Vaikka osa rokotetuista on saanut tartunnan, heidän virusmääränsä on jäänyt pienemmäksi kuin rokottamattomilla.

Ihmisiä odottamassa rokotusta israelilaisen lukion voimistelusalissa. Israelissa jo yli 40 prosenttia väestöstä on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.­

Käyttöön otetut koronavirusrokotteet suojaavat tutkimusten mukaan ihmisiä taudilta, mutta vähemmän tiedetään siitä, miten hyvin ne estävät tartuntoja ja viruksen leviämistä ihmisestä toiseen.

Tämäkin tieto on tärkeää, sillä jos rokotettu voi saada oireettoman infektion, hän saattaa tietämättään tartuttaa muita.

Havainnot Pfizerin ja Biontechin, Astra Zenecan ja Modernan rokotteista puhuvat kuitenkin sen puolesta, että ne eivät ainoastaan suojaa taudilta vaan vähentävät myös tartuntoja ylipäätään.

”Se on tärkeää väestösuojan kannalta. Jos saamme rokotetuilla virusinfektioiden määrän alenemaan, silloin he tartuttavat virusta vähemmän ja silloin voidaan ajatella, että saadaan myös epäsuoraa suojaa rokotettujen ympärillä oleville ihmisille”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Rokotteiden tehotutkimuksissa ei ole varsinaisesti tutkittu tartuttavuutta, sillä niissä haluttiin ensi sijassa selvittää, miten paljon rokotteet vähentävät oireita aiheuttavaa koronatautia.

Samalla tuli kuitenkin tietoa siitä, saavatko rokotetut vähemmän tartuntoja ylipäänsä.

Tuore analyysi Astra Zenecan rokotekokeesta kertoo, että toisen rokoteannoksen jälkeen tartuntoja oli kaikkiaan 54 prosenttia vähemmän koronavirusrokotteen saaneilla kuin vertailurokotteen saaneilla. Mukana laskuissa olivat oireiset ja oireettomat tartuntatapaukset.

Tutkijoiden johtopäätösten mukaan rokote voi vaikuttaa merkittävästi viruksen kiertoon, koska se vähentää tartuntoja saaneiden ihmisen lukumäärää väestössä.

Tutkimus on tarjolla julkaistavaksi The Lancet -tiedelehteen eikä ole vielä käynyt läpi vertaisarviointia.

Tutkijat pystyivät tekemään arvion tartunnoista, koska Britanniassa rokotekokeeseen osallistuneet ottivat itsestään viikoittain nenänielunäytteet ja lähettivät ne postissa laboratorioon analysoitavaksi. Näin pystyttiin seuraamaan tartuntojen ilmaantumista heidän joukossaan riippumatta siitä, tuliko heille oireita vai ei.

Myös Modernan tutkijat ovat saaneet viitteitä, että yhtiön rokote vähentäisi tartuntoja. Kun tutkijat ottivat nenänielunäytteitä koehenkilöiltään joitain viikkoja ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen, rokotteen saaneilta löytyi positiivisia näytteitä kolmannes siitä, mitä lumerokotetta saaneilta löytyi. Kenelläkään heistä ei ollut oireita tutkimushetkellä eikä sitä edeltävänä aikana.

Väestönsä rokottamisessa pisimmälle ehtineestä Israelistakin kuuluu hyvää. Siellä jo yli 40 prosenttia on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen Pfizerin ja Biontechin kehittämää rna-rokotetta – samaa, jota Suomessakin on annettu yli 100 000 ihmiselle.

Israelissa tautitapaukset ovat alkaneet selvästi vähentyä rokotusten edetessä.

Rokote ei anna sataprosenttista suojaa taudilta, ja niinpä osa rokotetuista on saanut tartunnan. Kun heitä on testattu, on kuitenkin selvinnyt, että heidän virusmääränsä ovat tuntuvasti pienemmät kuin rokottamattomien tartunnoissa.

Uudessa, vielä vertaisarvioimattomassa tutkimuksessa on verrattu koronavirustartunnan saaneiden ihmisten nenänielunäytteiden viruspitoisuuksia rokotetuilla sekä iältään ja sukupuoleltaan vastaavilla rokottamattomilla. Pitoisuudet jäivät rokotetuilla neljännekseen siitä, mitä verrokeilla on havaittu.

Vaikka rokotteen kasvattama immuunivaste ei siis ole riittänyt torjumaan tartuntaa, se on kyennyt rajoittamaan viruksen lisääntymistä nenänielussa.

”Ehkä voisi uskaltaa tulkita, että jos virusta on vähemmän ja harvemmin, sillä on vaikutusta tartuttavuuteen”, arvioi Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Hän muistuttaa, että virusmäärä ei kerro kaikkea tartuttavuudesta, sillä esimerkiksi oireisilta lapsilta voi löytyä nenänielusta virusta yhtä paljon kuin aikuisilta ja silti lapset levittävät virusta vähemmän.

Toisaalta virusmäärän merkityksestä kertoo The Lancet Infectious Diseases -tiedelehdessä julkaistu espanjalaistutkimus, jossa analysoitiin yli kolmestasadasta kotona sairastaneesta potilaasta syntyneitä jatkotartuntoja. Kävi ilmi, että jatkotartuntoja syntyi sitä herkemmin, mitä enemmän virusta tartunnan lähteellä oli nenänielussaan.

Rokotetuista itsestään saadut havainnot eivät vielä täysin varmasti osoita, että ne vähentävät viruksen tarttumista ihmisestä toiseen, Nohynek sanoo.

”Pitäisi tutkia, mitä rokotettujen ympärillä tapahtuu eli jäävätkö heidän kontaktinsa terveiksi vai sairastuvatko he.”

Tehtävä on työläs, koska koehenkilöiltä ja heidän kontakteiltaan pitäisi riittävän tihein väliajoin ottaa näytteitä mahdollisten tartuntojen selvittämiseksi.

Useilla rokotevalmistajilla on Nohynekin mukaan menossa tutkimuksia, joissa on tarkoitus selvittää tarkemmin, miten niiden valmisteet estävät tartuntoja. Esimerkiksi Pfizer ja Biontech ovat lupailleet tuloksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Vaikka vielä ei olekaan täysin luotettavaa tietoa kyvystä estää tartuntoja, viruksen liikkeitä ihmisestä toiseen vähentänee jo pelkästään se, että rokotteet suojaavat oireiselta taudilta. Kun ei yski tai pärski, virus ei myöskään pääse yhtä tehokkaasti lentelemään ympäristöön.

Lisäksi on osoitettu, että oireettomat ihmiset erittävät virusta vähemmän aikaa kuin oireiset. Siten tartuttava aika jää lyhyemmäksi.

Tämän varaan ei voi laskea yhtä paljon, jos alaa valtaa eteläafrikkalainen virusmuunnos. Pienehkön tutkimuksen mukaan Astra Zenecan rokote ei estä sitä aiheuttamasta oireista tautia.