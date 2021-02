Euroopan avaruusjärjestö etsii tänä vuonna uusia astronautteja, ja myös suomalaisilla on mahdollisuus hakea. Avaruustutkijoiden mukaan Suomen olisi korkea aika osallistua avaruuden valloittamiseen myös miehitetyillä lennoilla.

Neljä vuosikymmentä sitten Neuvostoliitto esitti Suomelle ehdotuksen: lähettäkää meille suomalainen kosmonauttikoulutukseen, niin me lennätämme hänet avaruuteen.

Suomi kieltäytyi ehdotuksesta.

Poliitikot ja tiedejohtajat totesivat, että oma astronautti olisi hyötyihin nähden rahan haaskausta. Sama linja jatkui seuraavalla vuosikymmenellä, kun Suomi jättäytyi Euroopan avaruusjärjestön (Esa) miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmista.

”Tästä päätöksestä ollaan oltu myös jyrkästi eri mieltä, ja esimerkiksi minä ajattelen, että kyseessä oli Suomelle kohtalokas virhe”, sanoo avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja.

” Ruotsi perusti oman avaruushallintonsa lähes 50 vuotta sitten ja Norja yli 30 vuotta sitten.

Suomi on ollut Esan täysjäsen vuodesta 1995. Miehitettyjen lentojen sijaan mielenkiintomme on ohjautunut avaruusteknologian kehittämiseen ja tutkimukseen.

Suomalaisia mittalaitteita on viety muun muassa Marsiin, Merkuriukseen, Saturnuksen suurimmalle kuulle ja komeetalle. Kolmisen vuotta sitten Suomi lähetti kiertoradalle ensimmäiset nanosatelliittinsa.

Asenne avaruuden valloitusta kohtaan on Suomessa kuitenkin edelleen välinpitämätön, Valtaoja harmittelee. Kun keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni ehdotti Suomeen omaa avaruushallintoa ja miehitettyjä lentoja, vastaanotto oli lähinnä huvittunut.

”Itse ajattelin, että kerrankin joku puhuu Suomessa jotain fiksua. Se oli ilahduttava idea, joka kuitenkin jäi kokonaan ilman järjellistä keskustelua ja kannanottoja.”

Valtaojan mukaan tapaus osoitti, että Suomi on jäänyt avaruusteollisuuden takapajulaksi. Esimerkiksi Ruotsi perusti oman avaruushallintonsa lähes 50 vuotta sitten ja Norja yli 30 vuotta sitten.

Ruotsilla on ollut oma astronautti jo vuodesta 1992 ja Tanskalla vuodesta 2009. Ruotsalainen Christer Fuglesang kävi kansainvälisellä avaruusasemalla kahdesti. Tanskalainen Andreas Mogensen pääsi ensimmäiselle avaruuslennolleen vuonna 2015.

Ruotsalainen astronautti Christer Fuglesang oli kiertoradalla Euroopan avaruusjärjestön Columbus-laboratoriossa vuonna 2009.­

Tänä vuonna Suomen astronauttihaaveet muuttuivat ajankohtaisiksi, kun Euroopan avaruusjärjestö ilmoitti etsivänsä uusia astronautteja. Maaliskuussa alkava haku on avoinna myös suomalaisille.

Alun perin Esan astronauttipaikat oli tarkoitettu vain miehitettyjä lentoja rahoittavien jäsenmaiden kansalaisille. Vuonna 2008 astronauttihaku avattiin kaikille jäsenmaille, ja suomalaiset pääsivät hakemaan astronautiksi ensimmäistä kertaa.

Yli 8 000 hakijan joukossa oli 336 suomalaista, joista osa ylsi kärkisijoille asti.

Ilmatieteen laitoksen tutkijana työskennellyt Sini Merikallio pääsi 192 parhaan joukkoon ja Helsingin yliopiston biologi Jussi Lehtonen kymmenen parhaan joukkoon. Hän kuitenkin karsiutui aivan loppumetreillä ja jäi lopulta kuuden valitun ulkopuolelle.

”Meillä riittää hyviä kandidaatteja, eli en lainkaan hämmästyisi jos nyt saataisiin Suomeen ensimmäinen astronautti. Kyllä se korkea aika jo olisi”, Valtaoja sanoo.

