Arabiemiraattien luotain Al-Amal saapuu Marsin kiertoradalle ensin – punaiselle planeetalle on nyt saapumassa kaksi muutakin luotainta

Seuraavaksi kiertoradalle saapuu heti Kiinan luotain. Sitä seuraa Yhdysvaltain iso mönkijä, Perseverance.

Arabiemiraattien luotain Al-Amal on jo lähellä planeetta Marsin kiertorataa. Havainnekuva.­

Planeetta Marsin kiertoradalle saapuu tänään tiistaina illansuusta alkaen kolme luotainta, lähes perä perää. Näytelmän avaa Arabiemiraattien luotain Al-Amal. Se jarruttaa Marsin kiertoradalle tiistaina noin kello 17.30 tai sen jälkeen.

Perässä seuraavat aika pian Kiinan ja Yhdysvaltain laitteet. Ne kaikki lähtivät matkaan Maasta viime heinäkuussa.

Vilskettä siis riittää Marsin kiertoradalla. Tällaista ei ole ennen nähty avaruusluotainten historiassa.

Mars on sentään aika kaukana, nyt yli 180 miljoonan kilometrin päässä maapallosta. Kuuhun esimerkiksi on matkaa vain noin 0,38 miljoonaa kilometriä.

Mikään maa ei lähetä Marsiin noin vain jopa tonnien painoisia laitteita. Ruuhkasta tuskin voi kuitenkaan puhua. Eri laitteiden täytyy silti omassa radioviestinnässään ottaa Marsin kiertoradalla naapurit huomioon.

Lennonjohto Dubaissa Arabiemiraateissa seuraa signaalia tiiviisti, kun Al-Amal jarruttaa omatoimisesti Marsin kiertoradalle tiistaina 9. helmikuuta. Vauhtia on ennen jarrutusta vielä yli 77 000 kilometriä tunnissa.

Dubain lennonjohdolla on tiistaina vajaan puolen tunnin jakso, jolloin kaikkien pinna on kireällä. Kestää nimittäin tuon ajan, ennen kuin Al-Amalin signaali ehättää maapallolle ja erityisesti Dubain lennonjohtoon.

Signaali kertoo, onnistuiko minuuttien jarrutus. Luotain jarruttaa radalleen ihan omin päin.

Jos kaikki menee hyvin, alkaa Al-Amal valmistautua heti tehtäväänsä.

Toivottavasti jo kesällä luotain kuvaa Marsin kaasukehää. Työ kestää ainakin yhden Marsin vuoden ajan. Yksi Marsin vuosi on 687 Maan päivää.

Saamme Al-Amalin kautta esimerkiksi jatkuvia säätiedotuksia Marsista. Se kuulostaa huvittavalta, mutta Marsin pinnalla on ehkä pian useita herkkiä laitteita.

Nytkin siellä on kaksi toimivaa laitetta, Yhdysvaltain mönkijä Curiosity ja laskeutuja Insight. Niitä kannattaa suojata esimerkiksi, kun Marsin ikävä hiekkamyrsky lähestyy.

Planeettojen tutkijat tietävät pian Al-Amalin ansiosta Marsin kaasukehästä yhä paremmin. Se tutkii muun muassa vedyn ja hapen kulkeutumista kaasukehän eri kerroksissa.

”Valmistelimme siirtymän Marsin kiertoradalle niin hyvin kuin vain voimme”, sanoi lennonjohdon tiedejohtaja Sarah Al-Amir lehdistölle tammikuun lopulla.

Luotain on ohjelmoitu hoitamaan itse eri ongelmia sen noin 27 minuutin aikana, kun sen jarrumoottorit hidastavat Marsin kiertoradalle.

”Kun saamme ensi kertaa tietoa jarrutuksesta, on luotain jo jarruttanut noin puolet koko ajasta”, sanoi lehdistölle Pete Withnell Boulderin yliopistosta Yhdysvaltain Coloradosta. Hän vastaa Al-Amalin ohjelmistoista.

”Emme siis ole luotaimen kanssa vuorovaikutuksessa reaaliajassa”, kertoi Withnell viiveestä. Tuon viiveen joutuu jokainen kestämään Marsiin aina, kun viestii Marsin lähelle.

Välimatka on aina niin suuri, että radiosignaali matkaa Maahan Marsista aina minuutteja. Näin siitä huolimatta, että signaali kulkee avaruudessa valon nopeudella, noin 300 000 kilometriä sekunnissa.

Ei ole mitään keinoa nopeuttaa viestintää sinne ja takaisin. Niin sanovat fysiikan lait.

”Emme edes voineet testata moottoreita kunnolla ennen lähtöä. Olisimme näet voineet vahingoittaa luotainta. Testasimme jarrutusta vain muutaman sekunnin”, Omran Sharaf kertoi New Scientistin mukaan.

”Odotus on hermostuttavaa”, sanoo Sharf.

Al-Amalin matkalla moottoreita ei myöskään testattu. Niitä käytettiin kyllä radan korjauksiin, mutta lyhyen aikaa, aina alle minuutin.

