Yhdysvaltain avaruushallinto kertoo maanantaina kello 21 Suomen aikaa, mitä kuuluu nyt Marsiin viime viikolla laskeutuneelle uudelle mönkijälle. Luvassa on tuoreita valokuvia ja myös video.

Perseverance-tutkimuslaite laskeutui omin päin Jezero-kraatteriin torstaina 18. helmikuuta. Jezero oli ilmeisesti jättimäinen järvialue noin 3,5 miljardia vuotta sitten. Mahdollisen muinaisen elämän merkkien etsiminen on Perseverancen tärkein tehtävä.

Mönkijä valmistautuu nyt tutkimuksiinsa. Tutkijat valmistelevat sen useita laitteita urakkaan. Mönkijän on pitänyt myös paikantaa Auringon avulla, missä Maa on. Valmisteluihin on arvioitu kuluvan ainakin puolitoista viikkoa.