Mitä hyötyä omasta astronautista sitten olisi?

Valtaojan mukaan astronautti olisi ennen kaikkea esikuva, joka houkuttelisi ihmisiä luonnontieteiden ja tekniikan aloille.

”Terävät nuoret haluavat elokuvaohjaajiksi ja tubettajiksi, mutta luonnontieteisiin ei saada tarpeeksi hyviä hakijoita. Kyse on kuitenkin aloista, joiden ammattilaiset ratkaisevat tulevaisuuteen, talouteen ja ympäristöön liittyviä isoja ongelmia.”

Nuoria on yritetty innostaa alalle niin mainoskampanjoilla, koulukierroksilla kuin tiedettä popularisoivilla kirjoilla. Valtaoja uskoo, että suomalaisen osallistuminen miehitetyille avaruuslennoille olisi tuonut kaikkein isoimman piristysruiskeen.

”Suomalainen astronautti olisi toiminut symbolina kaikelle sille jännittävälle, jota maailman tutkiminen meille tarjoaa.”

” ”Oma astronautti siivittäisi avaruusteknologian kehitystä ja tieteellisen tutkimuksen tasoa myös Suomessa.”

Samaa mieltä on Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaan Praks. Hänen mukaansa esimerkiksi Iso-Britannia on onnistunut valjastamaan ensimmäisen astronauttinsa Tim Peaken laajan julkisuuskampanjan vetonaulaksi.

Peake valittiin Esan astronautiksi vuonna 2009, ja sen jälkeen hän on tavannut miljoonia nuoria ja innostanut heitä avaruustutkimuksen pariin. Maan piensatelliittiteollisuus on kasvanut huimaa vauhtia, ja Britanniasta on tullut lyhyessä ajassa yksi Euroopan näkyvimmistä avaruusmaista.

”Eli kyllä se oma astronautti siivittäisi avaruusteknologian kehitystä ja tieteellisen tutkimuksen tasoa myös Suomessa”, Praks sanoo.

Maailmalla avaruusteollisuus on kasvanut vuodesta toiseen lähes kymmenen prosentin vuositahdilla. Kasvu on pysynyt vakaana myös talousromahdusten aikana.

Muun muassa Australian avaruusministeriö on ennustanut, että kymmenessä vuodessa avaruusteollisuuden arvo ja työpaikkojen määrä kolminkertaistuu. Metsäteollisuus on laskenut, että samassa ajassa se kasvaa noin viisi prosenttia.

Valtaojan mukaan suomalaiset kuvittelevat olevansa teknologian suurmaa, vaikka todellisuudessa tavaravientimme kilohinta sen kuin putoaa. Myymme siis yhä vähemmän teknologisesti kehittynyttä tavaraa.

”Kyllä tässä pitäisi jo pikkuhiljaa alkaa satsata tulevaisuuteen, eikä pelkkään sellunkeittoon.”

Edellytyksiä Suomella olisi, mutta kunnianhimoa puuttuu, Praks puolestaan sanoo.

Suomeen on avaruusalan pienuudesta huolimatta syntynyt jo monia kasvuyrityksiä, joista osa on noussut avaruusteknologian kehittäjinä maailman huipulle.

Lähiavaruudesta tulee yhä kansainvälisempi talousalue, joka on myös pienten maiden ulottuvilla. Praks ottaa esimerkiksi Arabiemiraatit, jonka luotain kiertää juuri nyt Marsia. Kaksi vuotta sitten maan ensimmäinen astronautti lensi avaruusasemalle, ja suunnitelmissa on jo miehitetty lento Kuuhun ja Marsiin.

”Jos alle kymmenen miljoonan ihmisen kansa pystyy pyörittämään näyttävää avaruusohjelmaa, niin miksei Suomikin siihen pystyisi? Mutta sitä kunnianhimoa saisi olla enemmän, ja avaruuteen kannattaisi haluta myös astronautiksi.”

” ”Oma astronautti on siis hyvin kallis sijoitus.”

Suomalainen astronautti olisi loppujen lopuksi poliittinen päätös. Pelkät hyvät hakijat eivät riitä, jos Suomi ei ole valmis ryhtymään avaruuslentojen maksajaksi, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön avaruuspolitiikan johtava asiantuntija Maija Lönnqvist.

