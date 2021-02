Yhdysvalloissa havaitut kaksi uutta korona­virus­muunnosta saattavat olla tavallista ärhäkämpiä, mutta virologian professorin mukaan niistä on vasta niukasti tietoa

Suomalaismuunnoksesta pitäisi olla paljon enemmän näytteitä, jotta sen merkitys epidemialle selviäisi.

New Yorkissa on levinnyt uusi muunnos, joka pystyy ehkä osin väistämää rokotteista tai sairastamisesta saatua immuunisuojaa.­

Koronaviruksesta on Britannian, Etelä-Afrikan ja Brasilian muunnosten lisäksi kehittynyt ainakin kaksi muuta muunnosta, jotka saattavat levitä ja väistää immuunipuolustusta tehokkaammin kuin aiemmat viruslinjat.

Uudet muunnokset lähtivät yleistymään Yhdysvalloissa, toinen Kaliforniassa ja toinen New Yorkissa.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahtea eivät löydökset Yhdysvalloista yllätä.

”Yhdysvalloissa on ollut iso osa maailman diagnosoitua epidemiaa. On oletettavaa, että kun siellä ruvetaan sekvensoimaan enemmän, löydetään paikallisesti syntyneitä eri tavoin muuntuneita kantoja”, Vapalahti sanoo.

Hänen mukaansa on vielä liian aikaista sanoa, miten huolestuttavia uudet yhdysvaltalaiset viruslinjat ovat.

”Näistä ei tiedetä vielä tarpeeksi, ja se mitä tiedetään on vähän arvuuttelua.”

Muunnoksista on ilmestynyt vasta yksittäisiä tutkimuksia, joita ei ole vielä julkaistu vertaisarvioiduissa tiedelehdissä.

Yhdysvalloissa leviää laajalti myös brittimuunnos, joka vastaa jo Suomessakin pääkaupunkiseudulla suurimmasta osasta tartuntoja.

”Uusien varianttien voi olla helpompi kilpailla vanhaa viruslinjaa vastaan, mutta ovatko ne leviävämpiä kuin Britannian variantti? Lopputulema voi olla, että Britannian variantti valtaa sielläkin alaa”, Vapalahti arvioi.

Ensi kertaa New Yorkissa marraskuussa tavattua viruslinjaa löytyi tuoreen Caltech-yliopiston tutkimuksen mukaan jo useammasta kuin joka neljännestä helmikuussa kaupungin alueella otetusta ja sekvensoidusta näytteestä.

Tässä viruslinjassa nimeltä B.1.526 on kaksi mutaatiohaaraa.

Yhdessä haarassa on sama mutaatio kuin se, joka on eteläafrikkalaisella ja brasilialaisella muunnoksella. Tämä E484K-mutaatio sijaitsee viruksen piikkiproteiinissa ja saattaa auttaa sitä osin väistämään sairastamisesta tai rokotteesta kehittyneitä vasta-aineita.

”Erityisesti virukset, joissa on E484K-mutaatio, ovat sellaisia, jotka pystyvät väistämään todennäköisesti immuniteettia paremmin ja näyttäisivät syntyvän alueilla, joissa immuniteettia on”, Vapalahti sanoo.

Etenkin viime kevään suuren tautiaallon jäljiltä New Yorkissa suurella osalla ihmisistä on vasta-aineita koronavirusta kohtaan. Niinpä E484K-mutaatiota kantava variantti on Vapalahden mukaan saanut siellä valintaetua ja päässyt enentymään.

Columbian yliopiston tutkijat ovat lisäksi huomanneet The New York Times -sanomalehden mukaan, että E484K-mutaation kantamaa virusta oli 12 prosentilla heidän tutkimistaan yli tuhannesta näytteestä eri puolilta kaupunkia. Mutaatio näytti myös lisäävän sairaalaan joutumisen riskiä.

New Yorkissa lisääntyneen muunnoksen toinen haara sisältää mutaatio nimeltä S477N. Sekin on piikkiproteiinissa ja saattaa auttaa virusta sitoutumaan paremmin ihmisen soluun ja tekemään sen tarttuvammaksi.

Samaan aikaan maan länsirannikolla Kaliforniassa on yleistynyt variantti, josta on kaksi versiota, B.1.427 ja B.1.429 hieman erilaisine mutaatioineen.

Muunnos kattoi tammikuun lopussa jo yli puolet osavaltion tartunnoista. Havainnon tekivät San Franciscossa sijaitsevan Kalifornian yliopiston tutkijat vielä julkaisemattomassa tutkimuksessaan.

”Muunnos on huolestuttava, koska tutkimusaineistomme osoittaa, että se on tarttuvampi, todennäköisemmin yhteydessä vakavaan sairastumiseen ja pystyy ainakin osittain kiertämään vasta-aineita”, tutkimuksessa mukana ollut virologi Charles Chiu kertoo Science-tiedelehdelle.

Muut tutkijat ovat kuitenkin huomauttaneet, että tieto virusmuunnoksen vaarallisuudesta perustuu kovin suppeaan aineistoon. Sekään ei ole selvää, että vaikka se leviäisi tavallisia viruskantoja nopeammin, se olisi brittimuunnosta vikkelämpi.

Muunnos ei myöskään näytä olevan yhtä tehokas väistämään vasta-aineita kuin eteläafrikkalainen virusmuunnos, josta on kertynyt jo enemmän tietoa.

Toiset tutkijat ovat kokeissaan havainneet, että ainakin B.1.429-versiosta vasta-aineet neutraloivat yhtä hyvin kuin tavallisia virustyyppejä.

Suomessa Vita-laboratoriot ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutti ovat kertoneet löytäneensä Fin-796H-koronavariantin, jonka tiedetään aiheuttaneen kaksi tartuntaa.

Saman linjan virusta on löytynyt myös muista maista. Suomalaisen muunnoksen erottaa kuitenkin Biotekniikan instituutin tutkimusjohtajan Petri Auvisen mukaan kolme mutaatiota, joita ei ole löytynyt muualta.

Toistaiseksi ei voida arvioida sen merkitystä taudin leviämiselle tai vaarallisuudelle.

”Sitä ei kukaan tiedä ennen kuin meillä on satoja tai tuhansia näytteitä. Ihan samoin silloin kuin brittivariantti ensi kertaa löydettiin Englannissa, kukaan ei voinut sanoa, tarttuuko se nopeammin”, Auvinen sanoo.

Tällä tietoa ongelmia suomalaisvariantti voi aiheuttaa vain diagnosoinnissa, sillä muunnos jää joissakin testeissä näkymättä.