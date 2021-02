Yhdysvallat ei mielellään antaisi Kiinalle tilaisuutta Kuussa tai avaruudessa, pohtii HS:n tiedetoimittaja Timo Paukku analyysissaan.

Planeetta Marsin ympärillä on nyt menoa. Sitä on ihmetelty.

Arabiemiraattien luotain Al-Amal jarrutti Marsin kiertoradalle viime tiistaina 9. helmikuuta. Heti perään 10. päivä Kiinan Tian­wen-1 pääsi kiertolaiseksi.

Sarjan päättää pian Yhdysvaltain Mars-mönkijä Perseverance torstaina 18. helmikuuta.

Ruuhkaa Marsissa! Avaruuslentojen yli 63-vuotinen historia ei juuri tunne vastaavaa.

Lennot Marsiin eivät ole ihan penkkariajeluja. Matkaakin kertyi luotaimille yli 190 miljoonaa kilometriä.

Kulta-aarreko siellä odottaa? No ei. Punainen planeetta on karu, kuiva ja tuulinen. Se on koluttu jo aika hyvin.

Miksi siis nyt menolippuja Marsiin? Paras selitys on, että planeetat Maa ja Mars ovat kohdallaan. Hyvä hetki lähteä Marsiin on aina noin 26 kuukauden välein.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaan Praks kuvaili tätä osuvasti aamu-tv:ssä:

Kuvitellaan, että Maan liike on kuin tuntiviisari ja Marsin kuin minuuttiviisari. Ne osuvat päällekkäin kerran tunnissa.

Silloin kannattaa mennä.

Heinäkuussa 2020 viisarit täsmäsivät. Kolmen eri maan avaruusinsinöörien kellot oli viritetty hetkeen.

Planeetta Maan kansalainen voi silti kysyä, mitä lento Marsiin enää antaa.

Marsia kiersi ennen nykyisiä tulokkaita jo kuusi satelliittia. Marsin pinnalla dataa tarjoaa nyt kaksi eri laitetta, Yhdysvaltain mönkijä Curiosity ja laskeutuja Insight.

Niitä ennen jo vajaat 30 lentoa onnistui, ensimmäinen jo 1965. Marsin kartta on tehty. Marsia ei tietenkään ole kaluttu kokonaan. Paljon on vuoria, laaksoja ja kuivuneita joenuomia, joita koluta – kuin Utahin aavikkoa.

Me planeetta Maan asukkaat innostuisimme lennosta, joka veisi sinne ihmisiä. Miljardööri ja avaruusyhtiö SpaceX:n omistaja Elon Musk uhoaa, että näin käy pian.

Totuus kuitenkin lienee se, että saamme odottaa pitkälle 2030-luvulle ennen kuin joku lausuu ensimmäiset sanat Marsin pinnalta. Tiedämme silti, että ihmisen meno Marsiin on lähes varmasti yhden tai kahden kauppaa.

Joko Yhdysvallat tai Kiina menee sinne ensin – mutta eivät yhdessä. Jos menisivät, maat olisivat jo aloittaneet yhteistyön.

Tässä on pölyhiukkasen ydin.

Kiina on edennyt avaruudessa viime vuosina kovaa tahtia. Yhdysvallat alkaa jo hermoilla.

Yhdysvaltain ja sen avaruushallinnon Nasan herruus avaruudessa vakiintui Apollo-kuulentojen aikaan vuosina 1969–1972.

Niitä ennen maa päihitti avaruudessa Neuvostoliiton. Elettiin kylmää sotaa.

Supervaltojen uhoilu tarjosi suurta draamaa koko 1960-luvun. Avaruuslentoja oli lähes kuukauden välein. Lennoilla tehtiin aina jotain uutta, esimerkiksi avaruuskävely tai kahden avaruusaluksen telakointi.

Kiina tuli haastajaksi viimeistään nyt 2020-luvulla. Uuden ajan avaruuskilpa alkoi joidenkin mielestä jo 2010-luvulla.

Maa sai Chang’e-luotaimensa ensi kertaa Kuuhun joulukuussa 2013. Toisen se lähetti Kuun toiselle puolelle tammikuussa 2020. Tähän eivät muut maat ole koskaan pystyneet.

Viime joulukuussa Chang’e-sarjan luotain 5 toi näytteen Kuusta Maahan. Siihen pystyi ennen Kiinaa viimeksi Neuvostoliiton Luna 24 kuuvuonna 1976.

Venäläiset toivat Maahan kuukiviä yhteensä satoja grammoja, Kiina toi heti yli 1,7 kiloa.

Kiina pitää nyt Kuussa hieman taukoa. Tässä välissä se, kas, alkaa rakentaa avaruus­asemaa Maata kiertävälle radalle. Avaruusaseman runko-osa on jo valmis lähtöön.