”Suomi ei rahoita Esan miehitettyjen lentojen ohjelmia, mikä on tässä haussa iso rajoittava tekijä. Täytyy siis valitettavasti todeta, etteivät vakituiset astronauttipaikat ole vielä suomalaisten ulottuvilla.”

Euroopan avaruusjärjestön astronautti, saksalainen Alexander Gerst oli 197 päivää kansainvälisellä avaruusasemalla vuonna 2018.­

Tähän mennessä astronauttipaikat on jaettu niihin jäsenmaihin, jotka ovat miehitettyjä lentoja rahoittaneet. Merkittävimpiä rahoittajamaita ovat olleet Italia, Ranska ja Saksa, joista tulee myös suurin osa astronauttikandidaateista.

Edes kaikki miehitettyjä lentoja rahoittavat maat eivät ole saaneet omaa astronauttiaan.

”Vaikka Suomi ryhtyisi nyt avaruuslentojen maksajaksi, kilpailu on kovaa ja meidän edellämme on jonossa useita pidempään maksaneita maita. Oma astronautti on siis hyvin kallis sijoitus.”

Lönnqvistin mukaan suomalaisten kannattaa hakea astronautiksi silti jo tämän vuoden hakukierroksella. Esa aikoo nimittäin palkata vakituisten astronauttien rinnalle useita projektiastronautteja lyhyempiä komennuksia varten. Heidän joukkoonsa myös suomalaisen hakijan on madollista päästä.

”Projektiastronauttien reserviin pääseminen ei tosin vielä takaa avaruuslentoa, vaan se vaatisi joka tapauksessa kansallista rahoitusta.”

Tällä hetkellä Suomi ei Lönnqvistin mukaan tavoittele omaa astronauttia, mutta harkinnassa on ensimmäistä kertaa miehitettyjen avaruuslentojen ja robotiikan ohjelmaan osallistuminen. Päätös osallistumisesta tehdään ennen seuraavaa Esan ministerikokousta vuonna 2022.

”Nyt kun suomalainen avaruusteollisuus on kasvanut, tarkoituksena on selvittää, tarjoaisiko miehitettyjen lentojen ohjelma jotain sellaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja -tutkimukselle, että siihen kannattaisi osallistua.”

” ”Ihmisen läsnäolo avaruudessa alkaa tulla aika välttämättömäksi.”

Avaruutta tutkitaan tällä hetkellä lukuisten luotainten, robottien ja mönkijöiden voimin. Luotaimet ovat hakeneet kivinäytteitä asteroideilta, kartoittaneet Marsin ja Kuun pintaa ja matkustaneet läpi Aurinkokunnan.

Mihin miehitettyjä lentoja enää tarvitaan? Esko Valtaojan mukaan suhtautuminen on tiedeyhteisössä kaksijakoinen. Osa on sitä mieltä, ettei astronautteihin pitäisi tuhlata rahaa, sillä se on kallista ja vaarallista.

”Mutta jos katsotaan pitkällä aikavälillä, ihmisen läsnäolo avaruudessa tulee aika välttämättömäksi”, Valtaoja sanoo.

Hänen mukaansa pelkät robotit ja mönkijät eivät pysty selvittämään, onko Marsissa elämää. Sen sijaan paikan päälle tarvitaan ihmisiä etsimään fossiileja ja tekemään kairauksia.

Jaan Praksin mukaan astronauteilla on oma paikkansa ihmiskunnan keulakuvina.

”Tuntemattomien paikkojen valloitus on meillä ihmisillä sellainen sisään ohjelmoitu tavoite, eli halutaan valloittaa maailmankaikkeutta niin pitkälle kuin pystytään. Ihminen tarvitsee esikuvia, ja luotaimet ja robotit eivät sellaisiksi valitettavasti sovellu”, Praks sanoo.

Avaruuden valloituksen lisäksi astronautit auttavat meitä arvostamaan omaa planeettaamme entistä enemmän.

”Aina kun astronautit palaavat komennuksiltaan, heidän keskeisiä viestejään on se, kuinka hienoa on olla takaisin Maan pinnalla ja kuinka kaunis ja ainutlaatuinen tämä meidän planeettamme on. Ja että sen takia siitä täytyy myös pitää huolta.”