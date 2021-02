Lasten tiedekysymykset

Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös puun homehtumista, simpanssien ihopulmia ja sitruunan happamuutta. Entä meneekö näköaistimus nukkuvallakin silmästä aivoihin?

Benjamin Komlosi, 7

Valonnopeus on noin 300 000 kilometriä sekunnissa. Se on paljon suurempi nopeus kuin mitä arkielämässä kohtaamme. Valo voisi kiertää maapallon seitsemästi sekunnissa.

Jos tätä nopeammin voisi liikkua, meille tuttu syyn ja seurauksen suhde rikkoutuisi. Juoksukilpailun osanottajat voisivat tällöin saapua maalin jo ennen kuin lähtivät matkaan.

Tämä ei ole mahdollista, eli kyseinen nopeus on yläraja kaikelle liikkeelle. Tämä perustuu Albert Einsteinin suppeaan suhteellisuusteoriaan.

Valo voi kulkea kuitenkin mainittua nopeutta hitaammin väliaineessa, kuten vedessä. Tällöin voi käydä niin, että muut hiukkaset kulkevat valoa nopeammin. Ydinreaktoreissa käy näin.

Myös supernovina räjähtävien tähtien on havaittu päästävän liikkeelle neutriino-nimisiä hiukkasia, jotka pystyvät kulkemaan räjähtävän tähden sisuksissa hetken valoa nopeammin. Tähden plasman hiukkaset kun hidastavat valon suoraa kulkua, mutta ne eivät hidasta neutriinoita. Neutriinotkaan eivät etene tyhjiössä yli 300 000 kilometriä sekunnissa.

Tommi Tenkanen

teoreettisen fysiikan dosentti

Aalto-yliopisto

Luonnonvaraista metsää Kirkkonummella­

Voiko elävä puu homehtua?

Dulla Abdoulaye, 9

Puiden runkoa, oksia ja juurta suojaa kuori. Kuoren pinnalla kasvavat homeet ja muut sienet eivät vahingoita puuta.

Jos kuori kuitenkin rikkoontuu, voi sienirihmasto päästä kasvamaan puun sisään. Rihmasto voi tunkeutua sisään myös juuren kautta. Jos tunkeutuminen onnistuu, eläväkin puu voi homehtua.

Puut pystyvät eristämään vaurioituneen kohdan pihkan avulla. Niinpä koko kasvi ei kärsi, vaikka siihen iskee home tai muu sieni.

Jotkin sienet kuitenkin lahottavat eli hajottavat puuta. Sienirihmastoa ei yleensä näe paljain silmin, mutta lahotessa voi puuaineksen väri muuttua ruskeaksi jäljelle jäävän ligniini-aineen takia. Lahonnut puu voi helposti kaatua tai katketa tuulessa.

Eri puulajeilla on erilainen herkkyys homeen ilmaantumiselle. Home iskee helpommin nopeakasvuisiin lehtipuihin, kuten koivuun ja haapaan, kuin kuuseen, mäntyyn ja muihin havupuihin, jotka sisältävät paljon pihkaa.

Pekka Saranpää

tutkimuspäällikkö

Luonnonvarakeskus

Sitruunassa on sitruunahappoa, jota on etenkin sitrushedelmissä.­

Mistä sitruunan kirpeys johtuu? Mitä hyötyä siitä on sitruunalle?

Reetta Seppälä, 9

Sitruunan kirpeys johtuu siinä olevasta suuresta määrästä sitruunahappoa.

Sitruunahappoa on monissa muissakin kasveissa. Sitä on ­kuitenkin erityisen paljon sitrushedel­missä, joista sitruuna on happoisin.

Sitruunahappo on hyvin tärkeää sitruunalle, koska se osallistuu monin tavoin hedelmän aineenvaihduntaan ja auttaa eri kehitysvaiheissa hedelmää muun muassa puolustautumaan mikrobeja eli pienen pieniä taudinaiheuttajia vastaan.

Varsinkin hedelmän kehittymisen alkuvaiheissa happoa on hyvin paljon, mikä tekee siitä niin kirpeän, ettei kukaan halua syödä sitä. Näin sitruuna varmistaa sen, ettei hedelmää popsita ennen kuin sen sisällä oleva ­siemen on kypsä ja valmis synnyttämään uuden sitruunapuun.

