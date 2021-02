Mars-luotain Perseverance yrittää laskeutua torstaina illalla Jezeron kraatteriin. Luotaimen pitää hoitaa arvolastin jarrutus ihan itse.

Pitkät 400 sekuntia. Kylläpä nyt kestää!

Sekuntien pituutta pohtii varmaan moni avaruusinsinööri tänä iltana Suomen aikaa.

Yhdysvaltain Mars-mönkijä Perseverance saapuu suojakuoressa noin kello 22.48 planeetta Marsin ohueen kaasukehään.

Sitä seuraavat 400 sekuntia ratkaisevat Perseverancen, suomeksi Sisun, kohtalon. Lennonjohto voi vain odottaa Jet Propulsion -laborato­riossa Kaliforniassa.

Mönkijä laskeutuu omillaan Marsin pintaan. Viesti tulee lopulta noin kello 22.55 Suomen aikaa kaukaa, noin 193 miljoonan kilometrin päästä.

Täysosuma vai tuho? Tälle noin 400 sekunnin piinalle on oma sanonta: Seitsemän kauhun minuuttia.

Mars-raketin nopeus oli vajaan seitsemän kuukauden matkalla Marsiin jopa 39 000 kilometriä tunnissa. Kaasukehässä mönkijää suojaa vielä aluksi kilpi, ja luotaimen vauhti alkaa hidastua.

Kun jarruvarjot avautuvat noin 9–13 kilometrissä Marsin pinnasta, on luotaimella yhä vauhtia noin 420 metriä sekunnissa. Se on hieman yli 1 500 kilometriä tunnissa. Pintaan on kolmisen minuuttia. Laskeutumisesta Nasa on julkaissut videon.

Mönkijä on ohjelmoitu valitsemaan tutkan ja kuvien avulla, minne se laskeutuu. Se hakee tietenkin tasaista maastoa.

Kun mönkijä saa pyöränsä Marsin pintaan kello 21.55, pitäisi vauhdin olla enää 0,75 metriä sekunnissa. Kuin hidasta kävelyä. Massaa on pyörien päällä yli tuhat kiloa. Pyörien jousto vastaa pieneen tömähdykseen.

Sanonta Seitsemän kauhun minuuttia syntyi elokuussa 2012.

Silloin Yhdysvaltain edellinen mönkijä, Curiosity, laskeutui Marsiin samalla tapaa ja onnistui. Se oli hieman helpompi tapaus, esimerkiksi hoikempi kuin Perseverance.

Uusi mönkijä paitsi painaa enemmän, myös maksoi maltaita. Sen kehittely maksoi avaruushallinto Nasalle euroissa noin yli 2,2 miljardia.

Perseverance etsii alueita, joissa aikoinaan ehkä oli alkeellista elämää.­

Kallisarvoinen Perseverance on Marsin kaasukehässä jo jättänyt taakseen punaisen planeetan kiertoradat.

Kaksi muuta uutta Mars-luotainta, Arabiemiraattien Al Amal ja Kiinan Tianwen-1, asettuivat kiertoradalle onnistuneesti yli viikko sitten. Kiinan oma pieni laskeutuja ja mönkijä tulevat Marsin pintaan huhtikuussa.

Oletetaan, että Perseverance onnistui ja laskeutuminen alas sujui hyvin. Entä nyt?

Perseverance lähettää Marsista ensin mieluisan signaalin kotiin. Sen tulo Maahan ja Kaliforniaan kestää valon nopeudella noin 11 minuuttia ja 22 sekuntia.

Sitten sen kamerat ja anturit alkavat tutkailla maisemaa. Paikaksi valittiin Jezeron kraatteri Marsin keskileveyksiltä. Siellä on kuivaa jokisuistoa. Liepeillä on paljon Marsin maakerrostumia.

Kuvassa ympyräisenä Jezeron kraatterin se alue, jonne Yhdysvaltain uusin Mars-luotain tähtää. Alue on pystytty rajaamaan paljon tarkemmin kuin edellisissä laskeutumisissa. Noiden alueiden koot on merkitty kuvassa vertailun vuoksi.­

Maahan lähtee kraatterin ympäristöstä melko pian muutama värikuva peukalon koossa. Luvassa on ääninäyte kraatterista. Tuuli synnyttää kaasuun ääniä, kuten maapallollakin.

Mönkijän koko on pienen katumaasturin luokkaa eli 3 x 2,7 x 2,2 metriä.

Sen pohjassa on varmaankin maailman kallein pienkopteri. Sen kehittely ja rakentaminen maksoi euroina noin 65 miljoonaa.

Robottikäsi irrottaa robotin jaloilleen ehkä jo maaliskuussa. Sitten se nousee siivilleen. Se olisi ensi kerta, kun siivekäs laite kohoaa vieraan taivaankappaleen pinnalta.

Mönkijän mukana on pieni lentolaite, jonka lentokykyä koetellaan planeetan ohuessa kaasukehässä.­

Kopteri Ingenuity, suomeksi Nokkeluus, pysyttelee kiltisti mönkijän tuntumassa. Se lentää enintään vain 90 sekuntia kerrallaan ja kohoaa vain metrien korkeuteen.

Tarkoitus on viidellä testilennolla lähinnä kokeilla, pystyykö Marsin ohuessa kaasukehässä lentämään kunnolla.

Perseverancen tehtäviä Nasa määritteli tarkkaan kahden Maan vuoden ajaksi. Siinä ajassa planeetta Mars kiertää kierroksen Auringon ympäri, siis oman vuotensa.

Mönkijä etsii ensinnäkin seutuja, joissa aikoinaan ehkä oli alkeellista elämää. Toiveissa on löytää merkkejä mikrobeista, joko menneistä tai nykyisistä.

Elämän merkkejä voi löytyä tietyistä kivilajeista. Mönkijässä on laser ja spektrometri, jotka skannaavat lupaavia kiviä. Tutka puolestaan poimii kaikuja Marsin maaperän geologiasta.

Perseverance myös kokoaa 43 kiinnostavaa pora- ja kivinäytettä suojaputkiloihin. Sitten se jättää arvokkaat kivet merkattuun paikkaan Jezeron kraatterissa.

Ehkä jo 2026 Jezeroon saapuu taas kulkija. Se on Nasan Ja Euroopan avaruusjärjestön Esan yhteinen mönkijä. Se noukkii kivet ja lastaa ne paluurakettiin kohti Maata.

Tämä meno-paluu Marsiin kestää väkisin useita vuosiaa, mutta lasti on arvokas. Ihminen saisi tutkia Marsin maaperää omin silmin ja tarkoin laittein. Ehkä näytteistä irtoaisi kivi tai kaksi myös suuren yleisön äimisteltäväksi.

Perseverancen yksi päämäärä on myös kokeilla, voiko Marsin kaasukehään tuottaa happea sen hiilidioksidista. Siksi mönkijässä on pieni tutkimuskammio.

Suomalaisilla on Marsissa roolinsa. Jo Curiosityssä oli Vaisalan ja Ilmatieteen laitoksen tarkkoja antureita. Uudet anturit ovat osa myös Persevarencen sääasemaa.