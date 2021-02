Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös apinoiden uimataitoa, ikävöintiä iltaisin ja koronarokotteita lapsille. Entä voiko röyhtäistä, jos pitää nenästä kiinni?

Anni Sipola, 14

Jos maapallo ei pyörisi, eikä sillä olisi ilmakehää, reiästä pudotettu esine saapuisi maan toiselle puolelle. Maan vetovoima kiihdyttäisi esineen vauhtia sen tippuessa kohti keskustaa ja keskikohdan ohitettuaan kappaleen vauhti alkaisi hidastua.

Kiihdytys ja hidastus kumoaisivat toisensa ja kappale päätyisi maapallon toiselle puolelle samalle korkeudelle, miltä se pudotettiin. Sitten se lähtisi putoamaan takaisin lähtöpisteeseen.

Todellisuudessa ilma aiheuttaisi esineeseen vauhtia hidastavan ilmanvastuksen. Siksi kappale päätyisi toiselle puolelle maapalloa alkuperäistä pienemmälle etäisyydelle keskipisteestä. Aikansa reiässä poukkoil­tuaan esine pysähtyisi maapallon keskikohtaan.

Lisäksi maan pyöriminen aiheuttaisi esineeseen coriolis-ilmiön. Se saa liikkuvan kappaleen muuttamaan liikesuuntaansa maanpinnan suhteen.

Ilmiön voima riippuu leveys­piiristä. Päiväntasaajalla pudo­tetun esineen matka tyssäisi kuopan itäreunaan pian, mutta Pohjois- tai Etelänavalta pudotettuun kappaleeseen voima ei vaikuttaisi.

Helsingissä vaikutus olisi puolet pienempi kuin päiväntasaajalla, joten itäreuna tulisi vastaan myöhemmin. Maapallon keskikohtaan saakka esine ei ehtisi ennen törmäämistään kuopan seinämään.

Aku Venhola

fysiikan ja tähtitieteen yliopistonlehtori

Oulun yliopisto

Japanissa makakit viihtyvät kuumien lähteiden vedessä pakkasilla.­

Osaavatko apinat uida?

Aslan Löfman, 6

Apinoita on maailmassa hyvin erilaisia, noin sadan gramman painoisesta pikkumarmosetista yli 200 kilogramman painoiseen gorillaan.

Uintitaitokin vaihtelee suuresti apinalajista riippuen. Tiedetään jo niin monen apinalajin uimataidoista ja -tyylistä, että voidaan todeta, että apinat osaavat yleisesti uida.

Aiemmin luultiin, etteivät ihmisapinat, kuten gorilla ja oranki, pystyisi uimaan niiden ruumiinrakenteen takia tai siksi, että niillä vaikutti olevan luontainen pelko vettä kohtaan.

Vaikka ihmisapinoita nähdään harvoin uimassa, on useita havaintoja siitä, että ainakin simpanssit ja orangit oppivat kyllä uimaan. Niiden uintiliikkeet muistuttavat enemmänkin ihmisen rintauintia kuin muiden apinoiden koiran uintia muistuttavia liikkeitä. Jotkut apinalajit ovat taitavia uimareita, kuten Kaakkois-Aa­siassa Borneossa elelevä nenä­apina. Se osaa sukeltaa, uida pitkiäkin matkoja ja hypätä korkealta puista veteen. Se on niin sopeutunut uimiseen, että sen sormissa ja varpaissa on pienet räpylät.

Hanna-Maija Lahtinen

nisäkäskuraattori

Korkeasaaren eläintarha

Illalla voi tulla ikävä olo, vaikka päivällä olisi ollut kivaa.­

Miksi iltaisin tulee aina ikävä toisia?

Myrsky Roukala, 9

Toiset eläinlajit viihtyvät yksinään, kuten karhut, ja toiset laumoissa tai ryhmissä, kuten sudet. Ihmiset kuuluvat jälkimmäisiin, eli sosiaaliset suhteet ja muiden kanssa toimiminen ovat meille tärkeitä. Tästä on ollut hyötyä ihmislajin kehityksessä. Yhteistyöllä on pärjätty hyvin vaativissakin olosuhteissa.

