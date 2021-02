Tutkijat uskovat, että vaunuja ei ole käytetty varsinaiseen matkustamiseen.

Arkeologit ovat löytäneet Italian Pompejin alueen raunioista hyvin säilyneet koristeelliset vaunut, kertoo uutistoimisto Reuters.

Vaunut paljastuivat kaivauksissa huvilan tallin läheltä Civita Giulianasta noin 700 metrin päästä Pompejin rajamuurista.

Tutkijat uskovat, että vaunuja ei ole käytetty varsinaiseen matkustamiseen. Ne oli tehty raudasta, pronssista sekä tinasta, ja tarkoitettu käytettäviksi tärkeissä juhlatilaisuuksissa, kuten paraateissa. On mahdollista, että vaunuja on käytetty myös esimerkiksi häissä, joissa vaimo on kuljettu uuteen kotiinsa.

Vastaavanlaisia vaunuja ei ole aiemmin löydetty Pompejin eikä edes koko Italian alueelta, arvioi maan kulttuuriministeriö Reutersin mukaan.

”Tämä on poikkeuksellinen löytö, joka edistää käsitystämme muinaisesta maailmasta”, arkeologiryhmää johtanut Massimo Osanna kommentoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Vaunujen tutkimukset jatkuvat Pompejissa.

Nelipyöräinen vaunu on koristeltu erilaisin ihmiskuvioin.­

Nykyisen Napolin kaupungin lähellä sijainnut Pompeji oli noin 13 000 asukkaan koti, kun se jäi vuonna 79 tulivuori Vesuviuksen purkauksen alle.

Osittain esiin kaivetusta kaupungista tehdään säännöllisesti arkeologisia löydöksiä. Viime vuonna Pompejista löydettiin esimerkiksi muinainen ”pikaruokala”.

Pompeji kuuluu Italian suosituimpiin matkailunähtävyyksiin.

Yksityiskohta vaunujen koristeesta.­