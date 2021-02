Lasten tiedekysymyksissä pohditaan myös rahojen materiaalia, ensimmäistä kieltä ja hain hyökkäykseltä suojautumista. Ja miksi kissoille ei tule kuuma sisällä, vaikka niillä on turkki?

Helmi Kaitaa, 6

Asiasta ei ole todennäköisesti tehty tutkimusta. Selvää kuitenkin on, että useimmat apinat kaivelevat nenäänsä ja tutkivat löydöksiään. Etenkin lähimmät sukulaiseläimemme eli simpanssit ja bonobot tekevät sitä paljon.

Nenän kaiveluun tarvittaneen sormet ja litteät kynnet. Terävät kynnet puolestaan vahingoittaisivat helposti nenän limakalvoja. Siksipä jyrsijöiden kuten esimerkiksi oravan tai karhujen, susien ja muiden petoeläinten sormet tuskin houkuttelevat nenän kaiveluun. Kavioeläimille kuten esimerkiksi hevosille sekä porsaille ja muille sorkkaeläimille se on rakenteellisestikin mahdotonta. Todennäköisesti nenän kaivelu on lähinnä ihmisten ja apinoiden pahe.

Jussi Viitala

tietokirjailija, biologian tutkija

Setelin arvo ei riipu sen valmistuksen kustannuksista.­

Miksi arvokkaat rahat ovat seteleitä eivätkä kolikoita?

Iris Rinne, 8

Menneisyydessä kolikkojen arvo on ollut suhteessa niiden sisältämän jalometallin arvoon. Tämän vuoksi suuriarvoiset kolikot olivat todella suuria kooltaan ja hankalia käsitellä.

Näin oli esimerkiksi 1600- ja 1700-luvuilla Ruotsissa, jossa oli käytössä kuparista tehtyjä plooturahoja. Suurimmat olivat noin tarjottimen kokoisia ja painoivat 19 kilogramma kappale.

Tämän vuoksi Ruotsissa otettiin ensimmäisenä käyttöön seteliraha. Se helpotti muun muassa­ rahojen kuljetusta ja käsittelyä.

Setelirahat olivat alusta lähtien kätevä keksintö, sillä niille voitiin laittaa halutun suuruinen arvo ilman, että tarvitsi miettiä ankarasti valmistuskustannuksia.

Seteleihin on ollut ajan mittaan myös helpompi laittaa turvatekijöitä kuin kolikoihin. Turvatekijöillä, kuten vesileimalla ja turvalangalla, torjutaan rahojen väärentämistä. Mitä suurempi raha, sitä tärkeämpää on tehdä sen väärentäminen vaikeaksi ja kalliiksi.

Pikkurahaa tarvitaan jatkuvasti vaihtorahaksi. Siihen kolikko on kulutuskestävyytensä vuoksi hyvä. Rahat laskee liikkeelle Suomen Pankki.

Jaakko Koskentola

intendentti

Suomen Pankin rahamuseo

Homo antecessor eli kauan ennen nykyihmistä. Puhuttua kieltä oli ainakin satatuhatta vuotta sitten.­

Mitä kieltä maailmassa puhuttiin ensimmäisenä?

Olivia, 10 ja Julia Zidani, 12

Uusimpien tutkimusten mukaan jonkinlainen puhuttu kieli on saattanut kehittyä jo puoli miljoonaa vuotta sitten. Varmuudella sellainen oli ainakin satatuhatta vuotta takaperin.

Puhe on todennäköisesti kehittynyt ääntelyn ja etenkin käsien eleiden kautta. Tällöin kehittyi äänteitä ja tavuja, joilla ei itsellään ollut merkitystä, mutta niitä yhdistelemällä voitiin luoda sanoja.

Emme tiedä minkälaista kieltä alun perin on puhuttu, koska siitä ei ole olemassa minkäänlaisia lähteitä. Varmaa on, ettei se ollut mikään nykyisin puhutuista noin seitsemästätuhannesta kielestä. Se on ollut luonteeltaan yksinkertaisempi.

Kieltä on voitu taltioida kirjoituksen muodossa selvästi ly­hyemmän aikaa. Ensimmäiset kirjoitusjärjestelmät ovat noin 6 000 vuotta vanhoja. Nykyisinkin noudattamamme aakkosellinen kirjoitus on alle 5 000 vuotta vanha.