Jos jarrutus onnistuu, menee avaruusinsinööreiltä silti yli kaksi kuukautta Al-Amalin laitteiden testaukseen. Sitten luotain alkaa mitata Marsin kaasukehää.

”Toivottavasti syyskuussa meillä alkaa olla koottua tietoa Marsin kaasukehästä. Siis sellaista dataa, jonka voimme jakaa”, Sharaf sanoo.

Monet avaruusjärjestöt ja yliopistot ovat auttaneet nuorta avaruusvaltiota luotaimen kehittelyssä. Arabiemiraatit ei kuitenkaan ole ihan noviisi avaruusasioissa. Maa on 2000-luvulla saanut satelliitteja Maata kiertävälle radalle.

Al-Amal avaa uusia näkymiä Marsiin. Punaista planeettaa kiertää toki jo nyt peräti kuusi toimivaa ja erilaista satelliittia.

Niitä on viidestä eri maasta tai organisaatiosta. Ne kaikki ovat kuitenkin asettuneet päiväntasaajan tasoon niin, että ne voivat havainnoida Marsia vain osan kerrallaan.

Al-Amal kiertää sen sijaan kiertää Marsia isolla soikealla radalla. Näin luotain näkee jokaisella kierroksella koko Marsin kerralla. Yksi kierros kestää yhdeksän päivää. Luotain saa kuvattua laitteillaan melko nopeasti minkä tahansa paikan Marsista.

Luotaimen kolme tärkeintä laitetta mittaavat kaikki Marsin kaasukehää. Yksi laite mittaa Marsin kaasukehää eri aallonpituuksilla aina infrapunasta ultraviolettiin. Näin kaasukehästä saadaan kattava kuva, sanoo Sharif.

Al-Amalin keräämät tiedot voivat vastata kysymykseen, joka on vaivannut planeettojen tutkijoita jo pitkään. Miten ja miksi eri kaasut karkaavat Marsin kaasukehästä avaruuteen?

Marsin painovoima on tarpeeksi suuri, jotta kaasut pysyisivät sen pinnan lähellä. Näin ei kuitenkaan käy. Marsin kaasukehän tiheys on alle prosentin maapallon ilmakehän tiheydestä.

Kun kaasut karkaavat avaruuteen, se jättää naapurimme Marsin kylmäksi, kuivaksi ja samalla elottomaksi.

Muinoin oli toisin. Mars oli pinnalta lämpimämpi ja kosteampi. Se tiedetään kuivuneista joenuomista.

Keskiviikkona 10. helmikuuta Al-Amal saa isoveljen eli seuraa Kiinasta. Maan luotain Tianwen-1 jarruttaa myös Marsin kiertoradalle. Luotaimella on kyydissään laskeutuja ja mönkijä.

Kiinan avaruushallinto CNSAS kuvasi jo Tianwenin kameran avulla planeetan noin 2,2 miljoonan kilometrin päästä. Matkaa kohteeseen on enää alle miljoona kilometriä.

Kiinan luotain ja laskeutuja Tianwen-1 kuvasi jo kohteensa. Se pääsee Marsin kiertoradalle näillä näkymin 10. helmikuuta.­

Viisi tonnia painavan kokonaisuuden lentorataa korjattiin viime perjantaina. Radalle päästyään se irrottaa laskeutujan ja mönkijän kohti marsperää. Näin käy kuitenkin ehkä vasta toukokuussa.

Näillä näkymin torstaina 18. helmikuuta Marsin kiertoradalle tulee sitten se suurin ja kaunein. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa ei aikaile.

Sen kallis mönkijä Perseverance, suomeksi Sisu, menee heti alas. Se jarrutetaan Marsin pintaan näillä näkymin myöhään illalla Suomen aikaa. Mönkijän nopeus putoaa nopeasti yli matkavauhdista eli yli 70 000 kilometristä tunnissa kävelynopeuteen

Tämä maastoauton kokoinen mönkijä etsii itse ja omatoimisesti hyvän paikan laskeutua Jerezon kraatteriin. Alue on Marsin keskileveyksillä. Kraatterin ympäristössä on kuivunut järvialue, joenuomia ja Marsin kerrostumia, joita tutkia.

Nasan iso mönkijä Perseverance etsii Marsista elämän merkkejä usein eri laittein.­

Persevarencen lennonjohdolla Kaliforniassa on myös omat tiukat minuuttinsa. Lennonjohto voi vain odottaa signaalia Marsista siitä, että laskeutuminen onnistui. Odotus on tuttua, ja Nasalla on siihen jo oma sanonta: ”seitsemän kauhun minuuttia”.

Persevarence painaa yli tuhat kiloa. Silti sen pitäisi tömähtää Marsin pintaan keijumaisen kevyesti. Tässä auttavat lukuisat jarruvarjot ja -raketit.

Kokemusta tästä on. Nasa sai elokuussa 2012 Marsin pinnalle tällä tapaa ison mönkijän Curiosityn. Se on kulkenut Marsissa jo yli 24 kilometrin matkan.