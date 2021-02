Kaikkiaan Suomessa on tavattu entistä tarttuvampi virusmuunnos 450 tartunnasta.

Koronaviruksen brittimuunnos yleistyy nyt nopeasti etenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, ja hiihtolomamatkailu uhkaa kiihdyttää sen leviämistä myös muualle maahan.

Kaikkiaan Suomessa on tavattu entistä tarttuvampi virusmuunnos 450 tartunnasta. Tapauksista 427 on brittimuunnosta, 22 eteläafrikkalaista ja yksi brasilialaista. Brittimuunnoksista 70 prosenttia on löytynyt Husin alueelta ja loput eri puolilta Suomea.

Viime viikolla Husin seulontatesteissä jo 46 prosentissa positiivisista koronanäytteistä havaittiin viruksen niin sanottu s-geeninegatiivisuus, joka viittaa brittimuunnokseen. Osuus on kasvanut nopeasti, sillä edellisellä viikolla se oli 31 ja sitä edellisellä 9 prosenttia.

Testeillä seulotaan nopeasti esiin ne tartunnat, jotka mahdollisesti ovat virusmuunnoksen aiheuttamia. Asia varmistetaan viruksen perimän sekvensoinnilla, jonka tekeminen vie enemmän aikaa.

Seulontatestit eivät ole yhtä varmoja kuin sekvensointi, joten osa muunnosepäilyistä osoittautuu tavallisen viruskannan aiheuttamaksi. Husin mukaan seulontatestin positiivisista näytteistä 90 prosenttia on kuitenkin brittimuunnosta.

Lapsi kävi koronatestissä Herttoniemen Hertsin testauspisteessä tammikuun lopulla.­

Myös sekvensoinnin tulokset kertovat brittimuunnoksen yleistymisestä, mutta jonkin verran hitaammin, koska niiden tekemiseen menee aikaa.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahden työryhmä sekvensoi osan Husin alueen virusmuunnosepäilyistä. Vapalahti kertoo, että viime viikolla heidän sekvensoimistaan noin 370 näytteestä muunnosta oli 170, siis lähes puolet. Näytteet olivat peräisin vähintään kahden viikon takaa ja kertovat sen hetkisestä tilanteesta.

”Mitä näemme seurannassa on, että osuus on noussut nopeasti parin viikon aikana. Tällä hetkellä näyttää, että puolet ellei ylikin alkaa olla tätä varianttia Husin alueella”, Vapalahti sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) eilen julkaisemassa, virusmuunnoksia käsittelevässä raportissa osuus on alhaisempi mutta ajoittuu myös varhaisempaan vaiheeseen. Raportissa on otettu laskuihin kaikki sekvensoinnilla varmistetut tapaukset. Niistä on kattavat tulokset kuukauden takaisesta tilanteesta.

Raportin mukaan viikon 3 positiivisista virusnäytteistä brittimuunnoksen osuus Husin alueella oli 11 prosenttia. Husin seulontatestien perusteella osuus olisi tällä hetkellä jo paljon suurempi.

THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra uskoo, että myös sekvensoinnissa muunnostapausten osuus kasvaa sitä mukaa, kun tuloksia saadaan kattavammin selville.

”Viikkojen 4–6 osalta kaikkia näytteitä ei ole vielä analysoitu. Sieltä tulee täydentyviä tuloksia”, Savolainen-Kopra sanoo.

Hänen mukaansa on vaikea arvioida, mikä osuus kaikista Suomen tartunnoista on nyt brittimuunnosta. Tällä hetkellä sekvensointi keskittyy vielä epäiltyjen muunnosketjujen varmistamiseen ja maahantuloon liittyvien tartuntoihin. Se voi vinouttaa arviota muunnoksen yleisyydestä, koska näistä yhteyksistä tule löydöksiä tulee enemmän kuin satunnaisesta väestöotoksesta.

”Väestöotoksen saaminen on oleellisen tärkeää sen ymmärtämiseksi, mikä on variantin levinneisyys sellaisissa näytteissä, jotka eivät suoraan liity johonkin varianttiketjuun.”

Väestöotosnäytteiden osuus sekvensoinneissa on kasvamassa, ja se antaa tulevina viikkoina tarkempaa kuvaa muunnosten esiintyvyydestä väestötasolla.

Vapalahti arvioi, että pian brittimuunnos on Suomen valtavirus. Britannian eri alueiden ja Belgian aineistoon perustuvan analyysin mukaan brittimuunnokselta menee vain kuukausi, kun sen osuus kasvaa 20 prosentista 80 prosenttiin. Tutkijat kutsuvat sitä ”kuukaudessa 20:stä 80:een” -säännöksi.

”Me alamme Uudellamaalla olla noin 50 prosentin kohdalla. Täsmällisellä luvulla ei ole niin paljon merkitystä, sillä joka tapauksessa ei mene montaa viikkoa, kun tämä on meidän dominoiva linja. Hiihtoloma voi edesauttaa muunnoksen leviämistä muualle Suomeen”, Vapalahti sanoo.

THL:n mallintajien aiemmin julkaisemien skenaarioiden mukaan brittimuunnos saavuttaa 50 prosentin osuuden kaikista Suomen tartunnoista joko helmikuun tai maaliskuun lopussa. Erot kehityskulussa riippuvat siitä, oletetaanko muunnoksen lähteneen leviämään 15.joulukuuta vai kuukautta myöhemmin 15. tammikuuta.

THL arvioi brittimuunnoksen kiihdyttävän jo epidemiaa Uudellamaalla ja suosittelee lisärajoituksia Husin alueelle. Ihmisiä kehotetaan myös välttämään lomamatkustamista oman alueen ulkopuolelle 14. maaliskuuta asti.

”Koko Suomessa epidemian kiihtymisen riski on kasvanut muita virustyyppejä nopeammin leviävän brittivariantin takia. Sitä on löytynyt Uudeltamaalta eneneviä määriä”, THL:n johtaja Mika Salminen perustelee tiedotteessa.

Myös Vapalahti uskoo, että nyt käytössä olevat rajoitustoimet eivät tule riittämään epidemian hallitsemiseen.

”Brittimuunnoksen osalta on vielä iso ero Hus-alueen ja muun maan välillä. Mutta kun se alkaa lisääntyä riittävästi, se lisää tapausmäärää ja tekee tartunnanjäljityksestä ja muista torjuntatoimista hankalampaa.”