Ennen aakkosia kirjoitus perustui esimerkiksi kuviin tai nuolenpäätä muistuttaviin merkkeihin.

Martti Vainio

fonetiikan professori

Helsingin yliopisto

Härkähai (Carcharhinus leucas) ui rannan lähellä, minkä vuoksi se on ihmiselle vaarallisin hai.­

Mitä täytyy tehdä, jos hai hyökkää?

Wille Rikman, 13

Jos hai käyttäytyy hyökkäävästi, kannattaa pyrkiä olemaan hätääntymättä. Se voi tietysti olla usein helpommin sanottu kuin tehty.

Paras on joka tapauksessa heti uida tai kävellä rauhallisesti kohti rantaa. Pärskiminen, huitominen tai kuolleen esittäminen ovat kaikki huonoja ideoita. Ne korkeintaan lisäävät hain mielenkiintoa.

Yllättääkseen uhrinsa hai lähestyy usein selän puolelta, joten on tärkeää pitää kasvot ja rintamalinja kohti haita. Uitaessa ilman uimalaseja tämä on vai­keampaa, koska silloin ei näe kunnolla veden alle.

Hai ei onneksi lopulta juuri koskaan hyökkää, vaikka näyttäisikin olevan kiinnostunut ihmisestä. Vuosittain koko maailmassa raportoidaan viidestäkymmenestä sataan haihyökkäystä, joista vain joka kymmenes johtaa kuolemaan. Hai erehtyy puremaan ihmistä yleensä vain silloin, kun luulee tätä joksikin saaliseläimekseen.

Jos hai kuitenkin hyökkäisi, kannattaa puolustautua millä tahansa kovalla esineellä tai sen puuttuessa nyrkein tai potkuin. Kohteeksi tulee ottaa herkät silmät, kidukset ja pään yläpuoli. Vaara tulla purruksi pienenee, kun ei työnnä käsiä hain kuonon alle. Onnistunut tönäisy ajaa usein hyökkäävän hain pakosalle.

Markus Dernjatin

intendentti

Merimaailma Sea Life

Kissat selviävät myös ulkona kylmässä ilmassa. Nämä löytökissat olivat sisällä Lahdessa vuonna 2006.­

Miten kissoille ei tule kuuma sisätiloissa, kun ne selviävät turkillaan ulkona kylmässä ilmassa?

Isla Vilander, 8

Kissan turkkia voi verrata ihmisten vaatteisiin. Sisätiloissa karvapeite vastaa paitaa ja housuja. Kun kissa menee ulos, se pörhentää turkkinsa takkimaiseksi.

Joillakin roduilla, kuten esimerkiksi siperiankissalla ja norjalaisella metsäkissalla, on hyvin tuuhea ja paksu karvapeite. Niille tulee helpommin kesäisin sisällä kuuma, mutta ne pärjäävät paremmin ulkona kylmässä. Joillakin kissaroduilla, kuten devon rexillä ja cornish rexillä, on puolestaan hyvin ohut turkki tai ei turkkia ollenkaan kuten sfinxillä. Tällaisille roduille pitää joskus pukea paitavaate päälle sisälläkin ollessa.

Säännöllisesti ympäri vuoden ulkoilevien kissojen turkki myös muuttuu luonnostaan talvisin paljon paksummaksi kuin kesäisin. Kuuma niille ei kuitenkaan tule, jos ne eivät riehu sisällä.

Kissat, joilla on paksu turkki, enimmäkseen lepäävät tai nukkuvat sisällä ollessaan turkin lämmittäessä mukavasti kuin peitto.

Lämmin on kissoille yleensä mieluisampi ympäristö kuin kylmä, joten pakkaskeleissä ulkoilureissut ovat yleensä paljon lyhyempiä kuin kesäisin. Vaikka turkki lämmittää kylmässä, niiden pitää lämpimänä pysyäkseen olla koko ajan liikkeessä. Hyvin kuumalla kesäilmalla kissat vilvoittelevat makaamalla mahdollisimman viileässä huoneessa tai vilpoisan pinnan päällä. Tarvittaessa ne pystyvät myös hikoilemaan nenän ja tassujen kautta ja jopa läähättämään.

Teija Immonen

eläinlääkäri

Kissaklinikka Felina

