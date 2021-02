Tianwei-1 pääsi Marsin kiertoradalle keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa.

Kiinan iso kolmiosainen luotain Tianwen-1 jarrutti ja asettui Marsin kiertoradalle keskiviikkona iltapäivällä. Kiinan avaruushallinto ilmoitti onnistumisesta kello 15 jälkeen Suomen aikaa.

Lento on Kiinan ensimmäinen itsenäinen lento Marsiin. Maa yritti päästä Marsiin luotaimella yhdessä Venäjän kanssa vuonna 2011, mutta se epäonnistui heti lähdön jälkeen.

Tianwen-1 lähetettiin matkaan 23. heinäkuuta Wenchangin avaruuskeskuksesta Hanain maakunnasta.

Marsia asettui kiertämään jo vajaa vuorokausi aiemmin tiistaina Arabiemiraattien lähettämä luotain Al-Amal.

Tianwen-1:ssä on kolme osaa: satelliitti, laskeutuja ja sen mukana mönkijä. Laskeutuja ja mönkijä viedään Marsin pintaan myöhemmin keväällä, oletettavasti toukokuussa.

Tianwen 1:n lennonjohto on valinnut laskeutujan paikaksi Utopia Planitian alueen. Samoille seuduille laskeutui jo vuonna 1976 Yhdysvaltain Viking 2-luotain.

Laskeutuja laitetaan kulkemaan alas ramppia pitkin Marsin pinnalle. Sille ei vielä ole annettu nimeä.

Se kuitenkin taivaltaa Marsin pinnalla ainakin 90 päivää. Jos Kiina onnistuu tässä, on se toinen maa, joka on saanut mönkijän liikkeelle Marsissa.

Yhdysvallat sai ensimmäisen mönkijän Marsiin jo 1996. Se oli kenkälaatikon kokoinen ja nimeltään Sojourner.

Kiina ei tälläkään kertaa kertonut maailmalle, milloin luotain alkaa jarruttaa kiertoradalle päästäkseen. Se osattiin kuitenkin päätellä melko tarkasti länsimaissa.

Tietoja koottiin Kiinan lennonjohdon ja luotaimen välisestä radioviestinnästä, kertoo verkkosivu Space.com.

Radioamatööri Daniel Estévez laski, että Tianwen-1 yrittäisi asettua Marsia kiertävälle radalle keskiviikkona noin kello 15.00 Suomen aikaa. Tianwen-1:n jarrutus alkaisi jopa puoli tuntia ennen tätä.

Kiina julkaisi kuitenkin lennolta perjantaina 5. helmikuuta jo toiveikkaasti Tianwenin ottaman kuvan Marsista. Kuvaushetkellä luotain oli noin 2,2 miljoonan kilometrin päästä Marsista.

Kiina ei yleensä kerro avaruuslentojensa aikatauluja ennalta. Vasta kun tavoite on saavutettu, siitä kertovat valtion omistamat tv-, radio- ja verkkokanavat.

Radioamatöörit pystyivät myös määrittämään tietoja avaruusluotainten nopeuksista ja sijainneista. Näin on pystytty laskemaan tarkasti Tianwen-1:n saapuminen lähelle Marsin kiertorataa.

Tianwen-1 on sen verran iso luotain, että sen on poltettava jarruttavia moottoreitaan pitkään, jotta Marsin painovoima voisi siepata sen.

Luotaimen yksi osa eli satelliitti jää kiertämään Marsia. Luotaimesta irtoaa toukokuussa laskeutuja, jossa on kyydissä mukana myös mönkijä. Lennonjohto etsii sille kevään aikana sopivaa laskeutumisaluetta.

Kiinan avaruushallinto CNSA testasi Tianwenin moottoreita luotaimen pienillä liikkeillä matkalla kohti Marsia.

Tianwen 1 lensi seitsemässä kuukaudessa yli 465 miljoonaa kilometriä matkallaan kohti naapuriplaneettaa.

Lännessä uskotaan, että Tianwen-1 asettuu soikealle kiertoradalle.

Luotain lentäisi lähimmillään vain muutaman sadan kilometrin päässä Marsin pinnasta. Etäisin luotaimen kiertoradan kohta olisi noin 180 000 kilometrin päässä Marsista. Kiertorataa muutettaisiin ajan myötä.

Marsiin matkaa parasta aikaa vielä kolmaskin luotain. Yhdysvaltain iso mönkijä, Perseverance, saapuu Marsiin kaasukehään 18. toukokuuta.

Perseverancen liikkeiden kellonajat tiedetään hyvinkin tarkasti. Se kohtaa Nasan ilmoituksen mukaan Marsin ohuen kaasukehän illalla Suomen aikaa torstaina 18. helmikuuta. Mönkijä tähtää Jezeron kraatterin alueelle Marsin keskiosissa.

Jos kaikki menee hyvin, tömähtävät Perseverancen pyörät Marsin pintaan illalla noin kello 22.55 Suomen aikaa.

Vauhtia on sitä ennen hidastettu yli 19 000 kilometrin tuntinopeudesta kävelyvauhtiin. Se onnistuu jarruvarjojen ja jarruttavien rakettien ja suuttimien avulla.

Luotaimen viennissä Marsiin on riskinsä. Alle puolet kaikista Mars-lennoista on onnistunut vuodesta 1960 tähän päivään. Onnistuneita lentoja on vajaat 30.