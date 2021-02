Huananin eläintori oli keskeinen muttei ainoa paikka, jossa sars-cov-2-virus alkoi Wuhanissa levitä.

Maailman terveysjärjestön asiantuntijaryhmän jäsenet Peter Ben Embarek and Marion Koopmans osallistuivat tiedotustilaisuuteen koronaviruspandemian alkulähteestä tiistaina Wuhanissa Kiinassa.­

Koronaviruksen alkulähde on yhä epäselvä, käy ilmi Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijaryhmän raportista.

Mahdollisina pidettyjä lähteitä ovat lepakot, muurahaiskävyt ja villieläinten pakastettu liha. Näitä kaikkia oli kaupan Wuhanissa sijaitsevalla Huananin eläintorilla vuoden 2019 lopulla. Sen sijaan ryhmä pitää koronaviruksen vuotamista laboratoriosta erittäin epätodennäköisenä syynä pandemian alulle.

WHO:n asiantuntijat tekivät kuukauden verran töitä kiinalaisten asiantuntijoiden kanssa Wuhanissa selvittääkseen, miten maailmanlaajuisen pandemian aiheuttanut virus sai alkunsa ja kuinka se tarttui ensimmäisen kerran ihmiseen.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 2,3 miljoonaa ihmistä koko maailmassa.

WHO:n kansainvälinen ryhmä ja kiinalaiset tutkijat järjestivät yhteisen tiedotustilaisuuden selvityksestään Wuhanissa tiistaina.

”Pari ensimmäisistä löydetyistä sars-cov-2-viruksen aiheuttamista tapauksista liittyy Huananin eläintoriin, ja niiden tartunnat ajoittuvat joulukuun alkupäiviin tai myöhäiseen marraskuuhun 2019”, sanoi WHO:n eläintauti- ja terveysturvallisuusasiantuntija Peter Ben Embarek.

WHO:n ryhmän mukaan koronavirus levisi joulukuun alkupuolella Wuhanissa Huananin torin lisäksi muilla toreilla ja myös muutamissa paikoissa torien ulkopuolella.

Aivan ensimmäinen Wuhanista tiedossa oleva koronatapaus on peräisin 8. päivältä joulukuuta 2019. Juuri tämä tapaus ei kuitenkaan liity Huananin eläintoriin. Ensimmäinen Huananin toriin yhdistetty koronatartunta on diagnosoitu 12. joulukuuta 2019. Laajemmin virus on lähtenyt leviämään Wuhanissa joulukuun 2019 puolenvälin jälkeen.

Asiantuntijaryhmä arvioi neljää mahdollista tapaa, jolla sars-cov-2-virus on voinut siirtyä ihmiseen. Niistä todennäköisimpänä se pitää viruksen siirtymistä eläimestä ihmiseen niin, että varsinaisen alkuperäisen viruksen kantajaeläimen ja ihmisen välissä on ollut toinen eläinlaji.

Myös viruksen tarttuminen ruokatorilla myydystä pakastetusta lihasta myyjään tai torin asiakkaaseen on mahdollista. WHO:n ryhmä ei myöskään sulje pois sitä, että virus on tarttunut suoraan alkuperäisestä viruksen kantajaeläimestä ihmiseen.

Neljännen teorian, jonka mukaan koronavirus voisi olla peräisin laboratoriosta, ryhmä sulkee lähes mahdottomana pois. Tämän perusteena on se, että Wuhanin alueen laboratorioissa ei ole todistetusti ollut sars-cov-2-virusta.

Laajojen tutkimusten perusteella ei ole saatu selville, mikä eläinlaji voisi olla koronaviruksen alkuperäinen isäntä. Embarekin mukaan tarpeen olisi jäljittää vielä tarkemmin esimerkiksi pakastetun lihan alkuperää tiloille.

”Näitä tiloja on Wuhanin ulkopuolellakin, ja tässä olisi vielä jäljitettävää. Lisäksi myös Kiinan naapurimaissa olisi syytä tutkia, onko lepakoilla koronavirusta ”, Embarek sanoo.

Minkeissä ja kissoissa koronaviruksen on todettu leviävän nopeasti laajalle, joten se voi olla merkki siitä, että on olemassa useita mahdollisia lajeja, jotka ovat voineet kantaa koronavirusta varhaisessa vaiheessa.

Lisäksi asiantuntijaryhmä selvitti, oliko wuhanilaisilla koronatartuntoja aiemmin kuin toistaiseksi on tiedetty.

Asiantuntijaryhmä kävi läpi kaikki terveydenhuollosta saamansa tiedot ihmisistä, jotka olivat saaneet flunssaoireita Wuhanin alueella. Lisäksi alueen 233 terveyskeskusta olivat käyneet tilastonsa läpi syksyltä 2019 sen varalta, että niissä näkyisi koronaviruksen aiheuttamien oireiden määrän nousua.

Ryhmän mukaan virus alkoi levitä joulukuussa, ja joulukuun puolivälin jälkeen sitä oli jo laajasti liikkeellä. Tätä aiemmin on saattanut olla yksittäisiä tartuntoja, mutta ne eivät ole päätyneet minnekään terveydenhuollon rekistereihin.

WHO:n raportin mukaan pandemian alkuvaiheen verinäytteitä olisi syytä analysoida vielä tähänastista tarkemmin, kun tietoa viruksesta on enemmän.

Maailman terveysjärjestön asiantuntijat saapuivat Wuhaniin 14. tammikuuta. Kahden viikon karanteenin jälkeen ryhmä pääsi tutkimaan koronaviruksen kannalta kiinnostavia paikkoja Wuhanissa.

Ensimmäiseksi asiantuntijat suuntasivat Hubein alueen keskussairaalaan, jossa todennäköisesti hoidettiin ensimmäisiä covid-19-tautiin sairastuneita Kiinassa. Sen jälkeen he keskustelivat Jinyintan-sairaalan hoitohenkilökunnan kanssa. Kyseiseen sairaalaan tuli alkuvaiheessa suuria määriä vakavasti sairastuneita potilaita.

Ryhmä vieraili myös Baishazhoun ruokatorin pakastealueella ja suljetulla Huananin eläintorilla. Tämän jälkeen he siirtyivät tartuntatautikeskuksen laboratorioihin, eläinsairauksien valvontakeskukseen ja Wuhanin virologian instituuttiin.

Asiantuntijat myös tapasivat ihmisiä, jotka olivat sairastaneet covid-19-taudin.

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan WHO:n asiantuntijat olivat yllättyneitä avoimuudesta, jolla kiinalaiset esittivät tietojaan heille. Tutkimusvierailun sopimista edelsivät kuukausien neuvottelut Kiinan kanssa.