Ihan kokonaan ei vielä tie­detä, miksi sitruunassa on ­kypsänäkin paljon sitruunahappoa. Yksi selitys saattaa olla se, että myös kypsä hedelmä tar­vitsee sille luontaisilla lämpi­millä ja kosteilla kasvualueilla sitruunahappoa ehkäisemään mikrobien aiheuttamia kasvi­tauteja.

Kati Hanhineva

elintarvikekehityksen professori

Turun yliopisto

Simpanssillakin voi olla ihossa erilaisia vaivoja.­

Onko simpansseilla finnejä? Entä koirilla?

Seela Sora, 11

Koirilla voi olla finnejä. Niitä on useimmiten kuonossa ja alaleuassa. Sitä kutsutaan koiran akneksi. Finnejä esiintyy erityisesti lyhytkarvaisilla roduilla, kuten rottweilerilla ja tanskandoggilla.

Kuten ihmisilläkin koirilla on finnejä eniten nuorena. Ihmisillä ne syntyvät ihohuokosten tukkeutuessa. Sitä tapahtuu herkemmin, jos hormonit vilkastavat ihon talirauhasten toimintaa. Koirilla taas finnejä aiheuttaa ja ylläpitää karvatuppivaurio. Karvatupet ovat karvojen juuria ympäröiviä ihon rakenteita. Ne tuottavat karvan sekä hikeä, talia ja ihosoluja. Karvatuppivaurioita syntyy erityisesti silloin, jos koira hankaa paljon leukaansa.

Niitä voi syntyä myös muualla kuin leuassa, esimerkiksi allergioiden seurauksena. Koirien finnien hoitamisessa on ihmisten tapaan olennaista puhdistaa ihoa.

Simpansseilla ei ole finnejä. Todennäköisesti syytä tähän ei tiedetä. Simpansseilla voi kyllä olla muita ihomuutoksia, kuten pigmenttihäiriöitä tai erilaisten sairauksien aiheuttamia tulehduksia niin kuin koirillakin.

Kirsti Schildt

ihosairauksien erikoiseläinlääkäri

Sonja E. Koski

biologisen antropologian dosentti

Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto

Ihminen voi aistia ympäristön viestejä silmien kautta myös nukkuessaan.­

Jos joku avaa nukkuvan ihmisen silmäluomen, niin meneekö näkö silmästä aivoihin nukkuessakin?

Aada Danska

Kun silmäluomi avataan, silmän takaosassa olevan verkkokalvon hermosolut aistivat valon ja muokkaavat alustavasti näköviestejä.

Viestit kulkevat kohti pään takaosaa, jossa isoaivojen takaraivolohkossa sijaitseva näköaivokuori käsittelee niitä.

Ympäristön muodoista kertovat tiedot ohjautuvat aivojen ohimolohkoon ja kohteiden sijainnista ja liikkeistä kertovat tiedot päälakilohkoon.

Kaikkea tätä voi tapahtua, vaikka silmäluomi avattaisiin unen aikana – eli vastaus kysymykseen on kyllä.

Normaalisti näköviestit kulkeutuisivat seuraavaksi isoaivokuorella sijaitseville aivojen assosiaatioalueille. Ne yhdistäisivät näköviestit muihin viesteihin, kuten kuulohavaintoihin.

Jos nukumme sikeästi, näköviestien käsittely kuitenkin pysähtyy ennen assosiaatioaluetta. Tämän voi havaita arjessakin: Jotkut ihmiset saattavat ajoittain nukkua silmät auki, mutta eivät reagoi ympäristöön näön perusteella.

Lähimmäksi unissa näkemistä pääsevät unissa kävelevät ihmiset. He voivat tehdä unen rajalla monenlaisia toimintoja silmät auki, vaikka eivät sitä jälkeenpäin muista.

Asiaa ei ole päästy kunnolla tutkimaan ilmiön satunnaisuuden ja lyhytaikaisuuden takia, mutta ihminen ilmeisesti näkee tuolloin. Unissakävelijä ei kuitenkaan esimerkiksi osaa väistää kaikkia ympäristön esteitä.

Tero Kivelä

silmätautien erikoislääkäri

Helsingin yliopistollinen sairaala

