantajaa. Ajatuksena on siis väistää elimistössä mahdollisesti kehittynyt immuunireaktio ensimmäisen annoksen viruskuljetinta kohtaan.

Rokoteviranomaisille ei silti riitä, että tutkimustulokset rokotteesta on julkaistu tieteellisessä lehdessä.

”Tulokset olivat erittäin hyviä. Mutta ei ole tapana julkaisujen perusteella lupia myöntää. Pitää päästä katsomaan kaikki tulokset ihan juurta jaksaen, jotta yksityiskohdista saadaan varmuus”, Fimean Sallinen sanoo.

Myyntilupaa arvioitaessa on myös varmistuttava, että esimerkiksi tuotantopaikat vastaavat EU:n vaatimuksia, sekä sopia siitä, miten toimituserien laatua kontrolloidaan.

Rokotetta on jo annettu Venäjällä ihmisille myös kokeen ulkopuolella jo elokuusta lähtien. Valmistaja kertoo, että yli 50 maata pyrkii hankkimaan sitä itselleen.

Vaikka Sputnik saisi myyntiluvan Euroopassa, sitä ei silti välttämättä olisi nopeasti saatavilla.

”Näkemäni arvio Sputnikin tuotantomäärästä on 600 miljoonaa tämän vuoden aikana. Siitä varmaan tulee rajoitetta vastaan, kun hankintasopimuksia on tehty jo monen maan kanssa. Vaikka tuotantoa lisensoidaan eri maihin, niin tuotantomäärää ei voi varmaan hyvin nopeasti nostaa”, Rämet arvioi.

Myyntiluvan jälkeenkin on tehtävä erikseen päätös rokotteen hankinnasta. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan Suomella ei ole vielä tähän kantaa.

”Suomi muodostaa kannan myyntiluvan perusteella. Siinä prosessissa tarkastellaan turvallisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus sekä eri ikä- ja muille ryhmille soveltuvuus. Ilman näitä lupaviranomaisen arvioimia tietoja on hankala ottaa asiaan kantaa”, STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo sähköpostitse.

Jos myyntilupa lopulta heltiäisi, Sallisen mukaan periaatteessa vaikka jokin yksityinen terveysalan yritys voisi hankkia rokotetta tarjolle.