Länsi pohtii samaan aikaan, pitääkö kansainvälinen avaruusasema ISS ajaa alas 2020-luvun lopulla. Sitä on asutettu pysyvästi jo vuodesta 2000. Ylläpito maksaa tuhottomasti.

Aseman rahoituksen voisi turvata avaruusturismi, ja sitä suunnitellaan. Kiina se vain rakentaa avaruuteen, sillä rahaa on budjetoitu avaruuteen.

Omalle asemalle lentää ensin rakennusmiehiä ja lopulta asukkeja, aina kolme taikonauttia kerrallaan. Viisi lentoa on jo sovittu vuosille 2021–2023.

Kun kiertorata on asutettu, Kiina palailee Kuuhun isoin panoksin. Yhdysvallat oli jo jättää Kuun tykkänään. Presidentti Barack Obaman hallinto kohdisti katseet Marsiin.

Kohde vaihtui presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana. Trump halusi astronautit takaisin Kuun pinnalle jo vuoden 2024 loppuun mennessä. Presidentti Joe Bidenin hallinto tähtää tähän yhä, mutta sen ote alkaa lipsua.

Bidenin hallinto näkee aiheestakin rahareikiä omalla mantereella. Siksi kuulennot uhkaavat venyä. Mutta jos niitä siirtää liiaksi, häviää punalipulle.

Kiinan kuuohjelmalla on laatutakuu. Sinne menevät pian Chang’e-lennot 6–8 noin vuoden välein. Seitsemäs Chang’e kartoittaa Kuun etelänavan seutua. Kahdeksas vie vuonna 2027 Kuuhun 3d-tulostimen. Robotti kokeilee, voisiko Kuun pinnan aineista rakentaa asuinpaikan. Ja yhdeksäs? Kuusta voi silloin kantautua Maahan tervehdys:

Ni hao! Terve!

Niin, haloo! Miksi Yhdysvallat ei sallisi Kiinalle tilaisuuksia Kuussa tai muualla avaruudessa? Siellä kun on tilaa, jos missä.

Kun palaamme lähemmäs Maan kiertorataa, paljastuu kylmiä faktoja. Yhdysvalloilla ja Kiinalla on omat satelliittien verkostonsa Gps ja Beidou. Ne välittävät dataa ja paikantavat liikkeitäsi tai tai autosi.

Mutta taivaalla on myös paljon sotilassatelliitteja. Näistä ei paljoa pulista. Kiina toteutti vuonna 2007 kokeen, jossa se ampui hajalle oman koeohjuksensa. Isku sirotti avaruuteen paljon pientä romua.

Pienetkin sirut kylvävät tuhoa avaruudessa, koska ne liikkuivat Maan kiertoradalla lujaa, tuhansia kilometrejä tunnissa.

Yhdysvaltain tiedustelu on laskenut, että tuhokoe jätti Maan kiertoradalle yli 3 000 avaruusromun palasta. Romua oli jo ennen koetta Maan kiertoradalla harmiksi asti.

Jos Kiinaa katsoo tästä vinkkelistä katsottuna, päätti Trumpin hallinto fiksusti, kun se perusti uuden puolustushaaran.

Yhdysvaltain avaruusvoimat tai -joukot perustettiin joulukuussa 2019. Tälle Space Forcelle hieman naureskeltiin. Avaruusjoukkojen tunnus oli kuin kopio tv-sarja Star Trekin tunnuksesta. Joukoista tehtiin tv-komediakin.

Avaruusjoukot ei kuitenkaan ole vitsi. Sen henkilökunta vahtii esimerkiksi Yhdysvaltain satelliittien liikkeitä ja turvallisuutta.

Kiista avaruuden hallinnasta voi joskus näkyä, omituista kyllä, Kuun etelänavan lähellä.

Kuun etelänavalla on kaikki, mitä astro- tai taikonautit tarvitsevat. Siellä on kraattereiden pohjalla jäätä, josta voi sulattaa juomavettä. Samasta vedestä saa eroteltua vetyä ja happea rakettien polttoaineiksi.

Navan lähellä on vuorenharjanteita, joissa Aurinko paistaa 98 prosenttia ajasta. Muualla Kuun yö kestää kaksi viikkoa kerrallaan.

Yhdysvallat onkin jo päättänyt, että se vie astronauttinsa Kuun etelänavan tuntumaan. Kiina päätyy luultavasti samaan. Siellä on toki tilaa kahdelle.

Tukikohdakseen Yhdysvallat on ehdottanut Shackletonin kraatterin seutua. Sen läpimitta on 21 kilometriä. Lääniä riittää siis sielläkin sinisille ja punaisille.

Toivoa sopii, että joskus 2030-luvulla nämä leirit edes kättelevät. Yhteistyötä kun ei saatu aikaan kotona, yli 380 000 kilometrin päässä. Meille Maan asukkaille olisi kurjaa seurata rähinää toisella taivaankappaleella.