Laumassa ja ryhmissä viihtyvät eläimet ovat kehittyneet kokemaan turvallisuutta ja mielihyvää ollessaan yhdessä muiden kanssa.

Muista eroon joutuminen puolestaan usein surettaa. Illalla tämä tunne voi tulla vallalle, kun päivän puuhat muiden kanssa ovat takanapäin ja on aika mennä nukkumaan.

Tutkimuksissa on havaittu, että ihmisillä on iltaisin muutenkin enemmän ikäviä tai surullisia tunteita kuin aamuisin. Päivällä aivoissa ovat hyvin aktiivisina johdonmukaisesta ajattelusta vastaavat keskukset, jotka sijaitsevat aivojen kuorikerroksen hermoverkoissa. Niiden toiminta rauhoittuu nukkumaanmenoajan lähestyessä.

Tällöin kuorikerroksen alla sijaitsevat tunteista vastaavat aivojen keskukset pääsevät usein enemmän vaikuttamaan meihin.

Teija Kujala

psykologian professori

Helsingin yliopisto

Miksi lapsia ei rokoteta koronavirusrokotteella?

Aaro Hellqvist, 7

Lapsille ei anneta vielä rokotetta koronavirukseen, koska rokotteiden tehoa ja turvallisuutta lapsilla ei ole tutkittu.

Kaikki rokotteet tutkitaan ensin aikuisilla, ja sitten siirrytään vähitellen nuorempiin ikäryhmiin. Ensin siis varmistetaan, että rokote sopii aikuisille, ja sen jälkeen voidaan siirtyä tutkimaan nuoria ja lapsia.

Tämä on tärkeää, koska halutaan huolehtia lasten turvallisesta kasvusta. Heidän kehittyvässä elimistössään rokote voi toimia eri tavalla kuin aikuisilla.

Koronarokotteiden tutkimuksia ollaan vähitellen aloittamassa myös suomalaisilla nuorilla ja lapsilla. Siihen tarvitaan luvat lääkeviranomaisilta ja asiantuntijaryhmältä. Se arvioi tutkimusohjelman sopivuuden lapsille.

Koronarokotteiden tutkimukset ovat edenneet selvästi tavallista nopeammin, ja rokotteet ovat jo aikuisilla käytössä. Lapsillekin halutaan saada mahdollisimman pian lapsilla tutkittu turvallinen ja tehokas rokote.

Anitta Ahonen

lääkärikoordinaattori ja tutkijalääkäri

Järvenpään Rokotetutkimusklinikka

Vatsavaivat voivat yllättää.­

Voiko röyhtäistä, jos pitää nenästä kiinni?

Nesta Akpoka, 5

Röyhtäily johtuu siitä, että mahalaukussa on liikaa ilmaa. Ilmaa kerääntyy normaalia enemmän, jos esimerkiksi hotkii ruokaa nopeasti. Myös vaikkapa limsan nauttinen saattaa lisätä röyhtäilyä juoman sisältämien kuplien takia.

Röyhtäillessä mahalaukussa oleva ilma purkautuu ulos suun ja nenän kautta. Jos pitää nenästä kiinni samaan aikaan, ilma purkautuu ulos vain suun kautta. Röyhtäiseminen onnistuu kyllä niinkin. Silloin korvissa saattaa tuntea paineen tuntua.

Pitääpä nenästä kiinni tai ei, röyhtäiseminen ei ole Suomessa kohteliasta. Joissakin muissa maissa kuten Kiinassa röyhtäily ruoan jälkeen on kunnianosoitus ruoanlaittajalle.

Röyhtäilyn äänen voimakkuudesta on myös jopa kilpailtu. Jos pitää nenästä kiinni samaan aikaan, voi tulla kovempi ääni.

Mari Hero

korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri

Mehiläinen

