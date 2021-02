Tuoreet tilastot: Jo kolme neljästä Hus-alueen koronatapauksesta on tarttuvampaa brittimuunnosta

Tuoreet luvut ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkakeskuksesta, joka tutkii alueen potilasnäytteet.

Tuoreimpien lukujen mukaan koronaviruksen tarttuvampi brittimuunnos on ottanut selvän valta-aseman pääkaupunkiseudulla.

”Se on levinnyt tosi nopeasti, mikä oli odotettavissa”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hus-diagnostiikkakeskuksen kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Maija Lappalainen.

Hänen tänään tarkistamiensa ja eteenpäin toimittamiensa lukujen mukaan brittimuotoa on jo runsaasti yli puolet.

”Karkeasti voi sanoa, että kolme neljästä positiivisesta on jo s-geeninegatiivisia eli käytännössä UK-varianttia”, Lappalainen kertoo. Myös toisen seulontamenetelmän, mutaatio-pcr-testin mukaan tarttuvamman muunnoksen osuus näyttää olevan viikonlopun lukujen perusteella 75 prosenttia.

Kaikki Hus-alueen positiiviset koronanäytteet seulotaan muunnosten löytämiseksi.

Muunnos on syrjäyttänyt vanhaa virusmuotoa hurjaa vauhtia, sillä viime viikolla Husin seulontatesteissä s-geeninegatiivisia oli 46 prosenttia, edellisellä 31 ja sitä edellisellä 9 prosenttia.

S-geeni puuttuu viruksen brittimuunnoksesta. Se voi puuttua muistakin virusmuodoista, mutta s-geeninegatiivisiksi todetuista noin 90 prosenttia on ollut Husin aineistossa viruksen tarttuvampaa brittimuunnosta.

Ominaisuuden nopea seulonta antaa siis varsin luotettavan kuvan brittimuunnoksen leviämisestä.

”Seulonnasta saadaan tulos parin päivän sisällä, ja se antaa riittävän tarkkuuden toimia varten”, Lappalainen sanoo.

Husissa kaikki seulonnassa 15. helmikuuta mennessä todetut muunnosepäilyt on lähetetty sekvensoitaviksi. Viruksen genomien sekvensoinnilla saadaan tarkasti tietää, mistä virusmuodosta on kyse.

Sekvensointi esitöineen ja analyyseineen kuitenkin kestää, joten varmistetut tulokset kertovat parin viikon takaisesta tilanteesta.

Helmikuun puolivälistä alkaen Huslabissa siirrytty otospohjaiseen sekvensointiin, jotta saataisiin kattava käsitys siitä, mitä virusmuunnoksia alueella kiertää.

Tarttuvamman muunnoksen leviäminen lisää väistämättä tartuntojen määrää, ellei kontakteja samaan aikaan entisestään rajoiteta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti jo viime torstaina, että leviäminen on kasvattanut epidemian nopean kiihtymisen riskiä pääkaupunkiseudulla.

Tapausmäärä on ollut Hus-alueella kasvussa jo tammikuun puolivälistä. Tartuntojen ilmaantuvuus on neljässä viikossa lähes kaksinkertaistunut. Muiden sairaanhoitopiirien alueella ilmaantuvuus on samaan aikaan pääasiassa laskenut.

Tällä perusteella THL suositteli viime viikolla tiedotteessaan baarien, pubien ja yökerhojen sulkemista Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kokonaan mahdollisimman nopeasti, kokoontumisten rajoittamista kuuteen henkilöön ja lomamatkustamisen välttämistä.